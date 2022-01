Geschichte Historische Debatte: Was die Megger Altstadinsel mit der Stadt Luzern zu tun hat Die Seeuferlinie in Luzern lag wegen des tiefer liegenden Seespiegels noch bis ins 15. Jahrhundert viel weiter südlich als heute. Wo genau sie verlief, bietet Raum für Spekulationen. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 17.01.2022, 19.11 Uhr

Ein Taucher bringt einen Holzpfahl aus dem Vierwaldstättersee an die Wasseroberfläche. Er gehörte zu einer Pfahlbausiedlung aus der Bronzezeit. Damals lag der Seespiegel fünf Meter tiefer als heute. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 22. April 2021)

Die Sensation war perfekt, als die Luzerner Kantonsarchäologie im Frühling 2021 ihren neusten Fund präsentierte: Beim Bau einer Leitung für die EWL-Energiezentrale beim Luzerner Inseli quer durchs Seebecken zum Verkehrshaus hatte sie mit Hilfe von Taucharchäologinnen und -archäologen der Stadt Zürich in vier Metern Tiefe die Reste einer rund 3000-jährigen Pfahlbausiedlung entdeckt. Damit war die Stadt Luzern auf einen Schlag rund 2000 Jahre älter als bisher gedacht (wir berichteten).

Mit dem bemerkenswerten Fund wurde aber auch eine alte Diskussion neu belebt, nämlich die Frage: Wie weit draussen war zur Entstehungszeit der Stadt Luzern das Seeufer?

Andreas Mäder, Leiter Unterwasser- und Dendroarchäologie Stadt Zürich, nimmt eines der Fundstücke aus dem Vierwaldstättersee entgegen. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 22. April 2021)

Gemäss dem Luzerner Geologen Beat Keller zerfiel der Reussgletscher vor etwa 17'500 Jahren. Ab da war das Gebiet von Luzern eisfrei und der Gletscher hinterliess bei seinem allmählichen Rückzug den Vierwaldstättersee. Spätestens ab der Zeit vor 7500 Jahren und noch bis vor gut 1000 Jahren lag der Seespiegel rund fünf Meter tiefer als heute, sodass das Seebecken trocken lag und ein ideales, verkehrsgünstiges Siedlungsgebiet bildete. Bislang fehlten Hinweise auf Siedlungen, weil der Seegrund mit einer dicken Schlammschicht bedeckt ist.

Fabian Küng, stellvertretender Luzerner Kantonsarchäologe. Bild: Philipp Schmidli

«Das Seeufer verlief damals etwa auf der Linie Verkehrshaus–Tribschen und bildete hinter dem Tribschenhorn eine kleine Bucht», erläutert der stellvertretende Luzerner Kantonsarchäologe Fabian Küng. Noch bis ins frühe Mittelalter, das etwa von 500 bis 1000 n. Chr. dauerte, sei die heute durch den See bedeckte Siedlungsfläche etwa elf Mal so gross gewesen wie die heutige Luzerner Altstadt. Erst später, mit dem Bau der Stadt und des Reusswehrs, stieg der Seespiegel auf das heutige Niveau.

Das mit dem Seeufer ist aber nicht ganz so eindeutig. Diebold Schilling der Jüngere schildert es in seiner Luzerner Chronik 1513 etwas anders. In einem auch heute noch erstaunlich gut lesbaren Kanzlei-Mittelhochdeutsch heisst es dort nämlich:

«Man findet aber wol, das vor zitten, ee die statt gantz erbuwen ward, der se nit witer gieng dann bitz an das selb end an Meggenhorn.»

Die Uferlinie und die alte Schifflände lagen demnach «vor zitten» beim Meggenhorn, also wesentlich weiter südlich. Der Luzerner Stadtschreiber Renward Cysat schilderte es in seiner Chronik ein Jahrhundert später ebenso.

Aber wo genau befand sich die alte Schifflände? In winterlichen Zeiten «mocht kein gross schiff uff und nider komen», hält dazu Diebold Schilling fest. Die von den Waldstätten nach Luzern verkehrenden Schiffe hätten deshalb an dem Ort anlegen müssen, den «man jetz nent die alten statt». Von dort aus seien die Handelswaren mit kleinen Schiffen oder «zeruck ouch mit ross und karren» transportiert worden.

Die Altstadinsel (hinten) beim Meggenhorn in der Gemeinde Meggen. In der Mitte links prominent das Schloss Meggenhorn. Bild: Niklaus Wächter/reportair.ch (4. November 2010)

Die erwähnte «alte statt» lebt in der heutigen Ortsbezeichnung Altstad/Altstatt in der Gemeinde Meggen für das Gebiet südöstlich des Schlosses Meggenhorn und die dortige, durch einen Schilfgürtel mit dem vorspringenden Ufer verbundene, baumbewachsene Altstadinsel fort. Diese wird auch «Altstadinsle», von Fischern oft nur «Inseli» genannt. Auf ihr sind heute noch die Grundmauern einer Burg zu erkennen, welche die Habsburger nach Angaben der Gemeinde Meggen um 1200 errichtet hatten, um von dort aus den Handelsverkehr zwischen Luzern und den Waldstätten zu kontrollieren.

