Gemeindeversammlung «Wir wollen eigenständig bleiben»: Alberswil will das CEO-Modell einführen Weil die Anforderungen an den Gemeinderat immer höher werden, will Alberswil auf das Geschäftsführermodell wechseln. Die Gemeinde steht finanziell gut da und schliesst daher eine Fusion aus. Fabienne Mühlemann 25.03.2022, 05.00 Uhr

Gemeindepräsidentin Corinne Albisser. Bild: Boris Bürgisser (Alberswil, 9. April 2020)

Die Gemeinde Alberswil macht sich Gedanken über die Zukunft und will das Führungsmodell anpassen. Daher lud der Gemeinderat im vergangenen Sommer zu einem Workshop, bei dem sich die Stimmbevölkerung für das CEO-Modell aussprach. Seither hat er sich intensiv mit der Einführung des Geschäftsführungsmodells auseinandergesetzt. Denn die Trennung der operativen und strategischen Ebene hat die Anpassung der Gemeindeordnung zur Folge. Über diese werden die Alberswilerinnen und Alberswiler am nächsten Mittwoch, 30. März, an der Gemeindeversammlung befinden. Wir haben bei der Gemeindepräsidentin Corinne Albisser nachgefragt, welche Vorteile das neue Modell bietet.

Warum will Alberswil die Führungsstruktur anpassen?

Corinne Albisser: Einerseits wird es immer schwieriger, den fachlichen Anforderungen im operativen Bereich gerecht zu werden. Das betrifft zum Beispiel rechtliche Fragen im Bau- und Sozialwesen. Als Gemeinderat mit kleinem Pensum – ich arbeite 17 Prozent, die Sozialvorsteherin 10 Prozent und der Gemeindeammann 35 Prozent plus 15 Prozent in der Verwaltung – gibt es diverse Herausforderungen, wenn man nicht vom Fach ist. Andererseits wird es immer schwieriger, neue Ratsmitglieder zu finden. Durch das CEO-Modell wird der operative Bereich durch Fachkräfte in der Verwaltung abgedeckt, und der Gemeinderat kann sich auf die strategischen Aufgaben beschränken, was die Arbeit vereinfacht. So kann die Gemeinde schliesslich ihre Eigenständigkeit besser bewahren.

Aber Alberswil ist mit knapp 700 Einwohnenden die drittkleinste Gemeinde im Kanton Luzern. Kommt eine Fusion nicht in Frage?

Nein, die Bevölkerung möchte das ganz klar nicht. Das kam am Workshop deutlich zum Ausdruck. Uns geht es finanziell gut und wir wollen eigenständig bleiben. In einer kleineren Gemeinde sind auch die Entscheidungswege kürzer. Solange es möglich ist, werden wir nicht fusionieren.

Eine vollständige Auslagerung der Verwaltung wurde am Workshop auch diskutiert.

Ja, das wurde schnell abgehakt. Bei dieser Variante hätte die Bevölkerung den Kontakt zur Verwaltung nicht mehr, und niemand wäre mehr da, der schnelle Entscheidungen treffen könnte.

Wie wird sich die Gemeinde Alberswil mit dem CEO-Modell personell organisieren?

Die drei Gemeinderäte werden sich nur noch strategischen Aufgaben widmen. Das ist ein sehr wichtiger Bereich, denn Alberswil hat viele Bauvorhaben und ein gesundes Wachstum. Weiter gibt es dann einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin – vorab wird unsere Gemeindeschreiberin die Aufgabe übernehmen – plus eine leitende Person im Steueramt und bei den Finanzen sowie eine zusätzliche Verwaltungsangestellte. Somit werden wir zwei bis drei Personen zusätzlich anstellen, um die Verwaltung zu stärken.

Welche Nachteile hat das CEO-Modell für die Gemeinde?

Wir können nicht abstreiten, dass das Geschäftsführermodell teurer für die Gemeinde wird. Aber diese Kosten gehen wir zu Gunsten der Eigenständigkeit gerne ein.

Steht einem Ja am Mittwoch noch etwas im Weg?

Ich glaube nicht, dass die Stimmberechtigten die Anpassung der Gemeindeordnung ablehnen werden. Wahnsinnig viel wird sich für sie nicht ändern. Die Bevölkerung wurde ausserdem von Anfang an einbezogen. Und sie weiss, dass sich etwas ändern muss, um die Eigenständigkeit zu sichern.

Jahresrechnung im Plus Neben der Anpassung der Gemeindeordnung wird am Mittwoch an der Gemeindeversammlung auch über die Jahresrechnung befunden. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 161'000 Franken ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von rund 9000 Franken. Die Investitionsrechnung schliesst mit Investitionsausgaben in der Höhe von 84'000 Franken und -einnahmen von rund 95'000 Franken ab.