Der Luzerner Drachenstein wird 600 Jahre alt

Geschichte Jubiläum der speziellen Sorte: Vor 600 Jahren sorgte der «Pilatusdrache» für Aufregung – die Rätsel um den Drachenstein sind bis heute nicht alle gelöst Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. September 2021) Im Sommer 1421 soll ein feuerspeiender Drache einen mysteriösen Stein fallen gelassen haben. Den Stein gibt es im Gegensatz zum Drachen tatsächlich – Generationen von Wissenschaftlern haben sich an ihm die Zähne ausgebissen. Simon Mathis 10.09.2021, 17.17 Uhr

1421, Rothenburg. Es soll ein schwüler Sommertag gewesen sein, an dem der Luzerner Landwirt Rudolf Stämpfli sein blaues Wunder erlebte. Der Sage nach wurden er und seine Bediensteten mittags beim Heuen von einem feuerspeienden Drachen überrascht, der von der Rigi in Richtung Pilatus flog. Das Ungetüm liess ein rundes Etwas fallen, das die Neugierde des Bauern weckte. Furchtsam trat Stämpfli zur Einschlagstelle und entdeckte dort in einer Blutlache eine Kugel, die er mit einem Stock aus der Pfütze barg. Diese Kugel ist bis heute als «Luzerner Drachenstein» bekannt – und faszinierte Generationen von Forschern.

Mittlerweile hat der Drachenstein sein Zuhause im Natur-Museum Luzern gefunden, wo er im Rahmen der Dauerausstellung Erdwissenschaften gezeigt wird. Doch der Weg dorthin war lang, denn seit seiner «Entdeckung» rissen sich einflussreiche Luzerner Familien um die mysteriöse Kugel. Sie wechselte unzählige Male den Besitzer, wie Benedict Hotz in seinem Artikel «Neueste Untersuchungen am Luzerner Drachenstein» (2007) festhält. Hotz ist Konservator beim Natur-Museum und hat sich eingehend mit dem Stein befasst.

So wird die Begegnung zwischen Pilatusdrache und Mensch in Johann Leopold Cysats «Chronik oder Sammlung denkwürdiger Sachen» dargestellt; unten links der Landwirt Rudolf Stämpfli. Bild: Sondersammlung der Zentral- und Hochschulbibliothek (ZB Nr 3599)

Der Drachenstein ist gut 250 Gramm schwer und weist eine «nahezu perfekte Kugelform» auf, schreibt Hotz. Der Durchmesser beträgt je nach Achse ungefähr sechs Zentimeter, die Kugel ist also etwas kleiner als ein Tennisball. Charakteristisch ist seine Zeichnung: Er verfügt über einen drei Zentimeter breiten Mittelstreifen, der «vermutlich die natürliche mattgraue Oberflächenfärbung» darstellt. Auf diesem Streifen befinden sich sechs braune, bogenförmige Linien; vier von ihnen bilden einen durchgehenden Wellenverlauf.

Luzerner Regierung bestätigt schriftlich die Heilwirkung des Steins

Laut Hotz sind die Besitzverhältnisse des Steins sehr gut dokumentiert – sie lassen sich bis ins 16. Jahrhundert nachverfolgen. So habe ein Nachkomme des Bauern Stämpfli die Kugel im Jahre 1509 an den Gerichtsschreiber Martin Schryber verkauft. Schryber führte den Stein einem praktischen Nutzen zu; er war nämlich zusätzlich als Wundarzt tätig. So wurde das Objekt während der Pest 1519 zu einem angeblichen Wunderheilmittel.

Schryber liess die heilsamen Kräfte des Drachensteines sogar urkundlich beglaubigen; 1523 bestätigte die Luzerner Regierung schriftlich, dass mit der Kugel «Wunderkuren» möglich seien. In der Folge sei der Stein fast 200 Jahre lang als Heilmittel gegen alle möglichen Krankheiten eingesetzt worden, so Hotz.

Der Drachenstein mit seiner charakteristischen Zeichnung. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. September 2021)

18. Jahrhundert: Erste Wissenschaftler äussern Zweifel

Am Anfang des 18. Jahrhunderts kamen erste Zweifel an der Echtheit des Steines auf. Die beiden Ärzte und Naturforscher Moritz Anton Kappeler (Luzern) sowie Johann Jakob Scheuchzer (Zürich) stellten in Frage, dass die Kugel tatsächlich im Körper eines Drachen entstanden war. Sie hielten das Objekt für einen bearbeiteten Kieselstein. Der Luzerner Kappeler meinte, in den Wellenlinien die Pinselstriche eines Künstlers zu erkennen.

