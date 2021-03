Geselligkeit Auch das Virus kann amüsieren – dieser Luzerner entwickelte ein Coronaspiel Weil er durch einen Skiunfall unfreiwillig viel Zeit hatte, erfand der Luzerner Ibrahim Nhili das Lockdown-Spiel. Die Idee dazu hatte er auf den Tag genau vor einem Jahr. Roger Rüegger 15.03.2021, 15.00 Uhr

Ibrahim Nhili mit dem Prototyp des Lockdown-Spiels. Dominik Wunderli (Luzern, 10. März 2021)

Die Karten wurden in der Schweiz am Nachmittag des 16. März 2020 neu gemischt. Geber war der Bundesrat, der den Lockdown zum Schutz der Bevölkerung verhängte. Mitspielen musste jeder und jede, passen war nicht angesagt.

Exakt ein Jahr nach der Ansage der Landesregierung verteilt Ibrahim Nhili neue Karten. Diesmal geschieht dies zum Spass der Bevölkerung. Der 30-jährige Metallbauer hat zusammen mit vier Leuten «Lockdown – das unberechenbarste Spiel aller Zeiten» entwickelt.

Der junge Luzerner war mit Freundin und Kollegen beim Schneesport in Wengen, als via Radio die verschärften Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verbreitet wurden. Beim Après-Ski blieb ihm bei den Worten des Bundesrates schier der Gin Tonic im Hals stecken. Wenig später änderte sich sein Gemütszustand wieder, denn die Idee eines neuen Spiels schlug ein wie der Blitz.

Die Regeln bei bestehenden Spielen angepasst

«Wir spielen unter Freunden oft Karten. Meistens Uno, Tschau Sepp oder Brändi Dog. Dabei passen wir die Regeln öfters an und entwickeln die Spiele weiter. Weil die meisten von uns im letzten Jahr viel Zeit hatten, ergab sich das Lockdown-Spiel praktisch aus der Not heraus», beschreibt Nhili den Entstehungsprozess.

Bei einem Sturz im Januar 2020 hat sich der Snowboarder verletzt. Erst einige Monate später wurde der Bruch eines Rückenwirbels festgestellt. Er wurde also nicht durch den Lockdown ausgebremst, sondern inspiriert:

«Ich zeichnete in den Ferien in Griechenland Figuren in einen Skizzenblock. Aus alten Uno-Karten bastelte ich mit Leim und Schere die Lockdown-Karten. Der Name war gegeben, da wir täglich von Begriffen wie Maskenpflicht, Bundesratsentscheid, Impfstoff und dergleichen bombardiert werden.»

Während Nhili dies erzählt, mischt er sich ein Kartenset. Es handelt sich um den ersten Prototypen. Die Anleitung erklärt er dem Besucher beim Spiel. Verteilt werden pro Spieler zehn Karten. Davon legt man zwei vor sich ab und bildet den «Misthaufen». Ziel ist, am Schluss der Partie möglichst wenig Punkte in den Händen zu halten. Das Spiel ist fertig, wenn eine Person alle Karten losgeworden ist. Die anderen zählen den Wert ihrer Karten, der Spieler mit den meisten Punkten hat verloren.

Das Spiel ist fertig, ausser wenn Trump mit «Fake News» interveniert

Weil es sich aber um das unberechenbarste Spiel aller Zeiten handelt, gibt es auch beim Beenden Optionen. Das Spielt besteht aus 130 Karten. Jede Farbe enthält Zahlenkarten von 1 bis 9 und diverse Spezialkarten mit Bildern und einem Coronabegriff. Die Bundesentscheid-Karten zeigen Alain Berset am Rednerpult, auf den Hamstereinkäufe-Karten schiebt eine Person einen mit Toilettenpapier gefüllten Einkaufswagen oder auf der einen Fake-News-Karte ist Donald Trump abgebildet.

Womit wir wieder beim Schluss des Spiels angelangt sind. Es kann nämlich auch durch das Ausspielen der Lockdown-Karte beendet werden. Auch von dieser existiert nur ein Stück. Wenn die Karte gespielt wurde, zählen bei allen die Punkte, die sie in den Händen haben. Hier kann aber, fast wie im richtigen Leben, der Spielverderber in Form von Trump auf den Plan treten: Mit der Fake-News-Karte wird der Lockdown, also das Spielende, aufgehoben und es geht weiter.

Das Spiel orientiert sich am aktuellen Geschehen. Nichts ist voraussehbar, alles kann passieren und am Schluss kommt es doch wieder anders. Und man kann, wie im richtigen Leben, Glück haben oder in einen Haufen treten. Etwa, wenn man sich ein gutes Blatt zurechtlegt und dieses dann durch den Bundesentscheid dem Spieler zu seiner Linken weitergeben muss.

Freude am Leben trotz Krise nicht verlieren

«Wir wollen uns nicht etwa über das Virus lustig machen oder gar in Abrede stellen, dass Massnahmen nötig sind. Wir sind einfach der Ansicht, dass man auch jetzt die Freude am Leben nicht verlieren soll, und finden, dass wir mit diesem Spiel einen Teil dazu beitragen können», sagt Nhili, der tatkräftig von seinen Freunden Sahili, Dimi und Lia aus Interlaken unterstützt wurde.

Die Freunde haben das Spiel nun in die Produktion gegeben. Die Finanzierung via Crowdfunding ermöglichten rund 250 Leute, die über 12’000 Franken spendeten. Das Spiel kann auf lockdown.store bestellt werden und wird voraussichtlich Mitte April ausgeliefert.