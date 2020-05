Georg Dubach folgt auf Andreas Moser als Fraktionschef der Luzerner FDP Der 57-jährige Unternehmer Georg Dubach aus Triengen leitet ab Juli die FDP-Fraktion im Luzerner Kantonsrat. Neuer Vizepräsident wird Andreas Bärtschi aus Altishofen. Lukas Nussbaumer 14.05.2020, 14.27 Uhr

Georg Dubach.

Andreas Moser.

Der 59-jährige Stadtluzerner Architekt Andreas Moser leitete die 22-köpfige Fraktion der FDP während vier Jahren. Nun tritt der am 29. März in den Grossen Stadtrat von Luzern gewählte Politiker kürzer. Er will vorerst Kantonsrat, dem er seit 2011 angehört, bleiben.