Eine ganz andere Theorie äusserte der deutsche Physiker und Astronom Ernst Florens Friedrich Chladni, der den Ursprung der Meteoriten ergründet hatte. Chladni interpretierte die Kugel als kleinen Steinmeteoriten. Das würde auch die Sage erklären: Gut möglich, dass Landwirt Stämpfli keinen Feuerdrachen, sondern einen aus dem Himmel stürzenden Meteoriten beobachtet hat – eine für ihn wunderliche Begebenheit, die irgendwie eingeordnet werden musste.

Kanton kaufte den Stein für 400 Franken

Die Fachmeinungen drifteten auseinander. 1864 schliesslich sprach der Geologe Karl von Fritsch, der am eidgenössischen Polytechnikum der späteren ETH Zürich lehrte, ein Machtwort. Für Fritsch war klar, dass es sich um Erdgestein handeln musste – gebrannter Ton, Quarzit oder Felsit. Dieses ernüchternde Verdikt brachte die Forschung fast 100 Jahre lang zum Erliegen.

In der Zwischenzeit gelangte die Kugel in den Besitz des Kantons Luzern. Die Regierung kaufte den Drachenstein 1929 der Familie Meyer von Schauensee ab. Laut Hotz betrug der Kaufpreis lediglich 400 Franken – rechnet man die Inflation mit ein, wäre das heute eine grössere Summe, aber auch kein Vermögen.

1954 wurde der Stein an das Pharmaziemuseum in Basel ausgeliehen, was Anlass für neue Untersuchungen gab. Der Mineraloge Otto Grütter von der Universität Basel kam zum Schluss, dass es sich um eine von Hand geformte Tonkugel handeln müsse. Ein Fragezeichen aber setzte Grütter beim Inneren der Kugel. Er konnte nämlich nicht ausschliessen, dass der Kern der Kugel hohl ist, was das Eigengewicht der Kugel verfälscht hätte.

1978 kehrte der Drachenstein nach Luzern zurück, da das Natur-Museum neu eröffnet wurde. Die neueste Untersuchung des Steines stammt von 2007; dank Computertomografie konnte man erstmals den Kern erforschen, ohne die Kugel zu zerstören. Das Resultat gibt Otto Grütter Recht: Der Stein ist eine gebrannte Tonkugel ohne Hohlraum und auch ohne Meteorit im Innern.

Welchen Zweck verfolgte der Künstler?

Allerdings: Noch sind längst nicht alle Geheimnisse des Steines gelüftet. So ist unklar, wann genau die Tonkugel geformt wurde, ob sie also wirklich 600 Jahre alt ist. Ebenso wenig wissen wir, aus welcher Substanz die bogenförmigen Striche bestehen. Welchen Zweck verfolgte der mutmassliche Künstler mit diesem Muster? Das Mysterium rund um den Drachenstein lebt weiter.

«Wir erhalten jedes Jahr mehrere Anfragen zum Stein von nationalen und internationalen Medien», erzählt Benedict Hotz, der auch stellvertretender Leiter der kantonalen Museen ist. «Das Objekt ist und bleibt ein Kuriosum – und unser beliebtestes Ausstellungsstück.» Obschon der Kanton nicht viel Geld für den Stein in die Hand nahm, sei er «unbezahlbar», findet Hotz und fügt an:

«Es handelt sich um ein Unikat, das ganz unterschiedliche Vorstellungen auslöst. Wissenschaftlich lassen sich Drachen nicht nachweisen, doch so einige Leute wollen an diese Wesen glauben.»

Gerade in der heutigen Zeit, in der vieles wissenschaftlich entzaubert wurde, sei eine solche «Flucht ins Unerklärbare» nachvollziehbar, findet Hotz. Mittlerweile ist übrigens eine neue Interpretation des Drachensteines hinzu gekommen: Auch die sogenannte Seti-Forschung, die nach ausserirdischer Intelligenz sucht, habe sich der Kugel angenommen. In diesen Kreisen werde die These geäussert, der Drachenstein könnte ein Alien-Artefakt sein.

«Diese Annahme ist verwandt mit der historischen Meteoriten-Theorie», meint Hotz. «Bei uns melden sich sehr viele Leute, die glauben, in der Natur einen Meteoriten entdeckt zu haben. Daraus spricht eine Neugierde, mehr über unsere Ursprünge zu erfahren – und über unseren Platz im Universum.»