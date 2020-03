Gemeindeversammlung in Sursee zum Bebauungsplan Therma-Areal wird durchgeführt Der Stadtrat Sursee beabsichtigt, die Gemeindeversammlung vom 16. März durchzuführen. Der Gemeinderat Geuensee hat die Versammlung zur Teilrevision Ortsplanung von heute Montag verschoben. Fabienne Mühlemann Aktualisiert

Am Montag, 16. März, ist in Sursee die ausserordentliche Gemeindeversammlung zum Bebauungsplan Therma-Areal geplant. Die Stadt steht diesbezüglich mit der kantonalen Dienststelle Gesundheit und Sport und der Abteilung Gemeinden in Kontakt. «Wir haben die Bewilligung des Kantons erhalten», sagt Andrea Stutz, stellvertretende Stadtschreiberin. «Er macht insofern Einschränkungen, dass einerseits Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor der Veranstaltung in einem der Risikogebiete aufgehalten haben oder durchgereist sind, nicht teilnehmen dürfen. Andererseits müssen Personen, die Grippesymptome haben, der Versammlung fern bleiben.»