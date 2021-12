Gemeindeversammlung Dierikon heisst Grossüberbauung an der Zentralstrasse gut Die Stimmbevölkerung spricht sich für ein Grossprojekt aus, welches das Ortsbild der Gemeinde Dierikon stark prägen wird. Simon Mathis 13.12.2021, 23.09 Uhr

Die Dieriker Stimmbevölkerung hat sich am Montagabend an der Gemeindeversammlung für eine Überbauung an der Zentralstrasse ausgesprochen. Einstimmig genehmigten die Anwesenden eine Ortsplanungsrevision, die unter anderem einen entsprechenden Gestaltungsplan beinhaltet. Anwesend waren 77 Stimmberechtigte.