Geplant ist ein «Dorf im Dorf»: In Rickenbach soll ein Ärztehaus entstehen Fehlende medizinische Versorgung bereitet der Gemeinde Sorgen. Jetzt sind Ärztepraxen geplant – aber nicht nur. Entstehen soll ein «Dorf im Dorf». Ernesto Piazza 27.07.2020, 05.00 Uhr

Die Praxen sind im Dorfzentrum geplant. Bild: Boris Bürgisser (Rickenbach, 1. Juli 2020)

«Wir sind hier in einer medizinisch unterversorgten Region des Kantons», sagt der Rickenbacher Geschäftsführer Peter Fischer. Dieses Vakuum soll nun mit einem neuen Ärztezentrum behoben werden. Die im Dorfzentrum geplanten Praxen sind Bestandteil eines fünf Baukörper umfassenden Projekts mit rund 30 Wohnungen.

«Dieses Dienstleistungszentrum ist für uns ein echtes Bedürfnis», gibt sich Fischer überzeugt. Denn die zirka 3500 Einwohner zählende Gemeinde hat aktuell nur noch einen Arzt. Dieser befindet sich erst noch im fortgeschrittenen Pensionsalter. Der benachbarte, zur Gemeinde Beromünster gehörende Dorfteil Gunzwil verfügt zwar über ein Xundheitszentrum. Dort herrscht aber genauso ein Ärztemangel wie in Beromünster selber. Dazu komme, dass der Bedarf im erweiterten Einzugsgebiet auch riesig sei, betont Fischer. Damit meint er den nahe gelegenen Aargau, speziell das Obere Wynental. Fischer sagt: «Die ärztliche Grundversorgung in den Gemeinden Menziken und Reinach verschlechtert sich aufgrund der Altersstruktur der dortigen Ärzte. Zudem ist die Notfallversorgung nicht in genügendem Masse gewährleistet.»

Hausärzte, Kinderarzt, Gynäkologe und Dermatologe

Vorgesehen ist auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern eine Familienpraxis mit zwei bis vier Medizinern. Konkret heisst das: In Rickenbach sollen künftig ein bis zwei Hausärzte, ein Kinderarzt, ein Gynäkologe und eventuell auch ein Dermatologe praktizieren. Jeder Arzt macht dies grundsätzlich auf eigene Rechnung, denkbar wäre aber auch eine sogenannte Praxisgemeinschaft. «Die Mediziner sollen zudem die Möglichkeit erhalten, die Familienpraxis zu erwerben», sagt Robert Sutter von Sutter Projects GmbH, Baar. Er ist für die Projektentwicklung zuständig. Und weiter erklärt er: «Die Ergänzung des Dienstleistungsangebots ist ebenfalls möglich, soll mit den Ärzten allerdings zu einem späteren Zeitpunkt definiert und entwickelt werden.» In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass es in der Nachbarschaft bereits eine Physiotherapie gebe. «Mit ihr streben wir eine gute Zusammenarbeit an.»

Neben der Gemeinde und Sutter Projects GmbH ist ebenfalls Federer & Partners AG, eine auf Unternehmensberatung im Gesundheitswesen spezialisierte Firma, in den Prozess eingebunden. «Federer & Partners betreut uns im Fachbereich Ärztehaus; auch bei Rekrutierung von möglichen Dienstleistern», erklärt Sutter. Dazu sagt Nicole Suter-Karer, Consultant bei Federer & Partners AG: «Aktuell befinden wir uns noch im Suchprozess.» Es sei im Moment schwierig, insbesondere Hausärzte zu finden. Das habe aber nichts mit den geografischen Begebenheiten zu tun, sondern mit dem allgemeinen Mangel an Hausärzten in der Schweiz.

Und Robert Sutter betont: Die fundierte Marktanalyse zeige ein gutes Bild. Wichtig und anspruchsvoll werde jedoch sein, die «richtigen Parteien» zu finden. «Medizin ist Vertrauenssache und eine «Mensch zu Mensch-Geschichte». Nicole Suter-Karer beurteilt die Ausgangslage für Rickenbach als sehr gut und somit als attraktiv. Die Erfahrung zeige aber, dass es am schwierigsten sei, den ersten Arzt oder die erste Ärztin zu finden. «Ideal wäre es natürlich, wenn sich gleich ein paar Medizinerkollegen zusammen melden würden.»

Wohnangebote für mehrere Generationen

Mit den fünf Baukörpern soll ein «Dorf im Dorf» entstehen. Neben der Familienpraxis als Herz des neuen Quartiers sind nämlich auch zirka 30 Wohnungen geplant. Deren finaler Mix ist noch nicht abschliessend festgelegt. Formen wie Stockwerkeigentum, Miete oder genossenschaftliches Wohnen sind möglich. Auch verschiedene Wohnangebote für mehrere Generationen sind gefragt. Das Thema «Wohnen im Alter» soll dabei integriert werden. «Eine gute Mischung wäre das Beste», erklärt Sutter.

Aktuell wird das Richtprojekt finalisiert. Für dessen Erstellung zeichnet das dänische Planungsbüro «Effekt» verantwortlich. «Mit ihm entwickeln wir auch ein grösseres Projekt in Glarus», sagt Sutter. Die Herangehensweise und die Philosophie dieser Firma würden sich gut für Zentrumsüberbauungen eignen, bei denen etwas mehr als reiner Wohnungsbau geschaffen werden soll. Für die Architektur ist das Büro Jäger Egli AG aus Emmenbrücke zuständig. Martin Jäger oblag schon die Verantwortung für den Bau des Rickenbacher Gemeindehauses.

Der Businessplan stehe im Wesentlichen, so Peter Fischer. Die Investorenfrage ist hingegen noch offen. Wobei für den Rickenbacher Geschäftsführer klar ist: ««Ein finanzielles Engagement in dieses Projekt beinhaltet eine riesige Chance.» Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 18 Millionen Franken. Im Herbst 2022 soll die Überbauung bezugsbereit sein.