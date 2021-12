50 Jahre Kantonsschule Reussbühl: Zahlen und Fakten

Geschichte Kantonsschule Reussbühl: Schulstart war drei Wochen zu spät Ursprünglich war ein Lehrerseminar geplant, und wegen des regen Flugverkehrs brauchte es besondere Lärmschutzmassnahmen: Einige Fakten zur Kantonsschule Reussbühl. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Die Kantonsschule Reussbühl während der Bauphase. Bild: Kantonsschule Reussbühl Das ursprünglich geplante Lehrerseminar «Rothen» in der Planungsphase. Bild: Kantonsschule Reussbühl Schülerinnen des Schuljahrs 1970/1971 machen im Lichthof Pause. Bild: Kantonsschule Reussbühl Bild: Kantonsschule Reussbühl Der KSR-Lehrkörper im Schuljahr 1976/1977. Bild: Kantonsschule Reussbühl Photovoltaikanlage auf dem Dach der KSR. Bild: Kantonsschule Reussbühl Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 31. Oktober 2013) Schüler und Lehrer der Kantonsschule Reussbühl demonstrieren mit Masken auf dem Pausenplatz der Kanti gegen die Sparmassnahmen bei der Bildung. Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 19. November 2015) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 21. September 2015) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 21. September 2015) Bild: Pius Amrein (Reussbühl, 21. September 2015)

Ende der 1960er-Jahre machte die stark zunehmende Schülerzahl an der Kantonsschule Luzern die Erstellung neuen Schulraumes äusserst dringlich. Zwar wurde in der Stadt Luzern die Kantonsschule 1966 vom Hirschengraben an den heutigen, grösseren Standort am Alpenquai verlegt, wo die ersten Jahrgänge 1967/68 unterrichtet wurden. Der Platz blieb aber weiterhin knapp. Deshalb suchten die Kantonsbehörden einen zusätzlichen Standort und fanden diesen in Reussbühl im Quartier Ruopigen, wo ursprünglich ein Lehrerseminar geplant war, wie dieses Bild zeigt:

Eigentlich als Lehrerseminar geplant: Die Kanti Reussbühl. Bild: Kantonsschule Reussbühl

Der Direktauftrag für den Bau der Schule ging 1968 an den Architekten Max-Milian Wandeler. Aufgrund der Dringlichkeit wurde die Schulanlage in einem Mischsystem aus Vorfabrikation und Ortbeton konstruiert, das Wandeler selbst entwickelt hatte. Dies ermöglichte es, die Bauphase auf ein Minimum zu reduzieren und das Gebäude innerhalb eines Jahres in Betrieb zu nehmen. Der Spatenstich erfolgte am 20. August 1969. Nach nur einjähriger Bauzeit war der 50'000 Kubikmeter grosse Neubau für den Schulbetrieb verfügbar. Allerdings war der Bau noch nicht ganz fertig, weshalb der erste Schultag erst auf den 7. September 1970 fiel – was den Schülerinnen und Schüler drei zusätzliche Ferienwochen bescherte. Die eigentliche Einweihungsfeier mit 250 geladenen Gästen fand am 20. November 1970 statt. Erster Rektor war Hans Marfurt, der von der Kantonsschule Alpenquai wechselte.

Bild: Kantonsschule Reussbühl

Das Schulareal liegt in der Anflugzone des Flugplatzes Emmen. Lärmspitzen bis 85 Dezibel bedingten besondere Schutzmassnahmen in Konstruktion und Gestaltung und insbesondere den Einbau einer Lüftungsanlage. Die Lüftungskanäle wurden in den Gängen geführt und mit Lüftungsschlitzen direkt an den Korridorwänden den Klassenzimmern angeschlossen. Ein Öffnen der Fenster ist deshalb nicht notwendig, aber möglich.

Bild: Kantonsschule Reussbühl

Die Kantonsschule entstand als Gymnasium mit den Maturitätstypen A, B und C. 1974 fanden zum letzten Mal die Maturaprüfungen der 8. Klassen des Literargymnasiums statt. Danach wurde die Ausbildungszeit für alle Maturitätstypen gemäss eidgenössischer Maturitätsanerkennungsverordnung von acht auf sieben Jahre reduziert. Heute dauert die Gymnasialzeit nur noch sechs Jahre.

Im Jahr 1997 wurde die Kantonsschule Reussbühl um einen zusätzlichen Trakt im Norden erweitert. Geplant ist, die Schule in den kommenden Jahren raum- und flächenmässig nochmals zu erweitern, um des zusätzlichen Raumbedarfs in der Gymnasialbildung in Luzern und Agglomeration Rechnung zu tragen. Vorgesehen ist, die Kapazität von derzeit 41 auf 59 Klassen zu erweitern, ebenso ist eine Dreifachturnhalle geplant. Der Kanton plant, die Turnhalle 2028 und den Erweiterungsbau 2029 in Betrieb zu nehmen.

Hoher Anteil Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund

Zurzeit besuchen 348 Schülerinnen und 346 Schüler die Kantonsschule Reussbühl. Das Einzugsgebiet reicht von Luzern bis nach Schwarzenberg, Ruswil, Ebikon, Horw und Kriens. Der Anteil an Lernenden mit Migrationshintergrund ist überdurchschnittlich hoch, er beträgt 33 Prozent (am Kurzzeitgymnasium sogar 60 Prozent). Sie sprechen über 30 verschiedene Sprachen. 88 Lehrpersonen unterrichten derzeit an der Kantonsschule, davon sind 45 männlich und 43 weiblich.

