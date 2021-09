Die Geschichte der Luzerner Wasserversorgung

Geschichte Krienser Wasser würde bei einem totalen Strom-Blackout die Stadt Luzern retten Die Stadt Luzern hat ein altes Brunnennetz, das seit rund sechs Jahrhunderten mit Quellwasser aus Kriens gespiesen wird. Es funktioniert unabhängig vom restlichen Leitungsnetz – mit Trinkwasser von bester Qualität. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Der Weinmarktbrunnen mitten in der Luzerner Altstadt gehört zum alten Brunnennetz der Stadt. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 8. August 2021)

247 Brunnen gibt es in der Stadt Luzern. 132 davon sind an das alte Brunnennetz der Stadt angeschlossen. Es sind öffentliche Brunnen, die exzellentes Trinkwasser anbieten und an denen sich jeder und jede gratis bedienen kann. Bekannte Beispiele sind der Hofbrunnen bei der Hofkirche, der Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz und der Brunnen auf dem Weinmarkt. Dieses alte Brunnennetzt hat es in sich: Es funktioniert nämlich unabhängig vom restlichen Wasserleitungsnetz der Stadt Luzern. Und vor allem: Es ist nicht auf Strom angewiesen. Es könnte deshalb im Katastrophenfall, wenn es zu einem Strom-Blackout und einem Ausfall der Trinkwasserversorgung käme, die Stadt weiterhin mit Wasser in bester Trinkqualität versorgen. Wenn nötig, wochenlang.



Unscheinbare Brunnstube im Krienser Obernau

Noch etwas ist speziell am alten Brunnennetz: Es wird mit Quellwasser aus Kriens gespiesen, seit mehr als sechshundert Jahren. Ein kleines fensterloses Betongebäude, an dem wohl viele schon achtlos vorbeigefahren sind, erzählt einen Teil dieser Geschichte. Es steht anfangs der grossen Wiese im Obernau. Bei dem mit Graffiti bemalten Häuschen handelt es sich um eine der Brunnstuben von EWL (Energie Wasser Luzern). Es sammelt Quellwasser von den umliegenden Hügeln und Wäldern und speist damit das Brunnennetz der Stadt Luzern.



Claudio Ganassi, Betriebsleiter Wasser bei Energie Wasser Luzern (ewl), vor der Brunnstube im Krienser Obernau, in der das Quellwasser vom Fuss des Pilatus gesammelt wird. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens/Obernau, 30. Juli 2021)

Claudio Ganassi, ewl-Betriebsleiter Wasser, im Innern der Obernau-Brunnstube mit dem hier hinenfliessenden Krienser Quellwasser.

Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens/Obernau, 30. Juli 2021)

Das Gebäude ist unterteilt in zwei Räume. In den vorderen fliesst aus vier Sickerleitungen das Wasser, das in der rund 20'000 Quadratmeter grossen Wiese entlang der Rengglochstrasse gesammelt wird. «Es ist reines Quellwasser vom Fuss des Pilatus», erklärt Claudio Ganassi, Leiter Wasser bei EWL, bei einer Besichtigung vor Ort.

Im zweiten Raum der Brunnstube befindet sich eine UV-Anlage, um die Reinheit des Wassers zusätzlich zu sichern.

Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens/Obernau, 30. Juli 2021)

Um absolute Reinheit zu gewährleisten, wurde vor ein paar Jahren eine zusätzliche Sicherheit eingebaut. In einem Kreislauf, der sich im zweiten Raum befindet, wird das Wasser durch eine UV-Anlage geführt. «Das UV-Licht schädigt allfällige Keime, sodass sich diese nicht mehr vermehren können und schliesslich von selber absterben», so Ganassi. Es gibt auf Krienser Boden zwei weitere solche Brunnstuben, mit denen das Brunnennetz der Stadt Luzern gespiesen wird: in den Gebieten Fenkern/Wichlern sowie Hackenrain.



Das aus Kriens führende Leitungssystem wird in Luzern in vier Stränge aufgeteilt. Jeder von ihnen verläuft in unterschiedliche Richtungen der Stadt Luzern und versorgt die Brunnen mit Wasser. «Wir prüfen das Trinkwasser alle zwei Monate in den Brunnstuben sowie im jeweils letzten Brunnen am dazugehörenden Strang», so Ganassi. Bis weit ins 19. Jahrhundert wurde das Krienser Quellwasser in hölzernen Rohren, sogenannte «Dünkeln», nach Luzern geleitet.

