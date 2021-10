Geschichte Hier wohnte einst der berühmte Komponist Rachmaninow: Die Villa Senar in Hertenstein ist ein magischer Ort Sergei Rachmaninow (1873–1943) verbrachte die unbeschwerteste Zeit seines Lebens in Hertenstein am Vierwaldstättersee. Das Ziel, seine Villa in ein Kulturzentrum zu verwandeln, ist noch nicht erreicht. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Luftbild der Villa Senar in Hertenstein. Bild: Thomas Erni Media Luzern

Orte, an denen berühmte Persönlichkeiten gelebt und ihre Spuren hinterlassen haben, sind von einer geheimnisvollen Aura umgeben. Es ist, als ob noch immer etwas von ihrem Geist über ihnen schwebt. Einer dieser Plätze ist die Villa Senar, wunderschön gelegen direkt am Vierwaldstättersee in Hertenstein in der Gemeinde Weggis, inmitten eines grossen Gartens. Sie ist nicht öffentlich zugänglich, kann aber auf Anfrage für private Feiern gemietet werden.

Die Villa Senar, im Vordergrund ein Teil des Gartens. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. Oktober 2013)

Sergei Rachmaninow (1873–1943), einer der bedeutendsten Konzertpianisten und Komponisten seiner Zeit, dessen Werke auch heute zu den meistgespielten auf der Welt gehören und der seine Heimat Russland 1918 im Zug der bolschewikischen Revolution verliess und ins Exil in den USA zog, hat hier einst gewohnt. Seine Geschichte und die seiner Villa Senar ist Thema des neusten Bands der vom Luzerner Mäzen Jost Schumacher herausgegebenen Schriftenreihe «Innerschweizer Schatztruhe».

Grundstück gegen den Willen seiner Frau gekauft

Rachmaninow hat Luzern schon im Juli 1902 auf seiner Hochzeitsreise durch Europa einen mehrtägigen Besuch abgestattet und in einer Pension mit Klavier einige russische Lieder komponiert. 28 Jahre später, im Frühsommer 1930, weilt er mit seiner Familie in Clairefontaine bei Paris. Da lädt ihn der estländische Musikwissenschafter, Dirigent und Schriftsteller Oskar von Riesemann zu sich in seine schweizerische Wahlheimat St.Niklausen am Vierwaldstättersee ein.

Von Riesemann zeigt ihm eine 1,5 Hektar grosse Parzelle mit einem Chalet (Villa Carolina) in Hertenstein, mit Blick auf die Weite des Sees und zum Bürgenstock und Pilatus. Das Grundstück steht zum Verkauf. Rachmaninow ist begeistert und erwirbt es für 205'000 Franken von einer gewissen Frau Schmidt – offenbar zunächst gegen den Willen seiner Frau Natalja, die lieber in Frankreich geblieben wäre.

Rachmaninow in den 1920er-Jahren am Steuer seines Loreley 28 PS Sechszylinder-Autos mit drei Bekannten. Der technikverliebte Pianist und Komponist leistete sich häufig die neusten Automodelle. Bild: Iwanowka Museum

Anstatt des ursprünglichen Plans, das Chalet stehen zu lassen und umzubauen sowie ein zweites Haus am See unten zu errichten, entscheidet sich Rachmaninow für einen Neubau an Stelle des bestehenden Chalets. Den Auftrag dazu erhalten das Luzerner Architekturbüro Alfred Möri und Friedrich Krebs, das in Luzern unter anderem das Hotel Montana saniert, die Eisenbahnersiedlung Geissenstein und die Lukaskirche sowie in Weggis das Hotel Bellevue (heute Parkhotel) erbaut hat.

Sergei Rachmaninow (rechts) mit Enkelkind Sofia Wolkonski und dem Pianisten Vladimir Horowitz, der ihn 1932 während der Bauarbeiten auf Senar besuchte. Bild: Serge Rachmaninoff Foundation Hertenstein

Als Erstes wird das Gärtnerhaus am nördlichen Rand der Liegenschaft fertiggestellt. Es enthält eine Garage für Rachmaninows exklusives Auto (Marke Lincoln), Geräteräume, drei Zimmer, Bad und Küche. Rachmaninow, der im Frühjahr 1931 von der Gemeinde Weggis die Niederlassungsbewilligung erhalten hat, zieht hier Anfang August 1931 ein. Er kauft weiteres Land dazu. Schliesslich besitzt er in Hertenstein ein fast 20'000 Quadratmeter grosses Grundstück mit 200 Metern Seeanstoss.

Der Gibraltar-Felsen vor 1930. Rachmaninow liess ihn für den Bau seiner Villa wegsprengen. Hinten das Töchterinstitut Stella Matutina des Klosters Baldegg (heute Bildungshaus Stella Matutina). Bild: Archiv Baldegger Schwestern Hertenstein

Den von den Einheimischen Gibraltar genannten fünf Meter hohen Felsen neben dem Grundstück lässt Rachmaninow kurzerhand wegsprengen; mit dem zurückgebliebenen Schutt wird auf der Parzelle die Mulde zwischen den Zinnenstrasse und dem Seeufer zu einer Fläche aufgefüllt. Damit diese nicht abrutscht, wird am See eine lange Stützmauer gebaut. «Heute wäre ein solch massiver Eingriff am Seeufer nicht im Entferntesten mehr machbar», schreibt Guido Aellig, der Autor der 88-seitigen, reich mit Archivbildern illustrierten neuen Publikation.

