Luzerner Kantonsrat führt für sich strenge Zertifikatspflicht ein

Gesetzesänderung Kehrtwende: Luzerner Kantonsrat führt für die Sessionen strenge Zertifikatspflicht ein Damit die 120 Luzerner Volksvertreterinnen und -vertreter ab Mai wieder in Luzern tagen können, wird eine strenge Zertifikatspflicht eingeführt. Die Geschäftsleitung kann Testmuffel nicht mehr davon befreien. Lukas Nussbaumer 24.01.2022, 11.26 Uhr

Wenn sich die Luzerner Kantonsrätinnen und Kantonsräte in der Stadthalle Sursee treffen, gilt lediglich eine Maskenpflicht. Testen oder impfen ist nicht nötig, die Sicherheitsabstände können problemlos eingehalten werden. Schliesslich ist die Stadthalle etwa zehn Mal so gross wie der Kantonsratssaal im Regierungsgebäude.

Trotzdem will das Parlament zurück nach Luzern – vorab aus Kostengründen. Jeder auswärtige Sessionstag kostet rund 100'000 Franken, also etwa 60'000 Franken mehr als ein Tag in Luzern, wo nur Sitzungs- und Spesengelder anfallen, nicht aber Aufwendungen für technische Einrichtungen. Damit eine Rückkehr möglich wird, braucht es wegen der engen Platzverhältnisse allerdings eine Zertifikatspflicht. So schlug es die Regierung in ihrer Fassung des Kantonsratsgesetzes im November 2021 vor – jedoch erfolglos. Die Mehrheit des Parlaments entschied sich am 6. Dezember in der ersten Beratung mit 92 zu 24 Stimmen nämlich für eine Zertifikatspflicht light. Will heissen: Die Geschäftsleitung kann für Testmuffel Ausnahmen beschliessen und ihnen eine Sessionsteilnahme von der Zuschauertribüne aus erlauben. Zurück ging diese Ausnahmeregelung auf einen Antrag von Mitte-Kantonsrat Roger Zurbriggen aus Neuenkirch.

Kosten für Tests werden vom Kanton übernommen

Der gleiche Kantonsrat plädierte am Montag überraschend für eine strenge Zertifikatspflicht. Rückmeldungen aus der Bevölkerung, vor allem zur Übernahme der Kosten für die Tests, hätten die Mitte-Fraktion zu einer Rückkehr zur ursprünglichen Fassung der Regierung geführt. Das galt aber nicht für die Testkosten, denn zu diesem Punkt stellte die Mitte keinen Antrag. Deshalb gilt die Version der ersten Beratung: Die Kosten für Tests von Mitgliedern des Kantons- und Regierungsrats übernimmt der Kanton. Laut Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum habe man auf einen anders lautenden Antrag verzichtet, weil ein solcher «keine Chance gehabt hätte», wie er auf Anfrage sagt. In der ersten Beratung Anfang Dezember scheiterte ein Antrag, die Testkosten seien von den Politikerinnen und Politikern selber zu bezahlen, mit 69 zu 49 Stimmen.

Hinter die strenge Zertifikatspflicht stellten sich neben der Mitte die FDP, die GLP sowie Teile von Grünen und SP. Auch Regierungspräsident Marcel Schwerzmann (parteilos) plädierte für den Antrag der Mitte, der eine «einfache und für die Bevölkerung klar verständliche Lösung» garantiere. Letztlich wurde die Zertifikatspflicht mit 73 zu 39 Stimmen gutgeheissen. Chancenlos war ein Antrag der Grünen, Personen in Isolation oder Quarantäne eine digitale Teilnahme zu ermöglichen: Er scheiterte mit 22 Ja- zu 86 Neinstimmen.

FDP und GLP einstimmig für Fassung der Regierung

In der engagiert geführten Debatte kämpften insbesondere FDP-Vertreterin Irene Keller (Vitznau) und GLP-Kantonsrat Simon Howald (Luzern) für eine strenge Zertifikatspflicht und damit für die Fassung der Regierung. Eine Zertifikatspflicht sei «zumutbar und verhältnismässig», so Howald. Auf der anderen Seite standen Anja Meier (SP, Willisau) und Rahel Estermann (Grüne, Luzern), welche im Namen eines Teils ihrer Fraktionen für eine Tribünenlösung waren. Es dürfe niemand von der politischen Debatte ausgeschlossen werden, auch Testgegner nicht, sagte Estermann. Meier betonte, es würden sich auch Geimpfte und Getestete im engen Kantonratssaal nicht wohlfühlen und deshalb lieber von der Tribüne aus politisieren.

Gegen die Änderungen im Kantonsratsgesetz kann das Referendum ergriffen werden. Die Gegnerinnen und Gegner der strengen Zertifikatspflicht von der SVP werden es jedoch nicht ergreifen, wie Fraktionschef Armin Hartmann am Montag auf Anfrage bekräftigte. Wird tatsächlich darauf verzichtet, tritt das Regelwerk im April in Kraft. Dann könnte das Parlament im Mai wieder im Kantonsratssaal im Regierungsgebäude debattieren – ohne dass teure Umbauarbeiten für die Tribüne oder aufwendige Schutzkonzepte für Testmuffel nötig werden.