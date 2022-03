Geschichte Jetzt ist die dritte und vierte Generation am Drücker: Die Wasserversorgung Littau-Berg wird 100 Jahre alt 1922 haben sich mehrere Hofbesitzer auf dem Littauerberg zusammengetan, um Trink- und Löschwasser zu fördern. Heute noch sind die Nachfahren der Gründer da – und führen die Tradition fort. Simon Mathis Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Littauerberg weht ein rauer Wind, der Himmel ist bedeckt. Die Stimmung des fünfköpfigen Vorstandes der Wasserversorgung Littau-Berg (WVLB) vermag das nicht zu trüben: Bestens gelaunt, führen sie uns zum höchsten Punkt der Anhöhe, wo auf einem künstlichen Hügel ein kleines Häuschen steht. Hier hinauf wird das Wasser gepumpt, das bei der Kleinen Emme gewonnen wird. «Auf dem Dach dieses Gebäudes sind wir als Kinder schon herumgekraxelt», erzählt einer der Männer, während sie für das Foto in unserer Zeitung posieren:

Der Vorstand der Wasserversorgung Littau-Berg von links nach rechts: Pius Hofer (Grudligen), Wassermeister Josef Rüedi (Spahau), Präsident Oskar Bammert (Krattenbach), Wendelin Burri (Fluck) und Heiner Geisseler (Huob). Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 1. Februar 2022)

Das Jahr 2022 ist ein besonderes für die WVLB. Heuer feiert die Genossenschaft ihr 100-jähriges Bestehen. Am 4. Januar 1922 wurde sie gegründet – als Zusammenschluss von etwa zehn Höfen auf dem Littauerberg. «Das hat zunächst einen ganz einfachen Grund: Hier oben gab es kein Wasser», erläutert der Luzerner Historiker Jonas Dischl, der zurzeit die Geschichte der WVLB aufarbeitet.

Er erinnert zudem daran, dass die Bauern nach dem Ersten Weltkrieg stark litten. Die Seuche in jener Zeit sorge für hygienische und gesundheitliche Probleme bei Tier und Mensch. Sie machten die professionelle Aufbereitung von Wasser vordringlich, nicht nur für das Tränken der Kühe im Rahmen der vorherrschenden Milchwirtschaft. Die Genossenschaft legte zudem mit Leitungsnetz und Hydranten den Grundstein für die frühere Feuerwehr Littau-Berg, die einige Jahre später gegründet wurde.

Anlage war ein technisches Novum

Die Mitgliedschaft war nicht an Personen, sondern an einzelne Höfe gebunden; und diese nahmen ein beträchtliches finanzielles Risiko auf sich. «Pro Hof ging es um einen grossen Amortisationsbeitrag, der jährlich zu leisten war», so Dischl. Die Genossenschaft hatte dafür einen ungedeckten Kredit bei der Luzerner Kantonalbank für den Bau des Leitungsnetzes sowie des Reservoirs aufgenommen, wobei auch die Eidgenossenschaft das Projekt mitfinanziert habe.

«Ich staune immer wieder, dass unsere Vorfahren vor 100 Jahren diesen Schritt gewagt haben», sagt dazu der heutige WVLB-Präsident Oskar Bammert. «Man kann durchaus sagen, dass die WVLB in einer schwierigen wirtschaftlichen Zeit Pionierarbeit leistete», hält der Historiker Dischl fest.

Das gelte auch für die technische Seite der Anlage. Laut Dischl war die WVLB-Wasserpumpe mit einem elektrisch betriebenen Motor mit Zentrifugalanlasser versehen, der die Pumpe selbstständig aus- und einschaltete. Diese Vorrichtung war beim Bau die erste ihrer Art in der Schweiz. Die Anlage fing automatisch an zu pumpen, sobald das Reservoir oben zu wenig Wasser hatte, und stellte auch wieder selber ab. Schweizweit sorgte diese technische Lösung für Aufsehen. Der Nachteil: Dieses System brauchte viel Strom, weshalb die Rechnungen entsprechend hoch waren.

Das Unwetter von 2005 sorgte für eine Zäsur

Nach der Gründung 1922 wuchs das Netz der Genossenschaft stetig; bereits in den 30er-Jahren stiess das Schloss Thorenberg dazu, damals im Besitz des Kantons. Mittlerweile versorgt die WVLB etwa 820 Personen über 131 Anschlüsse in einem Umkreis von 4363 Quadratkilometern. Sie erreicht Grundstücke in Luzern, Malters und Emmen.

