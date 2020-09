Geschafft! – Julian Müller aus Ermensee wird seine RS in einer Brass Band absolvieren Die Fachprüfungen der Militärmusik verlangt den Leuten einiges ab. Von 49 sind 17 durchgefallen. Die Luzerner schnitten besser ab. Roger Rüegger 29.09.2020, 11.38 Uhr

Julian Müller spielt zukünftig mit seinem Cornet in der Militärmusik.



Bild: Dominik Wunderli, Hochdorf, 8. September 2020

«Ich habe die Fachprüfung bestanden.» So die knappe Nachricht, die Julian Corsin Müller am 9. September 12.05 Uhr via WhatsApp übermittelt. Der 18-Jährige erfüllt sich damit seinen Traum, in der Schweizer Militärmusik zu spielen. «Für mich ist jetzt ein Kapitel abgeschlossen, ich bin erleichtert, der Druck ist weg», sagt der Musiker, der in der Brass Band Ermensee als Assistant Cornetist fungiert, später am Telefon.

Die Prüfung absolvierte der junge Mann, der mit seinen Eltern und zwei Brüdern in Ermensee wohnt in der Kaserne Bern. Nachdem er die Matura an der Kantonsschule Seetal abgeschlossen hat, absolviert er ein Praktikum im Bereich der Präzisionsmechanik in der Firma seines Vaters in Hochdorf. Später ist Maschinenbau an der ETH geplant. Stand heute.

Schon mit 16 Vorbereitung für das Spiel getroffen

Julian Müller tritt am 18. Januar 2021 in Aarau die Rekrutenschule bei der Militärmusik an. Dafür investierte er viel Zeit mit Proben. Jeden Tag spielt er mindestens eine Stunde alleine, ohne Ausnahme. Dies sei wichtig für den Ansatz und die Muskelkraft bei Blechbläsern. Auch hatte er einen Musiklehrer zur Unterstützung. Profitiert hat Müller zudem von den Vorbereitungskursen Militärmusik, welche durch die Kantonalmusikverbände organisiert werden. Diese hat er bereits als 16-Jähriger besucht.

Die Zeit und der Aufwand haben sich gelohnt. Müller bestritt die Theorie fehlerfrei, wie er sagt. Den instrumentalen Prüfungsteil hätte er jedoch, so seine Einschätzung, besser spielen können, er ist aber im Allgemeinen zufrieden. Mit dem Selbstwahlstück «Mermaids Song» habe er sich eine grosse Aufgabe gestellt. «Vermutlich war ich zu vorsichtig, etwas Nervosität war auch dabei», sagt er.

Das spielt nun keine Rolle mehr. Der angehende Rekrut ist sehr zufrieden:

«Das Militär an sich ist für mich nicht entscheidend. Die Möglichkeit, in der Armee zu musizieren, kann für mich aber nur von Vorteil sein.»

Seine neue Situation ermöglicht ihm, dass er auch auf die Karte Musik setzen kann, anstelle des Maschinenbaustudiums. «Die Überlegung habe ich natürlich auch angestellt. Es stellt sich die Frage, ob mir Musik auch weiterhin Spass macht, wenn ich diesen Weg beruflich einschlage. Vielleicht ändert sich meine Einstellung in der RS. Es ist noch alles offen», so der junge Brasser entspannt.

Julian Corsin Müller hat mit seinem Cornet an diversen Solisten- und Musikwettbewerben teilgenommen und einige Preise gewonnen. Er ist es gewohnt, vor einer Jury zu spielen. In der Musik setzt er aber nicht nur auf Brass Bands, obwohl ihm diese Musik sehr am Herzen liegt. Er sagt:

«Als Bube habe ich mich an Vorbildern orientiert. Mein Vater, Benno Elmiger und Michi Marti inspirierten mich, ich wollte so spielen wie sie. Heute spiele ich mit Letzteren zwei in derselben Band.»

Mit seinen zwei Brüdern spielt er in einer Rockband namens «Branefive». Julian ist der Mann am Bass.

Fast ein Drittel hat die Prüfung nicht bestanden

Der Luzerner erhielt am Tag der Fachprüfung den positiven Bescheid. Von vier Prüfungsabsolventen haben an diesem Mittwoch deren zwei nicht bestanden, was darauf hinweist, dass die Messlatte hoch liegt Prüfungsexperte Major Philippe Monnerat relativiert.

«Es kursieren stets die Vorurteile, dass wir nur Profis rekrutieren. Das stimmt natürlich nicht.»

Aber: «Man muss natürlich ein gewisses Niveau vorweisen können, aber die Rekrutenschule im Spiel ist für jeden machbar, der eine musikalische Grundausbildung durchlaufen hat und einige Jahre seriös und konsequent mit einer Musiklehrperson gearbeitet hat.»

Die Anforderungen für gewisse Instrumente seien insofern höher, weil sich überdurchschnittlich viele für das Spiel bewerben würden. So könne man ohne Schwierigkeiten gute Trompeten, Posaunen, Cornets oder Saxofone rekrutieren, während sich nur wenige Musikerinnen und Musiker mit Flöte, Klarinette, Oboe oder Fagott für das Militär interessieren würden. Obwohl die Chance für eine Aufnahme grösser sei. Die Auswahl sei nicht mehr so gross wie vor zehn Jahren. Bei den Holzblasinstrumenten sei man über jeden Bewerber froh, bedauert der Chef Ausbildungsunterstützung, betont aber, «was nicht bedeutet, dass man bei der Qualität Abstriche machen kann.»

Bei der Militärmusik werden zwei Rekrutenschulen zu 18 Wochen durchgeführt. Eine Brass Band-RS mit 60 Rekruten und eine Harmonie-RS mit 80 Musikern. Die Ansprüche an die jungen Leute im Spiel sind enorm.

«Die Frauen und Männer werden in der Ausbildung stark gefordert und gefördert. Sie müssen in der Lage sein, vier bis acht Stunden täglich zu spielen.»

Mentale wie auch körperliche Stärke seien unabdingbar, der Stress sei nicht zu unterschätzen.

Die Zahlen sprechen für sich. Total wurden für die Fachprüfung zur RS im Januar 2021 deren 59 Kandidaten (Blechbläser) aufgeboten. 49 absolvierten die Prüfung, davon haben 32 bestanden, 17 nicht. Aus dem Kanton Luzern haben die Prüfung 8 bestanden, 2 nicht. Der Frauenanteil ist klein. Von zwei Frauen hat eine bestanden.

Das Spiel ist auch eine Standortbestimmung für jene Musiker, die vor der wichtigen Entscheidung der Berufswahl stehen. «In den 18 Wochen erleben sie den Alltag eines Berufsmusikers. Viele begraben ihren Wunsch für andere ist die RS ein Sprungbrett», sagt Monnerat.