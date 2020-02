Genossenschaften sollen Areal der alten jüdischen Schule in Kriens überbauen An der Sackweidstrasse sollen bezahlbare Wohnungen entstehen – obwohl der Einwohnerrat kürzlich eine Umzonung des Areals abgelehnt hat. Die CVP lanciert nun eine entsprechende Initiative. Stefan Dähler 21.02.2020, 05.00 Uhr

Die ehemalige Talmud-Schule in Kriens.

Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 25. Juli 2018)

Vor knapp fünf Jahren schloss die jüdisch-orthodoxe Talmud-Schule in Kriens ihre Türen. Seither lottern die Gebäude an der Sackweidstrasse im Ortsteil Obernau vor sich hin und entwickeln sich mehr und mehr zu einem Schandfleck. Eine Schule wird es dort nicht mehr geben. Weder die Eigentümerin, die Genossenschaft Schweizerische Talmud-Hochschule Jeschiwah, noch die Stadt Kriens hegen entsprechende Pläne. Der Versuch, eine Wohnüberbauung aufzugleisen, scheiterte letztes Jahr: Der Einwohnerrat lehnte eine dafür nötige Umzonung von der Zone für öffentliche Zwecke in eine Wohnzone ab.

Doch nun kommt die Umzonung wieder aufs Tapet. CVP und JCVP, die sich damals mit der FDP bereits für eine solche ausgesprochen haben, lancieren nun eine Volksinitiative. Diese fordert konkret, das Areal der «Wohnzone mit Bebauungsplanpflicht zuzuweisen, welche gemeinnützigen Wohnungsbau ermöglicht», wie es im Initiativtext heisst.

Ist das Anliegen nun mehrheitsfähig?

Dank der Schaffung von gemeinnützigem Wohnraum hoffen die Initianten, dass das Anliegen nun mehrheitsfähig ist. Es handle sich um ein grosses Anliegen der Bevölkerung, sagt CVP/JCVP-Fraktionschef Andreas Vonesch. «Mit unserer Initiative tragen wir dem Rechnung und wir machen das, was wir der SP versprochen haben: Nämlich, das berechtigte Anliegen zur Schaffung von gemeinnützigem Wohnraum aufzunehmen und umzusetzen.» Zur Erinnerung: Die Krienser Bevölkerung lehnte 2019 eine SP-Wohninitiative ab, der Stadtrat kündigte aber an, das Thema weiterzuverfolgen.

Das Areal befindet sich in unmittelbarer Nähe der Freizeitanlage Langmatt, auch die Schulhäuser Feldmühle und Obernau sind nicht weit. Die Lage sei daher ideal für Familien. «Zudem versteht ein grosser Teil der Bevölkerung nicht, weshalb eine Arealentwicklung blockiert wird und die Bauruinen über unbestimmte Zeit das Ortsbild am Eingang zu Obernau prägen», so Vonesch.

Genossenschaften sind interessiert

Im Initiativkomitee befinden sich auch Vertreter der drei grossen Krienser Baugenossenschaften: Stefan Bucher von der Liberalen Baugenossenschaft, Markus Marti von der Allgemeinen Baugenossenschaft und Stefan Häfliger von der Familienbaugenossenschaft.

Man sei sehr interessiert, auf dem Sackweid-Areal eine Überbauung zu realisieren, sagt Markus Marti, der die drei Genossenschaften gegen aussen vertritt. «Wir wollen aber abwarten mit dem Landkauf, bis die Umzonung durch ist.» Ein früherer Kauf sei zu riskant, da keine Sicherheit bestünde, dass man auch tatsächlich ein Projekt realisieren kann. «Wir sind keine Spekulanten», sagt Marti.

Areal steht vor dem Verkauf

Entscheidend ist aber vor allem, welche Pläne die Eigentümerin hat. Eine Umzonung wäre natürlich in ihrem Sinn, sagt Josef Rand von der Genossenschaft Schweizerische Talmud-Hochschule Jeschiwah. Dadurch würde das Land an Wert gewinnen. Allerdings dauere es zu lange, bis die Zonenplanänderung realisiert werden könnte. Mit der Abstimmung, der Erarbeitung eines Bericht und Antrags sowie der Genehmigung durch Einwohner- wie auch Regierungsrat dürfte der Prozess noch deutlich mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen.

Man sei aber darauf angewiesen, das Land früher zu verkaufen, denn die Genossenschaft habe Schulden, sagt Rand. Tatsächlich gebe es einen Interessenten, die Verhandlungen seien weit fortgeschritten. Wer es ist, gibt Rand noch nicht bekannt. Zuerst soll der Vertrag unterzeichnet werden. Ob der potenzielle Käufer bereit ist, das Land später den Baugenossenschaften wieder zu verkaufen – und das zu einem Preis, der bezahlbare Wohnungen ermöglicht – ist noch völlig unklar.