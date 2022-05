Gemeindeversammlung Gratis-Parkzeit von 60 Minuten und Gebühren auch im Städtli: Willisau will das Parkgebührenreglement anpassen Am 23. Mai befinden die Willisauerinnen und Willisauer an der Gemeindeversammlung über das neue Parkgebührenreglement. Der Gegenvorschlag ist ein Kompromiss, den alle Parteien mittragen. Fabienne Mühlemann 13.05.2022, 05.00 Uhr

Es ist ein emotionales Thema in Willisau: Das Parkgebührenreglement, das 2016 erlassen wurde. Einige sehen die Gebühren als verursachergerechte Lenkungsabgabe. Andere enervieren sich über die Kosten zum Beispiel für einheimische Vereine bei ihren Trainings und Proben oder über die Uneinheitlichkeit des Reglements.

So kann man derzeit in der Altstadt zwar kostenlos in der weissen Zone parkieren, dafür aber nur maximal eine Stunde – was wiederum die Geschäfte und Restaurantbesitzer im Städtli verärgert. Nun soll ein angepasstes Reglement die Gemüter besänftigen. Dieses würde unter anderem folgende Änderungen mit sich bringen:

Die blauen und weissen Zonen werden aufgehoben und sämtliche Parkplätze der Stadt Willisau werden zukünftig gebührenpflichtig bewirtschaftet.

Es wird eine Gratis-Parkzeit von 19 bis 2 Uhr im ganzen Stadtgebiet eingeführt, mit Ausnahme von Spezialbereichen, die anders geregelt sind.

Während 60 Minuten pro Tag kann man gebührenfrei parkieren und an Sonn- und Feiertagen kostenlos.

Neu werden auch die Parkplätze in der Altstadt bewirtschaftet. Ausserdem wird die maximale Parkzeit dort angepasst.

Breit abgestützte Arbeitsgruppe

Grund für die Anpassung ist eine von der SVP eingereichte Initiative mit 750 Unterschriften im Herbst 2020. Diese forderte, dass die ersten zwei Stunden der Parkplatzbenützung auf dem gesamten Gemeindegebiet gebührenfrei sind.

Parkieren im Städtli: Werden diese Parkplätze bald auch bewirtschaftet? Derzeit kann dort nur eine Stunde, dafür gratis parkiert werden. Bild: Pius Amrein (Willisau, 15. April 2021)

Das ging dem Willisauer Stadtrat jedoch zu weit. «Die Forderungen der Initiative deckten nicht alle Vorgaben und Regelungen des bisherigen Reglements ab. Da aber weitere berechtigte Anliegen in Bezug auf die Parkplatzbewirtschaftung beim Stadtrat deponiert wurden, entschied man sich, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten», sagt Stadtpräsident André Marti auf Anfrage.

Der Stadtrat setzte eine Arbeitsgruppe ein, welche das Begehren behandelte. Dort waren die Initianten, das Gewerbe, die Controllingkommission, der Stadtrat, Mitarbeitende der Abteilung Bau und Infrastruktur und die politischen Parteien vertreten. Der Kompromiss war schliesslich in der Vernehmlassung für alle tragfähig, weshalb die SVP ihre Initiative wieder zurückzog.

Auch Marti zeigt sich zufrieden: «Es liegt ein sehr ausgewogener Vorschlag vor. Zudem bietet er eine deutliche Vereinfachung für die Bewirtschaftung. Unter anderem fällt die heutige, für wenige verständliche weisse Zone in der Altstadt weg.» In den Zonen wie bei den Sportanlagen komme der Gegenvorschlag dem Anliegen der Initianten etwas entgegen.

Höhe des Ertrags stehe nicht im Zentrum

Die Stadt Willisau nimmt in einem durchschnittlichen Jahr dank der Parkplatzbewirtschaftung rund 250’000 Franken ein, sagte die damalige Stadtpräsidentin Erna Bieri beim Start der SVP-Initiative im Herbst 2020. Diese Gebührengelder würden für die Sicherstellung der Parkmöglichkeiten und die Förderung des öffentlichen Verkehrs verwendet.

Wie sich die Einnahmen für die Stadt und das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung mit der Anpassung verändern werden, sei «schwer vorhersehbar», sagt Stadtpräsident André Marti. In einigen Bereichen würden die Einnahmen aufgrund der ausgedehnten Gratis-Parkzeit sinken und in der Altstadt steigen. Die Höhe des Ertrags stehe aber nicht im Zentrum.

Die Willisauerinnen und Willisauer befinden am 23. Mai an der Gemeindeversammlung über den Gegenvorschlag. Das neue Reglement würde am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Marti ist optimistisch: «Der Gegenvorschlag ist in einem sorgfältigen Prozess erarbeitet worden und die Arbeitsgruppe war breit zusammengesetzt. Daher geht der Stadtrat davon aus, dass der Gegenvorschlag auch in der Stimmbevölkerung von einer Mehrheit unterstützt wird.»