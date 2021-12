Wolhusen Geschenkpapier-Produktion: Wo an Weihnachten schon die Osterglocken läuten Bilder: Eveline Beerkircher (Wolhusen, 19. November 2021) Sie kriegt kaum Beachtung, obwohl das Schenken fast nicht mehr ohne sie geht: die Geschenkverpackung. Ein Blick hinter die Kulissen der einzigen Geschenkpapier-Herstellerin in der Schweiz. Larissa Haas 0 Kommentare 15.12.2021, 00.01 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Nach einem Gang durch die Produktionshalle, wo es im Hintergrund gleichmässig rattert und nach Lösemittel riecht, bleibt Stewo-Betriebsleiter Philipp Studer vor der Druckmaschine stehen. Er reisst ein Stück Geschenkpapier von der frisch bedruckten Rolle, die so gross ist, dass er sie mit beiden Armen nur knapp umfassen könnte.

«Das hier sind 8000 bis 10’000 Meter Geschenkpapier, die Mindestproduktionsmenge», sagt er. Bei allem, was drunter liege, lohne es sich nicht, die mächtigen Druckmaschinen zu starten.

Riesige Geschenkpapier-Rollen in der Produktion.

Auf das hellgrünen Geschenkpapier-Schnipsel, das Studer in der Hand hält, sind Eier und Hasenköpfe gedruckt. Die Produktion für Ostern sei grad in vollem Gange. «Jene für Weihnachten haben wir bereits im Sommer abgeschlossen.» Deshalb türmen sich in den Lagerhallen derzeit Geschenkpapier-Rollen mit sommerlichen Motiven: Schmetterlingen zum Beispiel oder Sujets für den Schulstart.

Kerngeschäft ist Weihnachten

Die Firma Stewo – der Name leitet sich von den ersten drei Buchstaben des Nachnamens des Firmengründers Josef Steffen sowie seinem Heimatort und Firmensitz Wolhusen ab – produziert Geschenkverpackungsartikel. Schon seit 90 Jahren wird hier etwa Geschenkpapier bedruckt, inzwischen rund 40 Millionen Meter jährlich.

Etwa ein Drittel der Produkte wird in der Schweiz verkauft. Der Rest wird exportiert, hauptsächlich nach Europa, aber auch in die USA oder nach Asien. Die Wochen vor Weihnachten sind für die Stewo die wichtigste Zeit des Jahres, rund 40 Prozent des Jahresumsatzes werden in diesen Tagen generiert.

Für Geschäftsführer Thomas Leutenegger ist Geschenkpapier kein Mittel zum Zweck, sondern ein Produkt, das positive Gefühle auslöst. Er sagt, mit schönen Verpackungen könne man das Schenken zu einem Erlebnis machen. Das zeigen übrigens auch Studien. So bereiten schön verpackte Geschenke, unabhängig von dessen Inhalt, mehr Freude als Unverpacktes.

Zeitlose Motive kommen am besten an

Bei den Motiven, die heute das Weihnachtspapier schmücken, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Blättert man etwa durch den Katalog, mit dem Stewo 1934 die Sujets ihrer ersten Weihnachtsgeschenkpapier-Kollektion präsentierte, sehen diese – zumindest fürs Laienauge – den heutigen Sujets erstaunlich ähnlich: Distelzweige, Weihnachtsbäume, Kerzen. Marketingleiter Daniel Schaffo erklärt dies so: «Wenn es ums Geschenkpapier geht, sind wir noch sehr traditionsbehaftet, insbesondere an Weihnachten».

Es gehe nicht darum, mit ausgefallenen Sujets das Geschenkpapier zu revolutionieren. «Wir machen keine Kunst, wir wollen unser Produkt verkaufen.» Dabei werden traditionelle Motive zwar jedes Jahr wieder aufgegriffen, jedoch an den aktuellen Zeitgeist angepasst.

Deshalb fährt der Weihnachtsmann dieses Jahr etwa Auto, während er in den Dreissigern noch im Schlitten sass. Und darum wird seit einigen Jahren auch vermehrt Packpapier bedruckt, um so direkt auf den Nachhaltigkeitstrend zu antworten. Schaffo sagt: «Wir spürten hier direkt den Druck vom Detailhandel.»

«Wir greifen auch mal daneben»

Die Wände in der Designabteilung direkt oberhalb der Produktionshalle sind tapeziert mit Mindmaps, Farbkonzepten, Bildern aus Zeitschriften – inspiriert von der Mode, Architektur, Möbel- und Textilindustrie. Auch wenn viele Motive wieder auf die Klassiker zurückgehen, ein gutes Gespür für Menschen und ihre Vorlieben sei wichtig, sagt Schaffo. Die digitalen Medien hätten diese Arbeit allerdings nicht einfacher gemacht, zumal die Welt dadurch schnelllebiger geworden sei.

Stetig mitgehen zu wollen, dürfte schwierig sein – insbesondere, wenn man bedenkt, dass das Geschenkpapier hier mit einer Vorlaufzeit von 15 Monaten entsteht: Was heute in den Ladenflächen liegt, wurde bereits im Oktober letzten Jahres entworfen.

Flops gehören deshalb zur Arbeit dazu, sagt Schaffo: «Bei zehn Designs greifen wir etwa bei zwei daneben.» Zuletzt war dies etwa bei einem Motiv eines Partytigers der Fall, der dem Feedback zufolge für ein Geschenkpapier zu wenig lachte. Zu den individuellen Vorlieben kommen auch kulturelle Unterschiede. Die Leute in Skandinavien bevorzugen etwa schlichtes Weihnachtspapier mit klaren Farben wie Schwarz und Weiss, in Deutschland hingegen sei es viel kitschiger und verspielt.

Anders sind auch die länderspezifischen Farbkonzepte: Das «Weihnachtsrot» in den USA ist ein anderes als jenes, das wir hierzulande kennen. Ein Geschenkpapier müsse diese Finessen widerspiegeln, so Schaffo. Und Betriebsleiter Studer ergänzt, dass sich auch die Schweiz in einem ganz speziellen Punkt von ihren Nachbarn unterscheide: die Vorliebe zu Geschenktüten. Denn während sie im Ausland bisher «ein Riesenflop» waren, seien sie hierzulande ein beliebtes Produkt – schliesslich wird dadurch das Geschenkverpacken effizient und zeitsparend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen