Interview Geschäftsführer der Luzerner Detaillisten: «Eine Maskenpflicht in Läden würde nicht goutiert» Rolf Bossart aus Schenkon ist als Geschäftsführer des kantonalen Detaillistenverbands gegen ein Maskenobligatorium in Verkaufsgeschäften im Kanton Luzern – aus zwei Gründen. Lukas Nussbaumer 03.08.2020, 18.15 Uhr

Im Kanton Waadt gilt seit rund einem Monat die Maskenpflicht in Läden mit Platz für mehr als zehn Kunden gleichzeitig. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Crissier, 8. Juli 2020)

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt den Kantonen die Prüfung einer Maskenpflicht in den Läden. Bereits in Kraft ist das Obligatorium in Genf, in der Waadt und im Jura (wir berichteten). Luzern soll diesen Beispielen auf keinen Fall folgen, verlangt Rolf Bossart, seit 2019 Geschäftsführer des 1903 gegründeten Detaillistenverbands des Kantons Luzern mit seinen rund 600 Mitgliedern, die etwa 6000 Mitarbeiter beschäftigen. Der Unternehmer und SVP-Politiker ist zudem Gemeinderat von Schenkon und Vizepräsident des Kantonsrats. Der 57-Jährige gehört auch dem Vorstand des KMU- und Gewerbeverbands des Kantons Luzern an.