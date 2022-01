Diese alten Filme aus unserer Region müssen Sie gesehen haben

Geschichte Klausjagd, Fasnacht und Wyberschiesset: Diese nostalgischen Filme aus unserer Region müssen Sie gesehen haben Die Stadtluzernerin Cécile Vilas ist seit mehreren Jahren Direktorin von Memoriav – ein Verein, der sich für das audiovisuelle Kulturgut der Schweiz einsetzt. Welchen historischen Mehrwert Bewegtbilder bieten, zeigen launige Beispiele aus der Schweizer Filmwochenschau. Simon Mathis Jetzt kommentieren 03.01.2022, 15.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer an Bibliotheken und Archive denkt, hat wahrscheinlich zuerst ein Bild von dicken Wälzern und Papierdokumenten im Kopf. Das Bewahren und Einordnen von historischen Dokumenten umfasst allerdings längst auch andere Medien – etwa Fotos, Filme und Tonaufnahmen. In der Schweiz hat sich der Verein Memoriav der Aufgabe verschrieben, dieses sogenannte audiovisuelle Kulturgut zu erhalten und zugänglich zu machen.

Der Verein berät Gedächtnisinstitutionen wie Archive, Bibliotheken, Museen und punktuell Privatpersonen, und er unterstützt Erhaltungsprojekte fachlich und finanziell, damit audiovisuelle Dokumente nachhaltig erhalten und wieder zugänglich werden. Zudem will Memoriav Politik und Gesellschaft für das Thema sensibilisieren.

Die Stadtluzernerin Cécile Vilas ist Direktorin des nationalen Vereins Memoriav. Das Porträt entstand im Bourbaki Panorama. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. November 2021)

Fotos und Videos fristen ein Schattendasein

«Grundsätzlich leisten Luzern und auch die anderen Zentralschweizer Kantone gute Arbeit», sagt Cécile Vilas. Die Stadtluzernerin ist seit vier Jahren Direktorin von Memoriav.

«Aber es gibt noch Luft nach oben, denn die Erhaltung und Erschliessung von audiovisuellem Kulturgut ist eine herausfordernde Aufgabe.»

Wir haben Vilas im Bourbaki Panorama getroffen; das Rundbild ist einer ihrer Lieblingsorte in Luzern, da es an der Schnittstelle zwischen Malerei und Massenmedien wie dem Film steht.

Laut Vilas fristen Fotos und Videos neben dem gedruckten Wort noch immer ein Schattendasein, da sie oft nicht mehr zugänglich sind. «VHS-Kassetten, Fotos; viele Leute nehmen diese Zeitzeugnisse als alltäglich wahr, nicht in erster Linie als Kulturgut», sagt sie. Die Erfahrung zeige aber: «In so manchem Museum oder Estrich sind unglaubliche audiovisuelle historische Schätze von öffentlichem Interesse verborgen, die als solche nicht sofort erkennbar sind.» Deshalb sei ein zentrales Ziel von Memoriav, möglichst breit auf den Wert dieser Artefakte aufmerksam zu machen.

Filmwochenschau – Grossmutter der Tagesschau

Besonders wichtig seien audiovisuelle Quellen, weil sie ein wichtiger Teil des kulturellen Gedächtnisses sind und einen authentischen Einblick in gelebte, immaterielle Traditionen gestatten: so etwa in die Fasnacht, in Samichlaus-Umzüge oder Älplerchilbis. «Gerade in der Zentralschweiz sind solche Bräuche stark verbreitet, da sind Film- und Audioquellen besonders nützlich.» Ihr Beispiel:

«1920, 1950 und 2019 war die Fasnacht jeweils eine ganz andere. Nur mit Texten lässt sich diese Entwicklung nicht nachverfolgen.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Eine besonders spannende Fundgrube sei die «Schweizer Filmwochenschau», die von 1940 bis 1975 produziert wurde. «Der Bundesrat hat dieses Format während des Zweiten Weltkriegs ins Leben gerufen», erläutert Cécile Vilas. «Ursprünglich diente es der geistigen Landesverteidigung, hat aber weit über den Krieg hinaus die Identität der Schweiz mitkonstruiert.» Die Filmwochenschau wurde jeweils vor Spielfilmen im Kino gezeigt – eine Art Vorform der Tagesschau. Die Filmwochenschau konnte im Rahmen einer Zusammenarbeit der Cinémathèque suisse, dem Schweizer Bundesarchiv und Memoriav wieder konsultierbar gemacht werden.

