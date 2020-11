Gemeindeversammlung abschaffen? In Beromünster stösst eine Initiative auf viel Zustimmung In Beromünster soll künftig nur noch an der Urne abgestimmt werden, fordert ein Initiativkomitee. Nach gut der Hälfte der Sammelfrist sind bereits über 700 Unterschriften gesammelt – 500 wären nötig. Die SVP unterstützt die Vorlage, nicht so die FDP und CVP. Niels Jost 24.11.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit gut einem Monat sammelt ein überparteiliches Komitee in Beromünster Unterschriften für die Gemeindeinitiative «Mehr Demokratie für alle». Gemäss dieser sollen Wahlen und Sachgeschäfte in der Gemeinde künftig nur noch an der Urne zur Abstimmung kommen. Die Gemeindeversammlung als oberstes politisches Entscheidungsorgan würde abgeschafft.

Das Anliegen stösst auf viel Zustimmung. «Wir haben bereits über 700 Unterschriften gesammelt», sagt Michael Estermann, Präsident des Initiativkomitees. Nötig wären für das Zustandekommen der Gemeindeinitiative rund 500 Unterschriften. Dafür hätte das Komitee noch bis Mitte Dezember Zeit. Ein Teil der Unterschriften ist laut Estermann bereits beglaubigt. Trotz ihres Erfolges sammeln der 64-jährige «Ur-Möischterer» und seine Mitstreiter weiter. «Unser Ziel ist es, auf etwa 1000 Unterschriften zu kommen. Damit würden wir ein starkes Signal an den Gemeinderat senden.»

Entscheiden die Stimmbürger in Beromünster künftig an der Urne? Eine Initiative verlangt genau das. Bild: Boris Bürgisser

Stimmbeteiligung an Gemeindeversammlung sehr tief

Das Anliegen der Initiative habe schon lange in ihm und seinen Komiteekollegen geschlummert, sagt Estermann. Das Nein zur Ortsplanungsrevision im Mai habe dann den letzten Kick gegeben, um die Forderung auf Papier zu bringen. Für die Unterschriftensammlung haben sie ein Coronaschutzkonzept erstellt. Zudem haben sie mögliche Sympathisanten angerufen und Unterschriftenbögen in deren Briefkasten gelegt. «Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten», sagt Estermann. Ihm zufolge gebe es auch Vereinzelte, die sich nicht trauen würden, ihre Unterschrift zu geben. «Aus Angst, von den Gemeindebehörden benachteiligt zu werden», so Estermann.

Aufgrund solcher Bedenken würden sich gewisse Bürger nicht an der Gemeindeversammlung (GV) äussern, sagt Estermann. Ohnehin würden an der GV nur wenige Fragen oder Anträge gestellt und die Geschäfte einfach durchgewunken. Zudem kämen jeweils nur plus/minus fünf Prozent der Stimmberechtigten an die GV. «Es ist undemokratisch, wenn ein Bruchteil der Stimmbürger für die Allgemeinheit entscheidet», findet Estermann. Die Stimmbeteiligung wäre an der Urne höher. Bei der letzten Abstimmung über die Ortsplanung lag sie bei 45,4 Prozent. Würden nur noch Urnengänge durchgeführt, müsste der Gemeinderat im Vorfeld eine Orientierungsversammlung abhalten.

SVP mobilisierte bei Unterschriftensammlung

Unterstützung erhält das Komitee von der SVP. Diese hat stark bei der Unterschriftensammlung geholfen. «Die GV ist nicht mehr zeitgemäss für Beromünster», sagt Präsident Beat Merz. Ihm zufolge kämen unter anderem deshalb so wenige an die Versammlung, weil nicht jeder Stimmbürger Zeit dafür habe. Etwa Unternehmer oder Eltern, die auf ihre Kinder schauen müssten, sagt Merz, der dies als Vater und Geschäftsführer des «Fläcke Kafi» selber so erlebe. Bei Urnenabstimmungen könnten mehr Stimmbürger von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen.

Eine ablehnende Haltung zur Initiative haben die CVP und FDP, welche drei respektive zwei der fünf Sitze im Gemeinderat belegen. «Das Anliegen ist prüfenswert, kommt aber zu früh», sagt CVP-Präsident Martin Schlegel. «Es gilt dieses Thema im Rahmen der Gemeindestrategie aufzunehmen.»

Diese Strategie wird ab kommenden Frühling überprüft. Dabei werden etwa die Kompetenzenordnung, Kommunikationskultur und das Führungsmodell der Gemeinde angeschaut. Involviert sind gemäss Schlegel um die 30 Anspruchsgruppen. «Die CVP ist offen, all diese Punkte zu diskutieren und dabei auch die Gemeindeversammlung kritisch zu hinterfragen», sagt Schlegel, der bis zur Fusion 2012 Gemeindepräsident von Neudorf war. «Jetzt – ohne Beachtung von anderen Themen – soll diese Entscheidung aber noch nicht gefällt werden.»

Das sieht auch Charly Freitag so. Der frühere Gemeindepräsident Beromünsters ist bei der FDP für das Dossier zuständig. «Es braucht eine ganzheitliche Betrachtung dieser Themen», sagt er. «Die Initiative möchte jetzt Pflöcke einschlagen. Es wäre falsch, aufgrund des Nein zur Ortsplanung einen solchen Schnellschuss zu machen.»

Vorteile GV: Anträge stellen oder Fragen direkt klären

Freitag und Schlegel heben die Vorteile der GV hervor. An dieser können Anträge gestellt werden, über die direkt abgestimmt wird. Das wäre bei einer Orientierungsversammlung nicht möglich, da die Traktandenliste fix vorgegeben ist. Zudem bestehe die Möglichkeit, Abstimmungen geheim durchzuführen oder an die Urne zu verlegen. «Wir sind überzeugt: Die Gemeindeversammlung funktioniert», sagt Freitag.

Auch Fragen können an der GV direkt beantwortet werden – etwas, was sich viele Bürger bei der Ortsplanung gewünscht hätten, wie die durchgeführte Studie zeigte. Schlegel weiter: «Für ein Urnenverfahren müssen umfangreichere Unterlagen produziert werden.» Er sieht das kritisch und fragt rhetorisch: «Wer liest schon eine Abstimmungsbotschaft mit über 50 Seiten genau durch?»

Ob die Vor- oder Nachteile der GV überwiegen, werden wohl die Stimmbürger entscheiden. Dann wird auch der Gemeinderat Stellung nehmen zur Vorlage, wie dieser ausrichten lässt.