Die «Burg ze Mekkenhorn», wie sie Schilling nannte, wurde wohl zwischen 1242 und 1244 von den Luzernern und ihren Verbündeten wieder zerstört. Kurz darauf errichteten die Habsburger etwa 1,5 Kilometer entfernt die Neuhabsburg, die von den Eidgenossen 1352 zerstört und in ihrer heutigen Form 1900 neu gebaut wurde.

Die Altstadinsel vor dem Meggenhorn. Bild: Josef Durrer

Gemäss einem Artikel im Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern 19/2001 war die Altstadinsel im 13. Jahrhundert vermutlich um einiges grösser und wohl mit dem Land verbunden wegen des damals tieferen Seespiegels. Jahrringanalysen ergaben, dass die seit langem bekannten Pfahlreihen rund um die Insel im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts in den Seegrund gesetzt wurden. Sie könnten sowohl als Annäherungshindernis wie auch als Hafenanlage zur Burg gedient haben.

«Die beiden Chronisten Schilling und Cysat haben uns sehr spannende Quellen zur Landschaftsentwicklung bei Luzern hinterlassen», sagt Fabian Küng.

«Die mittelalterliche Überschwemmung des heutigen Seebeckens war in der mündlichen Überlieferung im 16. Jahrhundert ganz offensichtlich noch lebendig, und man war sich auch bewusst, den Seespiegelanstieg unter anderem durch die Anlage des Reusswehrs für die Mühlen provoziert zu haben.»

Ein Zusammenhang mit dem Ortsnamen Altstatt/Altstad sei da für die Luzernerinnen und Luzerner naheliegend gewesen, «und so verband sich das Wissen um das im Seebecken versunkene Gelände mit der vermeintlichen ‹Schifflände› der Stadt beim Meggenhorn. Die Chronisten haben also nicht eigentlich übertrieben, sondern einfach die ihnen zur Verfügung stehenden Daten interpretiert und kombiniert».

Vierwaldstättersee ist vor Altstad sehr seicht

Der See sei vor Altstad auf einem Streifen von rund 200 Metern sehr seicht, gehöre also zu jenen Zonen, die ab dem frühen Mittelalter überschwemmt wurden, erklärt Küng. Die Topografie des Seegrundes mit dem markanten Geländeabfall zeige aber, «dass die Zunge des Luzerner Seebeckens bereits in prähistorischer Zeit bis an das Verkehrshaus reichte». Die Überflutung des heutigen Seebeckens dürfte in Luzern um 1500/1600 nicht zuletzt auch deshalb noch präsent gewesen sein, «weil der See starken saisonalen Schwankungen unterworfen war und das Seebecken beim Tiefstand des Pegels im Winter äusserst seicht gewesen sein muss». Heute wird ein zu starkes Absinken des Seepegels im Winter, das die Schifffahrt gefährden würde, durch das Schliessen des Reusswehrs verhindert.

Küng verweist auf einen weiteren Bericht von Renward Cysat. Dieser habe um 1600 berichtet, dass die grossen Nauen damals im Winter trotz ihres geringen Tiefgangs darauf achten müssten, eine vorbestimmte Strecke (den «See- oder Reussgraben») zu befahren, damit sie nicht auflaufen. «Diese Rinne lässt sich derzeit am Seegrund nicht lokalisieren», sagt Küng. «Gemäss Cysat führte sie Richtung Tribschen; vermutlich ist sie durch Aufschüttungen des Alpenquais und der Ufschötti überdeckt und durch den zu erkennenden Schifffahrtskanal des 19. Jahrhunderts überprägt.»

Keine Stadt, nur Burg und Bauernhof

Zurück zum Namen «stad» oder «statt»: Die alte Sage, wonach die Stadt Luzern ursprünglich am Meggenhorn stand, wurde schon 1507 von Petermann Etterlin in seiner Chronik ins Reich der Märchen verwiesen. Auch Diebold Schilling betonte, dass sich beim Meggenhorn damals keine Stadt («statt») befand, sondern nur eine Schifflände («stad und schiff lende»). Renward Cysat schrieb, der Ort sollte «dem rechten namen nach zum allten staad oder gestaad heissen».

«Der Name geht ursprünglich ganz eindeutig auf ‹die alte Statt› in der Bedeutung ‹alte Stätte, Stelle, Siedlung› zurück», erläutert Peter Mulle, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle Luzerner Namenbuch. Erst später sei der Name von Diebold Schilling und weiteren Chronisten zu «das» oder «der» Stad in der Bedeutung «Gestade, Ufer» umgedeutet worden, wie er sich heute auch in den Ortsnamen Stansstad und Alpnachstad manifestiert. Diese Umdeutung habe wiederum Einfluss auf die Aussprache des Namens, nämlich heute meist «die Altstad», gehabt. «Aber ältere Einheimische sagen immer noch ‹die Altstatt›», erklärt der Namenforscher. Dass sich dabei in beiden Fällen das alte weibliche Genus «die» erhalten habe, beweise, «dass die Ursprungsform des Namens tatsächlich ‹die Altstatt› ist», allerdings nicht in der heutigen Bedeutung einer Stadt, sondern mit Bezug auf die alte Burg, zu der vielleicht auch ein Bauerngehöft gehörte.

