Gemeindeversammlungen: Ermensee, Fischbach, Flühli, Hergiswil, Nottwil und Schötz heissen Jahresberichte gut In vielen Luzerner Gemeinden finden zurzeit Gemeindeversammlungen statt. Eine Übersicht über die Resultate. 01.09.2020, 20.10 Uhr

Am Montagabend die Gemeindeversammlung von Ermensee den Jahresbericht 2019 einstimmig genehmigt. Anwesend waren 59 Stimmberechtigte.

In Fischbach hat die Gemeindeversammlung den Jahresbericht 2019 einstimmig genehmigt. Gleiches gilt für die Bewilligung eines Sonderkredits über 140000 Franken für den Gemeindebeitrag für die Sanierung der Schlempenstrasse und zwei Hofzufahren, Moos und Schwangenweid.

Die Gemeindeversammlung von Flühli hat sämtliche Geschäfte genehmigt. Wie die Gemeinde mitteilt, waren 66 Stimmberechtigte anwesend. Zu den Geschäften gehören die Jahresrechnung 2019 sowie die Sonderkreditabrechnungen Sanierung der Gebäudehülle beim Schulhaus Sörenberg, Neubau der Hängebrücke im Gebiet Chessiloch sowie die Sanierung der Kanalisationshauptleitung, Teilstück Regenüberlaufbecken Ochsenweidbrücke bis ARA Sörenberg. Zudem kehrt die 1908 an die Wasserversorgung Flühli-Dorf abgetretene Hydranten- und Trinkwasserversorgung nach 112 Jahren an die Gemeinde zurück.

Die Gemeindeversammlung in Hergiswil bei Willisau hat am Montagabend den Jahresbericht 2019 einstimmig genehmigt. Auch die restlichen Geschäfte waren unbestritten. So wurden Sonderkredit für die Erweiterung des Schulhauses Steinacher über 1,95 Millionen Franken einstimmig bewilligt. Ebenfalls einstimmig wurde die Abrechnung für einen Sonderkredit in Höhe von 430000 Franken für Strassenprojekte bewilligt.

Die Nottwiler Stimmbürger haben am Montagabend den Jahresbericht 2019 einstimmig genehmigt. Anwesend waren 105 Stimmberechtigte. Die Mitglieder und der Präsident der Controlling-Kommission für die Amtszeit 2020–2024 wurden ebenfalls gewählt.

Ebenfalls am Montagabend fand die Gemeindeversammlung von Schötz statt. Dabei wurde der Jahresbericht 2019 einstimmig genehmigt. Auch die Abrechnung über den Sonderkredit über 470000 Franken für die Verlegung der Wellbergstrasse kam einstimmig durch. Der Abrechnung über einen Sonderkredit von 510000 Franken für die Sanierung und den Ausbau der Sonnrainstrasse wurde grossmehrheitlich zugestimmt, teilt die Gemeinde mit. Weiter informierte der Gemeinderat über den Neubau Schulhaus 4 mit Singsaal, über den am 29. November an der Urne abgestimmt wird. Anwesend waren 51 Stimmberechtigte. (dlw)