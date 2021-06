Geschichte «Kurioser Grenzstein»: Darum kommen auf dem Littauerberg die Grenzen von drei Kirchgemeinden zusammen Die Grenzen von Kirchgemeinden sind nicht immer deckungsgleich mit den politischen. In Littau ist die Situation besonders kompliziert. Auch die Vergrösserung des Pastoralraums Luzern ändert daran nicht viel. Hugo Bischof 07.06.2021, 05.00 Uhr

Auf dem Littauerberg, mitten in der grünen Wiese der Liegenschaft Neu-Buggenringen, steht einsam und verlassen ein dreieckiger Grenzstein aus Hartsandstein. Auf der westlichen Seite enthält er die Jahreszahl 1921 und die Initialen K.G.M., auf der östlichen die Jahreszahl 1987 und die Initialen K.G.L. «Es ist ein Kuriosum, das aber Interessantes über die Geschichte von Littau erzählt», sagt Beat Krieger, ehemaliger Littauer Lehrer und Gemeinderat. Informationen dazu fand er in einem Artikel in der Schulchronik des verstorbenen Littauer Lehrers Isidor Marbach.

Beat Krieger neben dem Grenzstein auf dem Littauerberg, wo die Grenzen von drei Kirchgemeinden zusammenkommen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. 5. 2021)

Der Stein befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Malters. «Er zeigt an, wo die Grenzen der drei katholischen Kirchgemeinden Littau, Hellbühl und Malters zusammentreffen», erzählt Krieger. Deren Geschichte lasse sich bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen. Sie verlief nicht immer reibungslos.

Malterser Kirchenrat wehrte sich gegen Gründung der Pfarrei Hellbühl

«So wehrte sich im Jahr 1860 der Kirchenrat von Malters gegen die Gründung der Pfarrei Hellbühl und verlangte die zum Kirchenbau Hellbühl gegebenen 9000 Gulden zurück», erzählt Krieger. Ohne Erfolg: Die bisherige Kuratkaplanei Hellbühl wurde am 1. März 1865 dennoch zur Pfarrei erhoben. Am 2. Juni 1871 wurde dann auch die Kuratkaplanei Littau zu einer eigenen Pfarrei, inklusive Reussbühl. Mit dem 1921 gesetzten Stein habe man später die Grenzen der Kirchgemeinden unabhängig der Gemeindegrenzen bezeichnen wollen, so Krieger. Übrigens: Am 21. Februar 1892 war auch Reussbühl eine eigenständige Pfarrei geworden.

«Der Stein wurde wegen seiner ursprünglichen Form ‹Adrio verde› genannt», erzählt Krieger und fährt fort:

«Er war eine Zeit lang verschwunden und wurde nach jahrelanger Wanderschaft in den 1980er-Jahren in einem Bachtobel gefunden.»

Im Auftrag der Kirchgemeinde Littau wurde er im Jahr 1987 neu gestaltet. Seine dreieckige Form mit den Initialen der drei Kirchgemeinden und den Jahreszahlen 1921 und 1987 fand er unter der Bearbeitung der Littauer Bild- und Steinhauer Charly und Josef Wermelinger. «Wahrscheinlich wurde dafür nicht mehr der alte, sondern ein neuer Stein verwendet», sagt Krieger. «So genau lässt sich das aber nicht mehr sagen, denn alle Rechnungen und Belege der Wermelingers in ihrem Archiv an der Thorenbergstrasse wurden beim Jahrhundert-Hochwasser 2005 vernichtet.» Littaus letzter Pfarrer Melchior Käppeli segnete 1987 während einer kleinen Feierstunde den neuen Grenzstein.

Littau blieb eigene Kirchgemeinde ‒ trotz politischer Fusion mit Luzern

Littau ist bis heute eine eigene Kirchgemeinde geblieben, obwohl die Gemeinde politisch seit 2010 zur Stadt Luzern gehört. «Verkompliziert wird die Situation dadurch, dass in der Katholischen Kirchgemeinde Littau auch Gläubige aus der Gemeinde Malters Mitglieder sind, während der nördliche Teil der ehemaligen Gemeinde Littau – heute Stadt Luzern - zur Pfarrei und Kirchgemeinde Hellbühl und somit zum Pastoralraum Oberer Sempachersee gezählt wird», erklärt Beat Krieger.

«Solche Grenzsteine und Situationen zwischen Kirchgemeindegrenzen und neu formierten Pastoralraumgrenzen gibt es im Kanton Luzern und in der Schweiz einige», sagt Krieger. «Das duale System der Katholischen Kirche der Schweiz zeigt hier klare Grenzen der Verantwortung: Für die pastorale Seite ist die Gemeindeleitung zuständig, für die Kirchenverwaltung ist der Kirchenrat der Kirchgemeinde verantwortlich.» Der demokratisch gewählte Kirchenrat ist unter anderem für die Bewirtschaftung und Verwaltung der kirchlichen Infrastruktur zuständig. Die dafür notwendigen Gelder stammen vor allem aus Kirchensteuern. «Und so trotzt der Grenzstein aus Hartsandstein der aktuellen Geschichte - schwer auffindbar», bilanziert Krieger.

2022 soll ein einheitlicher Pastoralraum für (fast) ganz Luzern entstehen

Bischof Felix Gmür hat für den 1. Januar 2022 die Schaffung eines neuen Pastoralraums Stadt Luzern verfügt. Dieser soll die Kirchgemeinden Luzern Stadt, Littau und Reussbühl umfassen und mit 45'000 Katholiken der grösste Pastoralraum im Kanton Luzern werden. Der Spezialfall Littauerberg wird allerdings bestehen bleiben: Der im obigen Text erwähnte Teil wird auch künftig zum Pastoralraum Oberer Sempachersee gehören.

Die Pastoralräume sind Teil einer umfassenden Strukturreform des Bistums Basel. Gemäss dieser sollen sich die rund 100 katholischen Pfarreien im Kanton Luzern zu insgesamt 25 Pastoralräumen zusammenschliessen. Das bedeutet: Die Seelsorge wird innerhalb eines Pastoralraums von allen Pfarreien gemeinsam verantwortet. Für Aufgaben wie Religionsunterricht, Altersseelsorge oder Jugendarbeit ergibt sich dadurch eine einzige Anlaufstelle.

Im Falle des Pastoralraums Stadt Luzern werden aber nicht nur die insgesamt zehn Pfarreien, sondern auch die drei Kirchgemeinden vorläufig selbstständig bleiben. Ob es dereinst zur Fusion der drei Kirchgemeinden kommt, bleibt offen, wie Urban Schwegler, Sprecher der Katholischen Kirche Stadt Luzern, sagt.