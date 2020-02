Analyse Genauere Zahlen müssen her: Zum Problem von veralteten Daten bei der Luzerner Verkehrsplanung Träge Statistiken und lückenhafte Zahlen sind nicht nur beim umstrittenen Projekt Spange Nord ein Problem. Die Behörden müssen über die Bücher. Robert Knobel 01.02.2020, 05.00 Uhr

Robert Knobel, Ressortleiter Stadt/Region.



Das Urteil zweier Mobilitäts­experten von ETH und Fachhochschule Nordwestschweiz ist fast schon vernichtend: Das Projekt Spange Nord basiere auf völlig ungenügenden Datengrundlagen (Ausgabe vom Donnerstag). Ein Beispiel: Die Prognosen zum Verkehrswachstum in der Region Luzern gehen auf Analysen aus dem Jahr 2000 (!) zurück. Zwar wurden die Prognosen in der Zwischenzeit mehrmals leicht aktualisiert – etwa indem man das dichtere Busnetz berücksichtigte oder aktuelle Zählungen des Autoverkehrs einfügte. Ein umfassendes Gesamtbild zur aktuellen und künftigen Mobilität in Luzern fehlt hingegen. Kein Wunder werfen die Spange-Nord-Gegner dem Kanton vor, er plane im Blindflug.