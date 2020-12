Gerichtsurteil Schwyzer Polizisten erneut vom Vorwurf der Freiheitsberaubung freigesprochen Das Schwyzer Kantonsgericht bestätigt das Urteil der Vorinstanz. Demnach haben sich die vier Polizisten bei der Kontrolle eines Mannes nicht schuldig gemacht. Der Privatkläger überlegt sich ein Weiterzug. Ruggero Vercellone 24.12.2020, 05.00 Uhr

Wie schon das Strafgericht hat nun auch das Kantonsgericht vier Schwyzer Polizisten vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs, der Freiheitsberaubung und der Entführung freigesprochen. Den vier Ordnungshütern hatte ein heute 51-jähriger Ausserschwyzer vorgeworfen, ihn im Jahr 2012 bei der polizeilichen Zuführung zum Betreibungsamt rechtswidrig, unverhältnismässig und unmenschlich behandelt zu haben. Die Polizisten hatten den Mann an seinem Wohnort in Altendorf in Handschellen gelegt, gefesselt ins Spital gebracht, worauf er später auf ärztliche Anordnung hin fürsorglich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde.