Wissenswertes über Luzerner Wasser

Geschichte Wissenswertes Wissen rund um Luzerner Wasser Die Stadt Luzern ist ein sehr wassersicherer Standort. Sie bezog ihr Wasser im Lauf der Jahrhunderte aber auf unterschiedliche Weise. Hugo Bischof 18.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Weinmarktbrunnen beim Weinmarkt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. August 2021)

Die ersten Siedler in Luzern im 12. Jahrhundert bezogen ihr Wasser von der Oberfläche des Vierwaldstättersees und der Reuss. Schon bald ersetzten Sodbrunnen und Zisternen die damals hygienisch unzureichenden Oberflächengewässer. Doch die Schachtbrunnen verschmutzten in dicht besiedelten Gebieten schnell und lösten regelmässig tödliche Typhus-, Cholera- und Pestepidemien aus. Die Quellen, die am Gütsch, östlich des Klosters im Hof und beim heutigen Löwendenkmal entsprangen, deckten den Bedarf der wachsenden Stadt bei weitem nicht. Deshalb war die Nutzung des Quellwassers aus Kriens für die Entwicklung der Stadt Luzern ab dem 14. Jahrhundert von entscheidender Bedeutung.



Seit 20 Jahren ist das Unternehmen ewl (Energie Wasser Luzern) verantwortlich für die Trinkwasseraufbereitung der Stadt Luzern. Die gesamte Netzlänge beträgt 221 Kilometer. Pro Jahr fliessen rund 11 Milliarden Liter Trinkwasser durch das gesamte Leitungsnetz der Stadt Luzern. «Beim alten Brunnennetz gehen wir von jährlich rund 600 000 Kubikmetern aus, was dann 600 Millionen Liter wären», sagt Claudio Ganassi, Leiter Wasser bei ewl.

Die Stadt Luzern ist ein sehr wassersicherer Standort. Sie bezieht ihr Trinkwasser aus See-, Grund- und Quellwasser. Neben den alten Krienser Quellen, die das alte Brunnennetz der Stadt mit Wasser versorgen, gibt es die neueren Eigenthal-Quellen, welche der Stadt seit 1875 Wasser liefern.

Leitungswasser wird über zwei Druckzonen in die Luzerner Haushalte geleitet. Die obere Druckzone bezieht Wasser aus den Reservoiren Sonnenberg und Utenberg, die untere Druckzone aus den Reservoiren Kreuzbuch, Zimmeregg und Gütsch. Das 2018 in Betrieb genommene Quellwasserwerk auf dem Sonnenberg ist eines der modernsten der Welt und hat den Anteil an Quellwasser nach Angaben von ewl auf bis 50 Prozent erhöht.



Für den Unterhalt der Brunnen in der Stadt Luzern ist die Stadt Luzern verantwortlich. Das Unternehmen ewl ist für die Leitungen und die Trinkwasseraufbereitung zuständig.

Nicht alle öffentlichen Brunnen sind ans alte Brunnennetz angeschlossen. Einige beziehen ihr Wasser auch vom modernen Netz der ewl. Es gibt keine Kennzeichnung der Brunnen, ob sie Bestandteil des alten Brunnennetzes sind oder ob sie am «normalen» Leitungsnetz von ewl angeschlossen sind.

Auf der Website www.lucernewater.ch sind alle Brunnen in der Stadt und ihre Standorte plus ihre Wasserqualität aufgeführt und beschrieben. In praktisch allen diesen Brunnen ist das Trinkwasser exzellent. Es gibt vereinzelt Brunnen, die kein Trinkwasser aufweisen. Diese sind speziell gekennzeichnet. Auch sie werden zwar mit Luzerner Trinkwasser gespiesen, benutzen dann aber eine Umwälzungspumpe.

Ungeeignet zum Trinken ist etwa das Wasser aus dem Wagenbachbrunnen vor dem KKL. Dieser wird mit ungefiltertem Seewasser betrieben. Der Vierwaldstättersee ist zwar sehr sauber. Allerdings fliesst das Wasser, wenn es einmal im Wagenbachbrunnen ist, im Kreislauf und wird nur sporadisch ausgewechselt

Hinweis: Luzerner Brunnen-Guide auf: www.lucernewater.ch. Weitere Hinweise zur Luzerner Wasserversorgung auf: www.ewl-luzern.ch