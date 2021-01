Geschichte «Mager wie der Tod»: Vor genau 150 Jahren erschütterte die Ankunft der Bourbaki-Armee ganz Luzern Im Februar 1871 wurden 88'000 Mann der französischen Bourbaki-Armee in der Schweiz interniert. Der elende Zustand der Soldaten löste in Luzern eine Welle der Hilfsbereitschaft aus – und brachte den Alltag ganz schön durcheinander. Simon Mathis 30.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Februar 1871 durchquerten französische Soldaten die Gemeinde Escholzmatt. Der Trupp, der von der deutschen Armee in die Schweiz gedrängt worden war, machte einen erbarmungswürdigen Eindruck. Ein Augenzeuge war der damals 11-jährige Andreas Vogel. In seinem Tagebuch hielt er den Schrecken später wie folgt fest:

«Resli war auf einen Baum geklettert und sah Soldaten mager wie der Tod, einige sogar mit halbnackten, blossen Füssen, hervorgestreckten Zehen und all mit zerlumpten Uniformen.»

Vogel beschreibt hier einen Teil der sogenannten Bourbaki-Armee. Die Internierung dieser französischen Soldaten beschäftigte damals die ganze Schweiz. Die prominenteste Darstellung dieses Grossereignisses findet sich in der Stadt Luzern; das Rundbild, das man bis heute im Bourbaki-Panorama betrachten kann (siehe Zeitstrahl).

Am 1. Februar jährt sich die Aufnahme der französischen Soldaten zum 150. Mal. Spuren hat die Armee jedoch nicht nur auf dem bekannten Rundbild hinterlassen; die Internierung hatte handfeste Auswirkungen auf die Luzerner Politik und Gesellschaft.

Niederlage im bitterkalten Schneetreiben

Doch zuerst zum Hintergrund der Internierung. Gegen Ende des Deutsch-Französischen Krieges (1870–71) zeichnete sich eine demütigende Niederlage der französischen Streitkräfte ab. Obwohl Kaiser Napoleon III in deutscher Kriegsgefangenschaft weilte und weite Teile der Armee eingekesselt waren, wollte Frankreich keinen Waffenstillstand akzeptieren. Stattdessen wurden «neue Armeen mit insgesamt 600'000 Mann regelrecht aus dem Boden gestampft», wie es der Luzerner Historiker Patrick Deicher ausdrückt.

Eine dieser Truppen war die Bourbaki-Armee, benannt nach ihrem ersten General, Charles Denis Bourbaki. Mit 130'000 Soldaten war die Armee «zwar zahlenmässig stark, aber doch nur ein zusammengewürfelter Haufen, ja ein letztes Aufgebot», so Deicher. Am Flüsschen Lisaine, etwa 20 Kilometer nördlich der Schweizer Grenze, gerieten die «Bourbakis», wie sie später benannt werden sollten, in Bedrängnis. Die Lage war aussichtslos; General Bourbaki versuchte sich mit einem Pistolenschuss das Leben zu nehmen. Der Selbstmordversuch scheiterte, einige Tage später übernahm Justin Clinchant die Befehlsmacht.

Auch unter Clinchant war der Armee kein besseres Los bestimmt. Von den Deutschen an der Schweizer Grenze eingekesselt, konnten sie sich nicht befreien. Sie waren gebrochen von den Niederlagen, dem Hunger und erschöpft von den Märschen sowie der bitteren Kälte. Deicher schreibt in seinem Buch von 2009:

«Die Soldaten verloren alle Disziplin und teilweise gar den Überlebenswillen.»

Nach Unterzeichnung eines Vertrags mit dem Schweizer General Hans Herzog wurden die Franzosen in der Schweiz aufgenommen.

5000 Soldaten und 1000 Pferde kamen nach Luzern

Die knapp 88'000 Soldaten wurden in 188 Gemeinden in der ganzen Schweiz verteilt. Im Kanton Luzern kamen rund 5000 Männer unter. Die meisten davon – gut 1700 – landeten in St.Urban, gefolgt von der Stadt Luzern mit 1400. Zudem nahm der Kanton rund 1000 Pferde der Bourbaki-Armee auf.

Als Unterkunft für die Soldaten dienten meist öffentliche oder sakrale Gebäude: In Hohenrain die Taubstummenanstalt, in St.Urban und Rathausen die ehemaligen Klosteranlagen. In Willisau und Sursee kamen die Bourbakis jeweils in Schulgebäuden unter. In Gelflingen wurde das Schloss zum Truppenlager. Im Schloss Heidegg wurde auch diese Aufnahme gemacht:

Wie chaotisch und rasch die Internierung vor sich ging, zeigt ein Blick in die Regierungsratssitzung vom 9. Februar 1871. Die Sitzung wurde mehrmals unterbrochen, weil fortlaufend weitere Meldungen neuer Züge mit Flüchtlingen eintrafen. So musste die Regierung mehrere Male umdisponieren. Die Verwirrung sorgte teils auch für Missstimmung unter den Kantonen; so protestierte der Zuger Regierungsrat mit scharfen Worten dagegen, französische Soldaten nach Zug weiterzuschicken.

Umtrunk statt Überwachung in Hitzkirch

Wie bereits erwähnt, erweckte der Zustand der französischen Männer das Mitleid und die Hilfsbereitschaft der Schweizerinnen und Schweizer. Viele der Franzosen marschierten mit schlechtem oder gar keinem Schuhwerk; auch die restliche Kleidung war dürftig bis zerschlissen. Der elende Zustand der Soldaten erreichte auch die Bevölkerung im Voraus durch die Tagespresse. «Die Menschen erwarteten, mit den schlimmsten Anblicken konfrontiert zu werden», so Deicher.

«Die Neugier trieb sie denn auch an die Bahnhöfe, um ‹ihre› Bourbakis zu empfangen und gleich auch ihre Hilfsbereitschaft zu zeigen.»

Diese Hilfsbereitschaft war mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Die Schweizer nahmen die Franzosen tatsächlich warm in Empfang – zum Beispiel mit Brotkörben und Zigarren. Private stellten zusätzliche Unterkünfte zur Verfügung, halfen beim Abfassen von Briefen und gaben den Soldaten Spielkarten oder Lesestoff.

Im Sinne der Neutralität musste die Schweiz die Bourbakis davon abhalten, sich wieder ins Kriegsgeschehen einzuschalten. Deshalb wurden die Franzosen an der Grenze entwaffnet und von Schweizer Soldaten überwacht. Diese Überwachung provozierte einst sogar die Luzerner Einwohner. Die französischen Internierten des Schlosses Heidegg gingen manchmal in Hitzkirch auf einen «Spaziergang», wobei sie von acht Schweizer Soldaten begleitet wurden. Einige der Franzosen schlichen ab. Die Tageszeitung «Vaterland» (1951) beschreibt die nachfolgende Szene so:

«Die Zivilbevölkerung regte sich über diese Art der Überwachung auf und traktierte die davon geschlichenen Internierten mit reichlich Most und Schnaps, sodass diese gewöhnlich erst gegen Abend schwer angetrunken zurückkamen.»

Die Betrunkenen wurden eingesperrt, was die Seetaler entsetzte. Sie schrieben gar eine Beschwerde an die Militärdirektion. Die Schweizer Armee beharrte auf der Überwachung – und betonte, die Franzosen seien keine Touristen, sondern Internierte. Jedoch gab es auch andere Fälle: Die Internierten in Rathausen etwa wurden von den Schweizer Offizieren zu einer Dampfschifffahrt nach Flüelen eingeladen. Damit wolle man sie für ihr gutes Verhalten belohnen. Die Überwachung hatte übrigens durchaus ihren Sinn: Denn alleine in Genf wurden rund 1200 Mann abgegriffen, die flüchten wollten.

Verwundete Soldaten der Bourbaki-Armee werden in der zum Lazarett umgewandelten alten Kapelle Les Terreaux im Jahr 1871 in Lausanne gepflegt. Bild: Keystone/Photopress-Archiv

Offiziere kamen in Luzerner Hotels unter

Zur Neutralisierung der Bourbaki-Armee gehörte auch, die Offiziere von den Soldaten zu trennen. Die Kader erhielten dabei Sonderbehandlung. Sie konnten ihren Aufenthaltsort unter den sechs Städten Luzern, Zürich, Interlaken, St.Gallen, Baden und Fribourg frei wählen. In Luzern kamen 592 von rund 2500 Offizieren unter. Dies deshalb, weil in Luzern während der Wintermonate viele Hotelzimmer unbelegt waren; das ermöglichte eine standesgemässe Unterkunft. Der Luzerner Stadtrat traf dazu Abkommen mit dem Schweizerhof und dem National.

Die Offiziere durften sich um den ganzen Vierwaldstättersee frei bewegen und mussten sich nur alle fünf Tage beim Platzkommandanten melden. Offenbar versäumten einige Offiziere diesen Termin. Zum Beispiel in Luzern – da forderte die Schweizer Armee die Offiziere per Tagespresse dazu auf, sich zu stellen.

Sollte die Fasnacht abgesagt werden?

In der Luzerner Presse fanden sich übrigens auch Werbungen, die eigens auf französische Offiziere gemünzt waren. So pries Josef Schürmann aus der Kapellgasse eine «grosse Auswahl an Souvenirs» zu mässigem Preis («très modérés») an. Die Fasnachtsgewaltigen diskutierten übrigens am Stammtisch darüber, ob angesichts des Elends überhaupt eine Fasnacht stattfinden soll. Man entschied sich dann dafür – sammelte aber zusätzlich Geld für die Internierten.

Gestellte Fotografie von Internierten der Bourbaki-Armee in Luzern. Quelle: PD/Bourbaki Panorama Luzern

Ein Begräbnis der besonderen Art

Aufsehenerregend war die Tatsache, dass sich unter den französischen Soldaten auch dunkelhäutige Menschen aus Nordafrika befanden. Die deutschen Zeitschriften zeichneten damals ein rassistisches Bild dieser sogenannten «Turcos», die in Tat und Wahrheit die französischen Elitesoldaten waren. Diese abschätzige Darstellung entlarvten damals viele Schweizer als Propaganda, da sie mit der Realität nichts gemein hatte.

Die Strapazen forderten ihren Tribut. 1700 Bourbakis verstarben in der Schweiz. Eine eigentliche Sensation war das Begräbnis des Soldaten Musa Ben Serich. Als «Fremder» wurde er auf dem protestantischen Grabfeld beim Alten Friedhof nahe der Hofkirche beigesetzt. Dieses muslimische Begräbnis war wohl für viele «die erste Begegnung mit aussereuropäischen Bräuchen», hält Patrick Deicher fest. Der Obelisk von 1891 hinter der Sakristei der Hofkirche gedenkt der in Luzern verstorbenen Internierten. Interessant ist, dass die Inschrift direkt auch an die «Söhne der Wüste» erinnert – mitsamt eingraviertem Halbmond.

«Les Internés de guerre français à leur camarades décédés en Suisse»: Das Denkmal für die Gefallenen der Bourbaki-Armee hinter der Hofkirche in Luzern.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. Januar 2021)

Rund sechs Wochen verweilten die Bourbakis in der Schweiz – dann mussten allesamt die Heimkehr nach Frankreich antreten. Der Abschied fiel nicht allen leicht, waren doch zahlreiche Freundschaften entstanden. Die Dankbarkeit war gross. Ein Soldat schrieb etwa zurück in die Schweiz: «Ich denke oft an Sie und all die guten Freunde in der Schweiz.»

Hinweis: Anlässlich des Erinnerungsjahres 2021 lädt das Museum Bourbaki Panorama ab 11. Mai 2021 mit der Sonderausstellung «Über Grenzen» zu einer aktuellen Auseinandersetzung mit Grenzen und Grenzerfahrungen in unterschiedlichsten Kontexten. Das Erinnerungsjahr steht unter dem Motto «Solidarität überschreitet Grenzen».