Gerichtsurteil Vergewaltigung in der Ehe: Bundesgericht bestätigt Luzerner Urteil Ein Luzerner bestreitet, seine damalige Ehefrau vergewaltigt zu haben. Das Bundesgericht hält seine Aussagen für weniger glaubwürdig als die ihren. Manuel Bühlmann 16.12.2020, 12.00 Uhr

Mit Bleistift schrieb sie in ihr Büchlein, was an jenem Tag im Juni 2007 passiert war. «Heute Nachmittag hatte er mich vergewaltigt!», lautete der Eintrag. Er, das war ihr damaliger Ehemann, mit dem sie drei Kinder hat. Mehrere Monate danach, so sollte die Frau später aussagen, sei es erneut zu einer Vergewaltigung gekommen. 2015 wandte sie sich an die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt war die Ehe endgültig in die Brüche gegangen. 40 Tage verbrachte der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Bis heute bestreitet er, seine damalige Ehefrau vergewaltigt zu haben.

Im August 2018 verurteilte das Luzerner Kriminalgericht den Mann wegen mehrfacher Vergewaltigung und – weil er eine Nichte missbraucht hatte – zusätzlich wegen sexueller Handlungen mit einem Kind zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Der letztere Schuldspruch ist rechtskräftig. Nachdem das Luzerner Kantonsgericht das erstinstanzliche Urteil bestätigt hatte, musste das Bundesgericht daher einzig noch die Frage klären, ob es während der Ehe zu den beiden Vergewaltigungen gekommen ist. Keine leichte Aufgabe angesichts der seither vergangenen Zeit. Dazu kommt: Es steht Aussage gegen Aussage.

Widersprüchliche Antworten

Vor Bundesgericht kritisiert der Beschuldigte, das Luzerner Kantonsgericht habe seine Beweisanträge zu Unrecht abgewiesen. Er hatte unter anderem ein grafologisches Gutachten gefordert, um zu ermitteln, wann genau seine Ex-Frau den belastenden Eintrag in ihr Büchlein geschrieben hat. Das Bundesgericht weist diese Kritik zurück und stützt das Vorgehen der Vorinstanz. Denn eine nachträgliche Datierung eines Textes ist unmöglich, wenn er – wie in diesem Fall – mit Bleistift geschrieben ist.

Mit seinen weiteren Einwänden findet der Beschuldigte ebenfalls kein Gehör. So hatte er die Aussagen seiner früheren Ehefrau als widersprüchlich bezeichnet und ihre Vorwürfe darauf zurückgeführt, dass sie ihn habe loswerden wollen und es ihr darum gegangen sei, sich eine gute Ausgangslage für die Scheidung zu verschaffen. Die beiden Richterinnen und der Richter hingegen teilen die Einschätzung des Kantonsgerichts, wonach die Frau in den Befragungen, die sich über drei Jahre hingezogen hatten, konsistent und in wesentlichen Zügen ohne Widersprüche ausgesagt habe. Demgegenüber hatte der Beschuldigte mehrere seiner Antworten über die Zeit verändert; so wollte er plötzlich nichts mehr von seiner Eifersucht wissen, von der er in den ersten Befragungen noch gesprochen hatte. «Sein ausgeprägt widersprüchliches Aussageverhalten» habe die Vorinstanz in ihrem Entscheid aufgezeigt, hält das Bundesgericht fest. Zu Recht habe das Kantonsgericht die Aussagen der Frau für glaubhafter befunden als jene des Mannes, urteilt das Richtertrio und weist die Beschwerde ab. Damit bleibt es bei der bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren.

Bundesgerichtsurteil 6B_645/2020 vom 30. November 2020