Gemüseanbau

In der Schweiz gibt es gemäss der Kooperationsstelle für Solidarische Landwirtschaft rund 40 Angebote in diesem Bereich, ein Grossteil davon in der Westschweiz. Das Konzept, das auch Regionale Vertragslandwirtschaft (RVL) genannt wird, basiert auf der direkten Zusammenarbeit zwischen Produzierenden und Konsumierenden. Es gibt auch Vertragsangebote, bei denen man nicht direkt auf dem Bauernhof mitarbeitet, beispielsweise die Gemüseabos des Biomooshof in Adligenswil, von Gmües Mattli in Kastanienbaum oder dem Erlenhof in Büron.