Gemeindeversammlung Sonderkredit für Strassensanierung in Sursee genehmigt Der Obere Graben in Sursee wird für 2,9 Millionen Franken saniert. Die Gemeindeversammlung von Sursee bewilligte am Montagabend einstimmig einen entsprechenden Sonderkredit. Dominik Weingartner 13.12.2021, 22.32 Uhr

Die Stadt Sursee aus der Vogelperspektive. Archiv: Pius Amrein

Unter anderem wird die Bushaltestelle Altstadt behindertengerecht umgebaut. Zudem sollen automatisch versenkbare Poller verhindern, dass das dortige Fahrverbot für den Privatverkehr missachtet wird. Laut Bauvorsteher Romeo Venetz (Mitte) soll die Projektauflage bereits diese Woche erfolgen. Die Bauarbeiten starten voraussichtlich im Frühling und dauern bis Anfang 2023.

Weiter hat die Surseer Gemeindeversammlung das Budget 2022 einstimmig gutgeheissen. Dieses sieht bei einem Steuerfuss von 1,75 Einheiten einen Aufwandüberschuss von rund 4,5 Millionen Franken vor.

Laut Finanzvorsteher Daniel Gloor (FDP) bleibt die finanzielle Lage der Stadt angespannt. Man wolle aber nicht in «blinden Aktionismus» verfallen, so Gloor. Man werde prüfen, wo das Ausgabenwachstum gedrosselt und Erträge erhöht werden könnten. Eine Steuererhöhung habe nicht oberste Priorität. Ziel sei es, ab 2024 oder 2025 ausgeglichene Budgets präsentieren zu können, so Gloor.