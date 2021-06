Geschichte «Wartende Pferdegespanne scharren Löcher in die Strasse»: Cheerstrasse Littau gab schon früher zu reden 1966 gab es spektakuläre Pläne für eine Strassenüberführung über die Gleise beim Bahnhof Littau. Das Projekt scheiterte – ähnlich jetzt auch das jüngste Umfahrungsprojekt Cheerstrasse. Hugo Bischof 30.06.2021, 17.00 Uhr

Die Liegenschaft «Unter-Löchli» mit dem Restaurant Bahnstation (später «Zur Eisenbahn» und «Bahnhöfli») im Jahr 1916. Die Cheerstrasse, die damals noch Bahnhofstrasse hiess, ist erst ein schmaler Weg, der zum Dorf Littau hinaufführt. Heute befindet sich hier das Gewerbegebäude Cheerstrasse 16. Bild: Stadtarchiv Luzern

Am 30. Mai 2021 zog das Luzerner Stadtparlament dem Projekt Umfahrung Cheerstrasse in Littau den Stecker, trotz zwei positiven Volksabstimmungen. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, dürften sich die Parlamentarier gesagt haben. Fast zwölf Jahre, – seit 2009 – hatte die Planung gedauert. Das Preisschild stieg von anfänglich 13,8 auf zuletzt schwindelerregende 32,5 Millionen Franken. Die Umfahrungsstrasse entlang der Bahnlinie, die den Gleisübergang beim Bahnhof Littau entlasten sollte, bleibt nun also eine Planungsleiche.