Gewonnen wird das Wasser von einem Grundwasserstrom im Tal der Kleinen Emme; ursprünglich auf dem Boden der Gemeinde Malters, wo heute das Areal der Firma Lötscher steht. 1964 wurde die Fassung um etwa 220 Meter verlegt und erneuert, 2005 schliesslich kam es zum Umbruch: das Jahrhunderthochwasser, das die gesamte Schweiz erschütterte, machte auch vor der Genossenschaft nicht Halt. «Es war eine grosse Havarie», erinnert sich Oskar Bammert.

«Alles war überschwemmt, am Morgen floss die Kleine Emme direkt am Fassungsrohr vorbei. Da waren wir richtig baff.»

Dank eines Grosseinsatzes der Genossenschafter, der Gemeinde-Führungsstäbe und des Kantons konnten die Wassermassen gebändigt werden.

Nach diesem Ereignis war klar: Eine neue Anlage und ein neuer Standort mussten her. Das Pumpwerk wurde verschoben und der Pumphügel erhöht, um die Fassung besser zu schützen. Eingeweiht wurde der neue Bau 2015, also gut zehn Jahre nach dem Unwetter.

Grosser Stolz auf ein Generationenprojekt

Die fünf jetzigen Vorstandsmitglieder blicken also auf eine reiche Geschichte zurück, die auch die Geschichte ihrer jeweiligen Familien und Höfe ist. Diese fünf Männer vertreten die Gründungsmitglieder der Genossenschaft, ihre Urgrossväter und Ururgrossväter: Pius Hofer (Grudligen), Josef Rüedi (Spahau), Oskar Bammert (Krattenbach), Wendelin Burri (Fluck) und Heiner Geisseler (Huob). «An diese Vergangenheit anzuknüpfen und sie an die nächste Generation weiterzugeben, das erfüllt uns mit Stolz», sagt Wassermeister Josef Rüedi. «Hier mitzumachen, gehört zur Tradition.» Oskar Bammert erzählt, wie er «sehr jung» in die Genossenschaft aufgenommen wurde:

«Damals interessierte mich die Teilnahme an der GV nicht. Da hat mir der Vater eines heutigen Vorstandskollegen ins Gewissen geredet. Das habe ich mir zu Herzen genommen – und bin jetzt sogar Präsident»,

sagt er mit einem Lachen.

Einfach ist das Engagement beim WVLB nicht immer. «Wir befinden uns in einem Spannungsverhältnis», erläutert Rüedi. «Einerseits haben wir eine grosse Verantwortung für die Sicherheit der Wasserversorgung, andererseits müssen wir unternehmerisch handeln.» Das führe teils zu schwierigen Entscheidungen, gerade wenn es um die Erhöhung des Wasserzinses gehe. «Wir wollen die Anlage immer auf dem neuesten Stand halten, und das finanzieren wir selbst.»

Dazu gehören auch viele individuelle, unentgeltliche Beiträge des Vorstandes. «In solchen Momenten denke ich dann immer: Den wesentlich grösseren Einsatz haben damals unsere Vorfahren geleistet, indem sie den Grundstein für das alles legten», so Rüedi.

Rundgang soll die Geschichte näherbringen

Im Kanton Luzern gibt es zahlreiche Wassergenossenschaften; unter anderem in Horw, Neuenkirch, Ballwil, Schötz, Reiden und Fischbach. Anfang 2021 stellte der Kanton in einem Bericht fest, dass vor allem ländliche Gegenden genossenschaftlich organisiert sind. Auch wenn die Anzahl der Mitglieder steige, stünden die Betriebe vor «grossen Herausforderungen».

Trotz dieser Herausforderungen: Jetzt wird erst einmal gefeiert. Am 25. März wird die Jubiläums-GV stattfinden, im Sommer dann ist ein Fest geplant. Jonas Dischl erstellt zurzeit einen sogenannten «Actionbound»; einen Multimedia-Rundgang, der mit Hilfe des Smartphones abgerufen werden kann und die Entstehung der WVLB nacherzählt. Die erste Station wird im Verlaufe des Jahres eingeweiht, weitere werden dann folgen. «Wir würden uns über möglichst viele Personen freuen, die sich mit unserer Geschichte beschäftigen», sagt Oskar Bammert.

