Geschichte Vor genau 70 Jahren hätte Luzern zur Fotostadt werden können: Weshalb ist es nicht dazu gekommen? Bild: Max A. Wyss, Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern Im Mai 1952 fand in der Stadt Luzern die Weltausstellung der Fotografie statt – zum ersten und zum letzten Mal. Die Riesenkiste endete im finanziellen Desaster. Simon Mathis 13.05.2022, 17.00 Uhr

Am 15. Mai 1952 eröffnete in der Stadt Luzern ein Grossanlass, wie es ihn bis dahin und seither nicht gegeben hat: die «Weltausstellung der Photographie». Wahrzeichen dieser Ausstellung war ein 40 Meter hoher Holzturm neben dem Meili-Brunnen, der eine spektakuläre Aussichtsterrasse über das Seeufer bot. Ein Bauwerk, das «einzelnen Zeitgenossen und damaligen Besuchern» unvergesslich blieb, wie Flavia Steiger Kraushaar in einem Artikel schreibt.