Sergei Rachmaninow (Mitte) 1938 beim Tee auf der Veranda der Villa Senar mit seiner Tochter Tatjana, seiner Frau Natalja (rechts) und Bekannten. Bild: Buch «Rachmaninoff und seine Villa Senar in Hertenstein»

Rachmaninow ist laut Aellig bei der Planung der Villa «die treibende Kraft für neue Formen. Er will nichts mehr von Klassizismus und Jugendstil sehen und zwingt damit die Architekten, die bisher recht konventionell unterwegs waren, sich mit einem neuen Baustil auseinanderzusetzen, mit geraden Linien, rechten Winkeln, praktikabel und doch einfach». So entsteht ein dreistöckiges Gebäude im schlichten Bauhausstil mit einem Flachdach. Erbaut wird es vorwiegend mit Beton, Glas und Stahl. Im März 1934 ist das Haus fertiggebaut, obwohl Rachmaninow, der wegen der Weltwirtschaftskrise viel Geld verloren hat, vorübergehend per Telegramm aus New York einen Baustopp verordnet hat.

Rachmaninow auf seinem legendären Motorboot. Bild: Historisches Archiv Weggis

Für das Bootshaus am See kauft Rachmaninow auf einer Auktion in Weggis ein gut acht Meter langes Motorboot aus Mahagoni, mit dem er Luzern in 20 Minuten erreichen kann. Es wird nach Ausbruch des 2. Weltkriegs von der Schweizer Armee als Patrouillenboot requiriert.

Der Name der Villa setzt sich aus den beiden ersten Buchstaben Sergei und Natalja plus dem Schluss -r für Rachmaninow zusammen. Dieser verbringt mit seiner Frau, den Töchtern Irina und Tatjana und später den Enkelkindern Sofia und Alexander eine glückliche Zeit in Hertenstein, immer wieder unterbrochen durch seine Konzertreisen in der Alten und Neuen Welt. In Hertenstein verbringt er vor allem die Sommermonate und empfängt hier Schriftsteller und Musiker, darunter etwa den Pianisten Vladimir Horowitz. Und vor allem: Er findet hier wieder zu seiner Komponiertätigkeit zurück.

1939, als in Europa der Krieg ausbricht, verlässt Rachmaninow Europa und somit auch die Villa Senar und kehrt in sein Exil in den USA zurück. Sein letztes Konzert in Europa gibt er am 11. August 1939 an den Musikfestwochen in Luzern, die Kritiken in den drei Luzerner Tageszeitungen sind euphorisch. Rachmaninow kauft sich ein Haus in Beverly Hills und wird 1943 amerikanischer Staatsbürger. Am 28. März 1943 stirbt er an Lungenkrebs – Rachmaninow war starker Raucher.

Das Seeufer in Hertenstein mit der Villa Senar, leicht versteckt hinter Bäumen. Vorne das Bootshaus. Bild: Thomas Erni Media

Seine Frau Natalja verbringt bis zu ihrem Tod 1951 die Sommer in Hertenstein. Danach bewohnt Rachmaninows Enkel Alexander die Villa Senar bis zu seinem Tod 2012. Er gründet eine Stiftung mit dem Zweck, die Villa als kulturelles Erbe zu erhalten. Dieses Ziel ist bis heute durch Erbstreitigkeiten blockiert, bestätigte Urs Ziswiler, der die Stiftung seit kurzem präsidiert, an der Buchvernissage. «Wir sind zuversichtlich, aber es braucht viel Geduld», so Ziswiler, der von 2006 bis 2011 Schweizer Botschafter in den USA war. Dass der Kanton Luzern die Villa vor kurzem unter Denkmalschutz stellte, unterstütze die Bemühungen, «sie als kulturelles Erbe für künftige Generationen zu erhalten». Einst ging gar das Gerücht um, der russische Präsident Vladimir Putin persönlich wolle die Villa kaufen.

Rachmaninow 1939 im Musiksalon der Villa Senar vor seinem spezialangefertigten Flügel. Bild: Serge Rachmaninoff Foundation

Die Villa Senar ist bis heute weitgehend unverändert geblieben. Auch einige persönliche Gegenstände des Komponisten sind noch immer dort, etwa der braune Knickerbocker-Anzug, den der fast zwei Meter grosse Rachmaninow auf vielen Fotos trägt. Auch der speziell angefertigte Flügel, den er 1933 zu seinem 60. Geburtstag von der Firma Steinway & Sons erhielt, steht immer noch im Senar-Musiksalon. Er ist einen Meter länger als ein üblicher Flügel, was einen besonders warmen Klang erzeugt. Berühmte Pianisten aus aller Welt pilgern nach Hertenstein, um einen Blick auf das Instrument zu werfen und vielleicht gar auf ihm zu spielen.

