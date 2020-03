Gerichtsurteil im Mordfall Ochsen in Littau wird angefochten Das Luzerner Kriminalgericht hat einen Portugiesen wegen Mordes an seiner Ehefrau zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Die Verteidigung hat Berufung angemeldet. Roger Rüegger 09.03.2020, 00.01 Uhr

Beim Restaurant Ochsen in Littau kam es zur Messerstecherei. (Bild: Nadia Schärli, 12. November 2016)

Mit 15 Messerstichen hat am 12. November 2016 ein zweifacher Familienvater seine Ehefrau vor dem Restaurant Ochsen in Littau niedergestochen. Bei der Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht am 2. Mai 2019 ging es nicht um die Frage, ob der Portugiese das schreckliche Tötungsdelikt verübt hatte, sondern ob er die Tat geplant hatte – und warum.