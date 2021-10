Kanton Luzern bewilligt Massnahmen des Gesamtverkehrprojekts

Gesamtverkehrskonzept Regierungsrat bewilligt 1,72-Millionen-Projekt zur Staureduktion und ÖV-Förderung in der Stadt Luzern Mit einer Dosierung des Verkehrs bei Zufahrten auf die Hauptverkehrsstrassen und der Anpassung von Signalprogrammen an bestehenden Lichtsignalanlagen soll der Stau in der Stadt Luzern reduziert und der öffentliche Verkehr gefördert werden.



22.10.2021, 14.51 Uhr

Das «Gesamtverkehrskonzept Agglomerationszentrum Luzern» hat zum Ziel, die Staus in der Stadt insbesondere während der Stosszeiten zu reduzieren und den öffentlichen Verkehr zu fördern. 2016 wurde das Projekt von den Partnern Kanton Luzern, Stadt Luzern, Verkehrsverbund Luzern und dem regionalen Entwicklungsträger Luzern Plus verabschiedet. Es setzt sich aus 17 Massnahmen zusammen, wobei neun Massnahmen durch den Kanton und acht Massnahmen durch die Stadt Luzern umgesetzt werden.

Kantonsstrassenprojekt von 1,72 Millionen bewilligt

Bei den durch den Kanton umzusetzenden neun Massnahmen handelt es sich hauptsächlich um neue Dosieranlagen bei Zufahrten auf die Hauptverkehrsstrassen und um die Anpassung von Signalprogrammen an bestehenden Lichtsignalanlagen entlang der Kantonsstrassen in der Stadt Luzern, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei vom Freitag. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss sich demnach künftig bei den Einfahrten auf die Hauptstrassen ein paar Minuten gedulden, bis die Ampeln auf Grün schalten.

Ein entsprechendes Kantonsstrassenprojekt in der Höhe von 1,72 Millionen Franken wurde vom Regierungsrat bewilligt. Der Bund beteiligt sich mit einem Beitrag in der Höhe von maximal 493'100 Franken.

Die Mittelinsel Libellenstrasse bei der Einmündung Maihofstrasse. Bild: Ernst Zimmerli (Luzern, 22. Oktober 2021)

Die durch die Stadt Luzern finanzierten acht Massnahmen sind nicht Bestandteil der kantonalen Projektbewilligung, jedoch Bestandteil des «Gesamtverkehrskonzept Agglomerationszentrum Luzern». Mit dem Stadtratsbeschluss vom 3. Juli 2019 bewilligte der Stadtrat Luzern die städtischen Massnahmen. Zwei davon – die Mittelinsel Libellenstrasse beim Einmünder Maihofstrasse und die Trottoirüberfahrt Zinggentorstrasse beim Einmünder Haldenstrasse – sind bereits umgesetzt. (zim)