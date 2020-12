Geschichte Die unsichtbaren Kinder von Saisonniers: Der Schötzer Benyamin Khan hat ein dunkles Kapitel der Schweiz aufgearbeitet Vernichtete Akten, versteckte Kinder, kompromisslose Behörden: Benyamin Khan ging dem Schicksal von Kindern der Arbeitsmigranten in der Schweiz auf den Grund. Dafür wurde er mit dem Jahrespreis des Schweizerischen Sozialarchivs ausgezeichnet. Fabienne Mühlemann 12.12.2020, 05.00 Uhr

Maria Messina aus Italien reiste im August 1964 erstmals in die Schweiz, zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn Andrea und der sechs Monate alten Tochter Graziella. Ihr Mann war hier Gastarbeiter und besass eine Jahresbewilligung. Maria reiste mit einem einmonatigen Touristenvisum ein. Ihre Kinder Andrea und Graziella meldete sie nicht an, sondern versteckte sie vor der behördlichen Kontrolle. Raus durften sie nur in der Nacht, tagsüber blieben sie eingesperrt im Zimmer. Es war die einzige Möglichkeit, dass die Familie zusammenbleiben konnte.

Die Familie Messina war nicht die einzige, welche ihre Kinder im Verborgenen hielt. Man schätzt heute, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 10'000 bis 30'000 Kinder von Arbeitsmigranten versteckt in der Schweiz lebten. Gründe dafür liegen unter anderem im sogenannten Saisonnierstatut. Es verbot Saisonangestellten den Familiennachzug kategorisch. Jahresaufenthalter konnten erst mit der Familie vereint leben, wenn diverse Bedingungen erfüllt waren – in Härtefällen konnte das jedoch bis zu 10 Jahre dauern. Die Familien gingen unterschiedlich mit dieser restriktiven Politik um. Einige liessen ihre Kinder im Heimatstaat zurück, andere brachten sie in Fürsorgeinstitutionen nahe der Schweizer Grenze unter, um sie wenigstens zwischendurch besuchen zu können. Und andere versteckten sie eben vor den Behörden – wie Maria Messina.

Geduld auf eine harte Probe gestellt

Doch über dieses Kapitel der Schweizer Geschichte ist wenig bekannt, es gibt kaum Studien, keine wissenschaftliche Aufarbeitung. Deswegen wollte der Schötzer Benyamin Khan im Rahmen seiner Masterarbeit an der Universität Bern, wo er Geschichte und Philosophie studierte, mehr über die versteckten Kinder herausfinden. Er fokussierte sich dabei vor allem auf den Umgang der kantonalen Behörden mit dem Phänomen. Doch das stellte seine Geduld auf eine harte Probe. «Die gesamten Akten der Fremdenpolizei im Kanton Bern bis in die 1990er-Jahre wurden vernichtet. Das beinhaltet auch die Personendossiers, welche die Leben der Ausländer in der Schweiz genau dokumentierten. Diese Akten sind in den allermeisten Kantonen nicht mehr vorhanden», sagt Historiker Khan, der die Familie Messina für seine Masterarbeit persönlich traf.

Benyamin Khan beim Helvetiaplatz in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 23. November 2020)

Diese Absenz an Akten interpretiert er heute als mangelnde Wertschätzung für die Ausländerinnen und Ausländern, die hier her kamen, um zu arbeiten. «Die Schweiz verfolgte damals ein widersprüchliches Ziel. Man war zwar auf die ausländischen Arbeitskräfte angewiesen, denn ohne diese wäre der Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht möglich gewesen. Gleichzeitig wollte man aber verhindern, dass sie sich permanent im Land niederlassen», sagt der 30-Jährige, der gerade an der PH Luzern eine Ausbildung zum Gymnasiallehrer absolviert.

Die Bedingungen und Hürden für den Familiennachzug hätten ein legales Zusammenleben dazumal sehr schwierig gemacht. So habe zum Beispiel die Wohnung genug gross sein müssen und das Kind ein eigenes Zimmer gebraucht, um eine Aufenthaltsbewilligung zu kriegen. Auch die Beaufsichtigung der Kinder musste geregelt sein, während die Eltern arbeiteten. So wollten es die Behörden, im Namen des Kindeswohls. Gleichzeitig waren die Kinder zum Beispiel in Basel in städtischen Krippen und Kinderheimen nicht zugelassen. Eine grössere Wohnung oder eine private Betreuung konnten sich die Familien kaum leisten. «Das zeigt, wie absurd diese Bedingungen waren», so Khan.

«Wenn man sich wirklich für die Kinder interessiert hätte, hätte man geschaut, dass sie bei ihren Eltern sein können.»

Betroffene kämpfen immer noch mit den Folgen

In seiner 150-seitigen Arbeit beleuchtet der heute in Zürich Lebende den Umgang der Behörden mit den versteckten Kindern auch aus Sicht von Betroffenen. «Es dauerte sehr lange, bis mir jemand von seinen Erfahrungen berichten wollte. Viele haben heute noch grosse Angst, darüber zu sprechen», sagt der 30-Jährige.

«Die versteckten Kinder lebten in Isolation, Angst und Unsicherheit. Die traumatische Erfahrung des Verstecks, des Nichtseindürfens, zeichnete die Betroffenen für ihr Leben.»

Mit seiner Studie hat der Schötzer einen wichtigen Schritt für die Aufarbeitung dieses Kapitels der Schweizer Geschichte gelegt, weswegen er auch mit dem Jahrespreis des Schweizerischen Sozialarchivs ausgezeichnet wurde. Der Schweizerische Nationalfonds hat mittlerweile ein entsprechendes Forschungsprojekt bewilligt und zwei Doktorandenstellen geschaffen. Es soll noch mehr über die versteckten Kinder in Erfahrung gebracht werden. Khan:

«Das ist sehr wichtig, um in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen und so zur Sichtbarkeit der Betroffenen beizutragen.»