Bewegte Bilder aus der Zentralschweizer Vergangenheit

Beliebtes Thema der Filmwochenschau war auch der Sport; damit stellte sich die Schweiz laut Vilas gegen aussen und innen als wehrhaft dar. Aber auch Staatsbesuche, Traditionen, Kultur und Frauenthemen hatten ihren Platz. Sie sagt:

«Nur in der Filmwochenschau konnten Schweizerinnen und Schweizer damals die Bundesräte in bewegten Bildern sehen.»

Natürlich deckte die Berichterstattung auch Ereignisse in der Zentralschweiz ab. So etwa die Restaurierung der Bilder auf der Kapellbrücke 1950:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Diese Aufnahmen sind umso wertvoller, als dass die Originale 1993 den Flammen zum Opfer gefallen sind. Auch die damalige Trachtenausstellung im Schlösschen Utenberg war ein Thema, gruselig präsentiert:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Oder die Entlebucher Wyberschiesset von 1964:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Diese und weitere historische Fundstücke lassen sich auf memobase.ch aufspüren, dem «Portal zum audiovisuellen Erbe der Schweiz». Die Notwendigkeit für den Erhalt und die Zugänglichmachung des audiovisuellen Kulturgutes wurde in den späten 1980er-Jahren klar. «Damals ging ein grosser Schreck durchs Land, da das Film- und Tonmaterial langsam aber sicher zerfiel und kaputt ging», erzählt Vilas. Deshalb haben die Nationalbibliothek, die Cinémathèque suisse, die Fonoteca nazionale, das Schweizer Bundesarchiv und die SRG 1995 Memoriav gegründet.

Seitdem habe der Verein rund eine Million audiovisuelle Dokumente erhalten. Heute zählt Memoriav über 200 Mitglieder. Cécile Vilas selbst ist über die Romanistik und Hispanistik zum Bibliothekswesen gestossen. Auch für den Erhalt des Papiers setzt sie sich ein – als Präsidentin der Interessengemeinschaft Sigegs.

Kantone sollen «genauer hinschauen»

Mittlerweile tauchen aber auch neue Medien auf dem Radar des Vereines auf – zum Beispiel Schweizer Videospiele. Kürzlich hat Memoriav dazu eine Analyse angestossen und einen Fachbericht in Auftrag gegeben. «Bei digitalen Werken und sozialen Medien stellen sich ganz andere Fragen», so Vilas. Zum Beispiel: Was ist überhaupt erhaltenswert? Und wie kann man es sinnvoll archivieren? Um diese Fragen zu beantworten, müsse man erst noch Erfahrungen sammeln.

Zurzeit arbeitet Memoriav ein nationales Übersichtsinventar aus; es soll zeigen, was für audiovisuelles Material in den Kantonen überhaupt vorhanden ist – und wo und mit welchen Strategien es erhalten wird. «Wir wollen die Kantone dazu motivieren, noch genauer hinzuschauen, wenn es um das audiovisuelle Kulturerbe geht.» Es sei ein kulturpolitisches Anliegen, dessen Wichtigkeit kaum in Frage gestellt werde, sagt Vilas. «Es ist allerdings eine Frage der finanziellen Priorisierung. Manchmal muss es eben schnell gehen – zum Beispiel, wenn eine Filmrolle droht, sich aufzulösen.» Ein Problem, das sich im Laufe der Zeit nur noch verschärfen werde.

Die Filmwochenschau hat natürlich auch andere Innerschweizer Kantone besucht. Hier eine kleine Auswahl der damaligen Beiträge. Zunächst die «uralte Stanser Chororgel» von 1948:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dann ein Porträt des Kantones Obwalden anhand der architektonischen Schmuckstücke von 1966:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch das Klausjagen in Küssnacht am Rigi hat die Filmwochenschau besucht, so etwa 1969:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wir fahren fort mit einem Ausflug zu den Klosterfrauen in der Urner Gemeinde Seedorf:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Zum Schluss eine Reportage zum Klausrennen 1923 und heute (das heisst 1974):

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Hinweis: Weitere Informationen unter www.memobase.ch und www.memoriav.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen