Geschichte Von KeraLuz bis Emil Loder – als im Luzerner Maihof Keramik produziert wurde Bild: PD/Andreas Heege, Ceramica CH Im Maihofquartier wurde vor 100 Jahren eine Keramikmanufaktur betrieben. Heute sind nur noch sehr wenige Produkte dieser Werkstätte bekannt – ganz im Gegensatz zum viel erfolgreicheren Nachfolgebetrieb in Ebikon. Beatrice Vogel 03.05.2021, 05.00 Uhr

Wer sich ein wenig mit Schweizer Keramik auskennt, dem dürfte die Kunstkeramik AG Luzern ein Begriff sein. Die 1925 von Emil Loder-Schenk gegründete Firma produzierte bis 1996 handgefertigte Töpferware in Ebikon unter der Marke «Luzerner Keramik». Kaum bekannt ist hingegen, dass Loder das Unternehmen 1925 von der Genossenschaft Keramik Luzern übernommen hat. Diese produzierte im Luzerner Rankhof, an der Maihofstrasse 30 direkt gegenüber dem Maihofschulhaus, in einer ehemaligen Schreinerwerkstatt unter dem Markennamen «KeraLuz».

Die Töpferei (niedriges Gebäude in der Mitte) im Jahr 1925, gegenüber das Maihofschulhaus. Bild: Firmenarchiv Kunstkeramik AG Luzern, heute Staatsarchiv Luzern

Die Genossenschaft war aber nicht annähernd so erfolgreich wie Loders Kunstkeramik AG – sie existierte nur von 1920 bis zum Verkauf 1925 – obwohl sie damals wohl die einzige Keramikmanufaktur im Raum Luzern war. Entsprechend selten sind heute die noch existierenden Objekte aus dieser Werkstatt. «Mir sind nur fünf Objekte bekannt, die den Stempel KeraLuz tragen», sagt der Keramikexperte Andreas Heege.

Markenstempel «KeraLuz» der Genossenschaft Keramik Luzern. Bild: PD/Andreas Heege, Ceramica CH

Auf die Produktionsfirma ist Heege gestossen, als er im vergangenen Winter die Gefässkeramiksammlung des Historischen Museums Luzern inventarisierte. Dort werden heute vier Vasen und ein Teller mit dem Stempel KeraLuz verwahrt. «Ungewöhnlich sind bei den Vasen die blauen oder kupferfarbenen Lüsterbemalungen, eine Art metallisch glänzende Glasur», sagt Heege.

Da so wenige Stücke der Genossenschaft Keramik Luzern überliefert sind, kann Andreas Heege nicht viel über deren Design oder Qualität sagen: «Es ist weitgehend unklar, was die KeraLuz-Keramik auszeichnet.» Deshalb ist er auf der Suche nach weiteren Exemplaren, die sich womöglich in Privatbesitz befinden.

Keramikexperte Andreas Heege bei der Inventarisierung. Bild: PD/Rätisches Museum Chur

Keramikinventar der Schweiz wird erarbeitet Die Ceramica-Stiftung in Basel betreibt derzeit das Projekt Ceramica CH für ein nationales Keramikinventar der Schweiz von 1500 bis 1950 (ceramica-ch.ch). Dabei wird eine Datenbank erarbeitet, die jene Schweizer Gefässkeramik beinhaltet, die in öffentlichen Sammlungen zugänglich ist. Der Archäologe und Keramikexperte Andreas Heege ist mit der Inventarisierung beauftragt worden. Zu Heeges Forschungsschwerpunkten gehört die materielle Kultur vom Frühmittelalter bis ins 20. Jahrhundert mit besonderem Interesse für Töpferhandwerk, Töpferöfen und Keramik in Deutschland und der Schweiz. Der gebürtige Deutsche lebt in Zug. Besitzer von KeraLuz-Keramik sollen sich melden Andreas Heege ist sehr daran interessiert, die KeraLuz-Keramik weiter zu erforschen. Er bittet Besitzer solcher Stücke, sich per E-Mail mit ihm in Verbindung zu setzen.

