Gericht Mehrjährige Haftstrafe für versuchte vorsätzliche Tötung mit einem Sturmgewehr Mit der Armeewaffe hat ein Schweizer von seinem Balkon aus auf eine Personengruppe bei einem Schulhaus geschossen. Das Luzerner Kriminalgericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zwei Monaten. Roger Rüegger 07.12.2021, 08.30 Uhr

Was ihn an diesem sommerlichen Freitagabend im Jahr 2017 geritten hat, wird ein 38-jähriger Schweizer wohl nie richtig einordnen können. Der Mann aus der Region Luzern hat am 14. Juli von seinem Balkon aus mit einem Sturmgewehr auf eine Gruppe junger Leute beim nahen Schulhaus geschossen.