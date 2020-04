Kolumne Geschwisterliebe Die 17-jährige Schülerin Nadine Hübscher besucht die Kantonsschule Willisau. In der Kolumne «U20» schreibt sie über Geschwisterliebe. Nadine Hübscher 27.04.2020, 05.00 Uhr

Geschwisterliebe, etwas, das fast alle kennen. Was gibt es Besseres, als zu wissen, dass einem die Geschwister regelmässig in Schwierigkeiten bringen. Will man sich rausschleichen oder kommt man zu spät nach Hause: «Mammaaaaa.» Hat man ein geheimes Date: «Papaaaaa.» Der kleinste Fehltritt und die Geschwister haben auf ewig ein Druckmittel gegen einen.