Neben den Stücken im Historischen Museum ist noch bekannt, dass die Genossenschaft an der kantonalen Gewerbeausstellung 1924 präsent war. Im Katalog sind sogenannte Wappenteller abgebildet. «Das war damals ein Modetrend», sagt Heege.

Vorgängerfirma existierte nur zwei Jahre

Dank alten Handelsregistereinträgen konnte Andreas Heege die Gründungsgeschichte der Genossenschaft nachvollziehen. Ab 1918 gab es die Vorgängerfirma «Euw, Schmid & Cie, Keramische Werkstätte», die bereits im Maihof produzierte. Produkte der Keramischen Werkstätte Luzern sind nicht bekannt, eine Firmenmarke wurde offenbar nicht eingetragen. Die Kollektivgesellschaft wurde bereits 1920 liquidiert und die Firma inklusive Werkstatt an die Genossenschaft «Keramik Luzern» verkauft. Diese war eine Neugründung mit teilweise denselben handelnden Personen.

Auf der Fassade der Töpferei war 1925 noch der ursprüngliche Name schwach lesbar: Keramische Werkstätte Rank. Bild: Firmenarchiv Kunstkeramik AG Luzern, heute Staatsarchiv Luzern

Zweck der Genossenschaft war gemäss Statuten, «das alte Schweizer keramische Kunsthandwerk wieder wachzurufen und zu neuer Blüte zu bringen, dies sowohl in künstlerischer als technischer Hinsicht». Dies ist laut Andreas Heege als Gegenbewegung zur industriellen Fertigung von Keramik zu werten. «Ähnlich wie die Heimatstilbewegung entspricht auch die Rückkehr zum Handwerk dem damaligen Zeitgeist.» Mit der Industrialisierung gingen viele einheimische Keramikmanufakturen ein – auch weil sie zu wenig innovativ waren, so Heege: «Das Bürgertum wollte modernes Geschirr in Jugendstil und Art déco.» Die neuen Handwerkstätten wollten deshalb neues Design mit gutem Handwerk verbinden und beriefen sich dafür zu Werbezwecken auf die Tradition der Schweizer Handwerkskunst.

Blumendekor à la Beromünster

Richtig funktioniert hat dies aber erst bei der Kunstkeramik AG Luzern. Emil Loder traf den Zeitgeschmack – insbesondere ab den 1930er-Jahren mit Rokoko- und Blumendekor, für den auch die Manufaktur Dolder in Beromünster bekannt ist. «Dieser Stil entsprach der geistigen Landesverteidigung, während Art déco und Bauhaus einen Hauch von Kommunismus anhaftete», sagt Heege und fügt an:

«Keramik spiegelt oft das Zeitgeschehen.»

Eine typisch verzierte Suppenschüssel der Kunstkeramik AG Luzern um 1940 mit dem Blumendekor «Beromünster», benannt nach dem bedeutenden Fayenceproduzenten Andreas Dolder aus Beromünster. Bild: PD/Andreas Heege, Ceramica CH

Emil Loder war in Steffisburg – einem Zentrum der Töpferei – gross geworden, hatte dort die Töpferschule und später die Keramikfachklasse der Handwerker- und Kunstgewerbeschule Bern besucht. Er brachte viel Berufserfahrung mit nach Luzern.

Emil Loder am Töpferofen um 1939. Bild: Firmenarchiv Kunstkeramik AG Luzern, heute Staatsarchiv Luzern

Mit seiner Kunstkeramik AG Luzern setzte Loder von Anfang an auf die Mustermesse Basel als Absatzort: Dreiviertel der Jahresproduktion setzte er über Messeaufträge ab. 1947 verlegte Loder den Geschäftssitz nach Ebikon, wo bis 1996 produziert wurde. Das dortige Gebäude der Kunstkeramik AG an der Luzernerstrasse ist heute ein Kultur- und Begegnungszentrum.