Generalüberholung Dampfschiff Stadt Luzern kehrt am 1. Mai auf den Vierwaldstättersee zurück Das Flaggschiff der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) wurde während zweieinhalb Jahren generalüberholt. Die «Stadt Luzern» steht jetzt als zweites Schiff der SGV unter Denkmalschutz. Hugo Bischof 08.01.2021, 11.36 Uhr

Das Dampfschiff Stadt Luzern reiht sich im Frühling wieder in die aktive Flotte ein. Bild: SGV

Das Dampfschiff Stadt Luzern kommt nach einer umfangreichen Generalsanierung im Frühling 2021 zurück auf den Vierwaldstättersee. «Nach gut zweieinhalb Jahren ist sie zurück und erstrahlt bald in vollem Glanz», teilte die SGV am Freitag vormittag zurück. Am 1. Mai wird eine feierliche Willkommensparade stattfinden. Ab dem 2. Mai wird das sanierte Dampfschiff wieder im fahrplanmässigen Kurseinsatz zwischen Luzern und Flüelen unterwegs sein. Die «Stadt Luzern» ist das Flaggschiff der SGV. Sie war 1928 in Betrieb genommen worden.