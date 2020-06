Gemeinnütziger Wohnungsbau ja, Dachterrasse nein: Luzerner Stadtrat will die Rösslimatt zum belebten Quartier machen Der Luzerner Stadtrat hat sich dazu verpflichtet, im Rösslimatt-Quartier den gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern. Eine öffentliche Dachterrasse auf dem Gebäude «Perron» der SBB sei hingegen nicht realistisch. Simon Mathis 18.06.2020, 16.08 Uhr

So soll das neue Gebäude «Perron» in der Rösslimatt aussehen. Bild: PD

Der Luzerner Stadtrat will sich dafür einsetzen, dass sich das Rösslimatt-Areal östlich des Bahnhofs zu einem belebten Quartier entwickelt. Die Exekutive nimmt ein entsprechendes Postulat der SP und Grünen teilweise entgegen. Dieses forderte, dass die Rösslimatt «bevölkerungsnah und mit Weitsicht entwickelt» werden soll. Hintergrund ist das Bauvorhaben der SBB: Geplant ist ein 200 Meter langer Riegelbau namens «Perron» sowie diverse weitere Bauten.

Der Stadtrat folgt einigen Forderungen der Postulanten: So will er eine publikumsorientierte Erdgeschossnutzung aktiv fördern und umsetzen. Auch will er die versiegelten Flächen nach Möglichkeit reduzieren. Schliesslich werde der Stadtrat mit den SBB den Anteil für gemeinnützigen Wohnraum für die weiteren Etappen verhandeln und festlegen. Schliesslich unterstützt die Stadt die SBB dabei, Freiflächen wie etwa beim Gebäude Güterstrasse 7 für unkomplizierte Zwischennutzungen zur Verfügung zu stellen.

Andere Massnahmen will der Stadtrat jedoch nicht umsetzen. So werde er davon absehen, spezifische Vorschriften zu einer öffentlichen Dachterrasse zu erlassen. Auch wolle er keine zusätzlichen Durchgänge durch das Gebäude «Perron» einfordern, da dies eine Änderung des bestehenden Gestaltungsplanes erfordern würde.

Update folgt.