«Erst vom Jahre 1860 an begann man, diese mit gusseisernen Leitungen zu ersetzen», sagt Ganassi. Heute besteht das alte Brunnennetz aus demselben Rohrmaterial wie das normale Trinkwassernetz (Druckrohre aus duktilem Gusseisen).

«Frisch, heiter und klar sowie meistens ohne Geruch»

Wo und wann genau die ersten Brunnen in der Stadt Luzern erstellt wurden, lässt sich nicht ermitteln. Die älteste Liste öffentlicher Brunnen in Luzern in Form von Aufträgen für neue Tröge stammt von 1417. Verzeichnet sind darin der Brunnen «am placz» in der Kleinstadt beim heutigen Regierungsgebäude, der Brunnen «am vischmerkt», dem heutigen Weinmarkt, ein Brunnen an der Eisengasse und der Brunnen «am wegus» an der Hertensteinstrasse. Ein weiterer Brunnen wurde 1455 «am Graben», der heutigen Weggisgasse, erwähnt.

Der Fischbrunnen unter der Egg beim heutigen Fischmarkt gehört ebenfalls zum alten Brunnennetz der Stadt Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. August 2021)

Hinweise auf das Krienser Wasser und dessen Nutzung für die Brunnen der Stadt Luzern finden sich in den Schriften des Luzerner Stadtschreibers Renward Cysat (1545–1614). Das Wasser der meisten Haupt- und Nebenstromquellen aus dem Talboden von Kriens sei «frisch, heiter und klar sowie meistens ohne Geruch oder Geschmack», hielt 1720 ein Expertengremium zuhanden der Luzerner Regierung fest. Die ersten ausführlichen Pläne und Beschreibungen der Haupt- und Nebenleitungsströme sind in der «Descriptio Omnium Fontium» (Beschreibung der Quellen und Brunnen) von 1764/65 zu finden.

Es gab in Kriens auch kritische Stimmen

Dass die Stadt Luzern Wasser aus Kriens für ihre Zwecke beansprucht, ohne dafür eine Abgabe zu entrichten, hat auch schon Kritik provoziert. Ganassi erklärt:

«Zur Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert gab es Stimmen, die befürchteten, dass Kriens deswegen das Wasser für den Gewerbekanal ausgehen werde.»

Wohl aus dieser Zeit stammt eine Regelung, wonach das im Wasserfassungswerk über eine gewisse Marke ansteigende Wasser ins Krienser Leitungsnetz abgeleitet werden muss. Viele mögen sich angesichts der grossen Bautätigkeit in Kriens heute auch fragen, weshalb nicht auch auf der grossen Wiese im Obernau längst Wohnbauten stehen. Die Antwort ist einfach: Die Wiese ist nicht bebaubar, weil sie als Schutzfläche für das alte Luzerner Brunnennetz dient. Dass dieses an das moderne EWL-Leitungsnetz angeschlossen wird, war laut Ganassi nie ein Thema: «In den meisten Fällen ist der Brunnen und der entsprechende Wasseranschluss sogar im Grundbuch verankert.» Zudem:



«Dieses alte Brunnennetz ist ein wertvolles Kulturgut, das erhalten werden muss.»

Mitarbeiter der Städtischen Werke Luzern gegen Ende des 19. Jahrhunderts bei Vorbereitungsarbeiten für die Fassung der Bründlenquelle an der Grenze der Alpen Rotstock und Blattenloch im Eigental. Stadtarchiv Luzern

Das Vorgehen im Katastrophenfall ist streng geheim

Und wie würde nun die Notversorgung der Stadt Luzern via Brunnen funktionieren, sollte es zum Horrorszenario eines totalen Stromausfalls kommen, bei dem das restliche Leitungsnetz tage-, vielleicht gar wochenlang lahmgelegt würde? Ganassi verweist auf eine Dokumentation, welche die Stadt bei Bedarf aus der Schublade ziehen könnte. Details dazu darf er nicht verraten: «Weil die Dokumentation auf der Verordnung über den Schutz von Informationen des Bundes basiert, wurde sie als vertraulich deklariert.»