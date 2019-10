Verband der Luzerner Gemeinden sucht Orientierung Finanzreform, unzufriedene Agglogemeinden, Luzern als fehlendes Mitglied: Auf die neue Verbandspräsidentin Sibylle Boos-Braun wartet viel Arbeit. Alexander von Däniken

Sibylle Boos-Braun, die neue Präsidentin des Verbands der Luzerner Gemeinden. (Bild: PD)

Orientierungsläufer brauchen Ausdauer und müssen allerlei Hindernisse überwinden: Diese Eigenschaften dürften auch Sibylle Boos-Braun helfen. Die 53-jährige Gemeindepräsidentin von Malters und FDP-Kantonsrätin ist begeisterte OL-Läuferin und im Vorstand des nationalen OL-Verbands. Ab nächstem Jahr präsidiert sie offiziell den Verband Luzerner Gemeinden (VLG).

Der Verband ist nach wie vor mächtig, aber mittlerweile auch heterogener geworden. Das zeigte sich bei der Debatte um die kantonale Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 2018 vergangenen Frühling. Mit dem Grundsatz, Aufgaben im Umfang von 200 Millionen zwischen Kanton und Gemeinden neu zu verteilen, waren alle ausser 13 teils finanzstarken Gemeinden einverstanden.

Der VLG auf der einen Seite und den Gegnergemeinden inklusive der Stadt Luzern, die nicht Mitglied ist, auf der anderen Seite führten einen harten, öffentlichen Abstimmungskampf.

Umstrittene Reform tritt nächstes Jahr in Kraft

Der VLG gewann den Kampf an der Urne, die Gegner-Gemeinden hoffen auf eine Revanche via Bundesgericht, wo sie eine Beschwerde deponiert haben. Nächstes Jahr tritt die AFR in Kraft: inklusive umstrittenem Steuerfuss-Abtausch und erhöhter Finanzlast für einzelne Gemeinden.

Sibylle Boos-Braun blickt auf Anfrage auf einen harten, aber fairen Abstimmungskampf zurück: «Die Luzerner Gemeinden sind von der AFR sehr unterschiedlich betroffen, entsprechend verschieden ist ihre Haltung zur Reform. Dies führte an den entsprechenden VLG-Veranstaltungen verständlicherweise zu intensiven Diskussionen, welche aber immer sachlich waren.»

Die VLG-Präsidentin sieht die Vielseitigkeit der Gemeinden als Herausforderung, aber auch als Chance, da der Verband auf ein grosses Wissen in den Gemeinden zurückgreifen könne. «Ich bin überzeugt, dass es für uns Gemeinden auch bei einer schwierigen Konsensfindung besser ist, vereint aufzutreten, als wenn jede Kommune einzeln für ihre Rechte beim Kanton einstehen muss.»

Dabei müsse der VLG einerseits sicherstellen, dass auch Minderheitsmeinungen adäquat berücksichtigt werden. Andererseits müsse den Mitgliedgemeinden klar sein, dass man manchmal in der Minderheit ist.

Knacknuss Grossstadtrat

Schon bei der Bekanntgabe ihrer Wahl ins VLG-Präsidium erklärte Sibylle Boos-Braun, die Stadt Luzern wieder in den Verband holen zu wollen. Was der Stadtrat gerne würde, ist bislang aber am Stadtparlament gescheitert. Der VLG arbeitet laut Boos-Braun in vielen Bereichen eng mit der Stadt Luzern zusammen, obwohl diese derzeit nicht Mitglied ist. «Es muss uns aber gelingen, den Mehrwert einer Mitgliedschaft noch stärker aufzuzeigen, damit auch der Grossstadtrat den Wiedereintritt befürwortet.»

Für einen Stadtvertreter ist im Vorstand gemäss Statuten ein Sitz reserviert. Das Gremium kommt also vorerst mit acht statt neun Sitzen aus. Die Agglomeration ist mit drei Personen vertreten, aber «nur» mit einer aus den sogenannten K5-Gemeinden, zu denen nebst Luzern Ebikon, Emmen, Horw und Kriens gehören; nämlich Oskar Mathis, Sozialvorsteher von Horw. Das sorgte für Kritik, welche Boos unter anderem mit der Aussicht auf kommende Vakanzen konterte (Ausgabe vom 30. September). Auch die Kritik an der AFR flammt neu auf.

Sieht die neue VLG-Präsidentin eine Gefahr, dass diese Gemeinden dem Beispiel Luzerns folgen? Boos:

«Einen weiteren Austritt würde ich sehr bedauern. Aber die Mitgliedschaft ist freiwillig und die Entscheidung obliegt den einzelnen Gemeinden.»

Boos sagt weiter: «Leider steht bei Austrittsdiskussionen häufig der Mitgliederbeitrag und somit der finanzielle Aspekt im Vordergrund, die Leistungen des Verbandes werden als selbstverständlich erachtet und wohl auch unterschätzt.»

Neben der Interessensvertretung gegenüber dem Kanton und der Öffentlichkeit erstellt der VLG für die Gemeinden wichtige Vorlagen wie Merkblätter, Musterreglemente, Leitfäden und Wegleitungen für die verschiedensten Verwaltungsbereiche. Die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vernehmlassungen und die Organisation von Weiterbildungen für Gemeinderäte sind weitere Aufgaben, welche die Arbeit der Gemeinden vereinfachen. Hier kommen also neben Gesprächen mit Stadtluzerner Politikern auch solche mit Vertretern der Agglogemeinden auf Boos zu. Das Pensum sei machbar, versichert sie. Es bringe zudem Vorteile, Gemeindepräsidentin, Kantonsrätin und VLG-Präsidentin zu sein, da die drei Ämter thematisch stark miteinander verknüpft sind.

Bei aller Politik will sie auch künftig Orientierungsläufe absolvieren. «Die Bewegung in der Natur ist für mich ein wichtiger Ausgleich, er hilft mir, zu verarbeiten und Kraft zu tanken. Denn der teilweise harte Umgang mit Personen, welche wie ich in der Öffentlichkeit stehen, geht nicht spurlos an einem vorbei.» Auch Sybille Boos-Braun sieht Parallelen zwischen Orientierungsläufern und der Politik: «Die Voraussetzung, um Erfolg zu haben, ist die Freude am jeweiligen Tun, ob in der Politik oder im Sport. Und auch in der Politik muss man mit Niederlagen umgehen können, beharrlich sein und sich immer wieder neue Ziele setzen.»