Gesetzesänderungen Kennzeichen-Scanner und Programm für Tatvorhersagen: So will der Luzerner Regierungsrat die Polizei aufrüsten Die Luzerner Polizei soll künftig neue digitale Instrumente zur Kriminalitätsbekämpfung nutzen können. Die geplanten Gesetzesanpassungen schaffen aber auch Klarheit in physischen Angelegenheiten. Alexander von Däniken 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn auf der Autobahn A2 zwischen Emmen und Wikon ein Verbrecher unterwegs ist, soll das die Luzerner Polizei künftig automatisch erfahren. Ein Scanner registriert die Autokennzeichen und schlägt bei der Polizei Alarm, wenn es sich um das Auto eines gesuchten Täters handelt. Für ein solches Instrument braucht es eine gesetzliche Grundlage. Das Luzerner Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) von SVP-Regierungsrat Paul Winiker schlägt darum Anpassungen im Polizeigesetz vor. Sie befinden sich aktuell in Vernehmlassung.

Kennzeichen-Scanner überprüfen automatisch die Kontrollschilder der passierenden Autos – und geben bei verdächtigen Fahrzeugen Alarm. PD

Neben dem Bund scannen bereits die Kantone Basel-Landschaft, Bern, Graubünden, Jura, Obwalden, Solothurn, Tessin, Thurgau und Wallis die Autokennzeichen automatisch. Die erfassten Daten werden mit dem automatisierten Polizeifahndungssystem der Schweiz (Ripol) abgeglichen. Weiter können die Daten mit konkreten Fahndungsaufträgen anderer Polizeikorps abgeglichen werden. JSD-Sprecher Erwin Rast:

«Damit kann insbesondere nach vermissten Personen gesucht werden, wie beispielsweise bei einer Kindesentführung, bei der sich Augenzeugen die entsprechende Fahrzeugnummer merken konnten.»

Die Auswirkungen der automatischen Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung auf die Privatsphäre sollen möglichst klein gehalten werden.

Mit Software gegen Einbrechern

Die Gesetzesrevision soll der Luzerner Polizei noch weitere Kompetenzen im Umgang mit Daten einräumen. So sollen die Polizisten künftig Lage- und Analysesysteme im Bereich der Seriendelikte nutzen können. Spezielle Software untersucht anhand von polizeilichen Daten wie Örtlichkeit, Tathergang, Tatwerkzeug und Deliktsgut, wo es zeitlich und räumlich am meisten Delikte gab. Dort ist die Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen von solchen Straftaten auch in Zukunft am höchsten.

Die klassischen Einbruchsdelikte von Banden sind ein Hauptanwendungsfall. Es geht laut Rast aber auch um andere Seriendelikte, beispielsweise Raubüberfälle, Taschen-, Trick-, Entreiss- und Ladendiebstähle, Aufbrüche von Automaten, Fahrzeugdiebstähle und -aufbrüche, Sachbeschädigungen oder auch Brandstiftungen. Ebenso sind Betrügereien im Internet ein wichtiges Anwendungsfeld solcher Software. Das mache die Ermittlungsarbeit wesentlich effizienter und schneller.

«Bisher mussten solche Muster in kriminalistischer Kleinarbeit ausfindig gemacht werden. Auch die präventive Präsenz kann so gesteuert werden, indem Polizeipatrouillen dorthin geschickt werden, wo Straftaten erwartet werden.»

Intensiver Datenaustausch für Einsatzleitzentralen

Um Datenaustausch geht es auch bei der dritten geplanten Änderung. Die Zentralschweizer Polizeikorps planen bekanntlich zwei regionale Einsatzleitzentralen. Bis 2026 soll je eine Zentrale für die Achse Brünig (Luzern, Nid- und Obwalden) und für die Achse Gotthard (Zug und Schwyz) entstehen, wobei für die Kantonspolizei Uri aktuell nur ein Beobachterstatus vorgesehen ist. Gemeinsame Einsatzleitzentralen setzen eine enge Zusammenarbeit der Korps voraus – inklusive Datenaustausch. Dann wäre es möglich, dass Luzerner und Nidwaldner Polizisten gemeinsam Zentralendienst leisten.

Der Kanton Luzern will sich zudem für einen gemeinsamen Datenaustausch mit anderen Kantonen rüsten. Denn Informationen über verdächtige Personen aus anderen Kantonen sind derzeit nur indirekt und mit erheblichem Aufwand erhältlich. Eine Motion auf eidgenössischer Ebene verlangt darum die Schaffung einer sogenannten nationalen Abfrageplattform Polizei. Nach heutigem Kenntnisstand soll der Vorstoss so umgesetzt werden, dass sowohl der Bund als auch die Kantone ihre polizeilichen Daten im Abrufverfahren zur Verfügung stellen. Es erfolgt also keine zentrale Erfassung und Haltung der Daten. Dennoch braucht es rechtliche Grundlagen.

Wenn Polizisten Schuldner zum Betreibungsamt bringen

Nicht nur im digitalen Bereich soll das Luzerner Polizeigesetz um Regelungen erweitert werden, sondern auch im physischen. Konkret: Wenn ein Schuldner ohne Entschuldigung einer Pfändung fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt, kann ihn das Betreibungsamt gemäss Bundesgesetz durch die Polizei vorführen lassen. Das ist im Kanton Luzern 2018 und 2019 je in fünf bis zehn Fällen geschehen. Doch das Luzerner Polizeigesetz sieht diesen «Polizeigewahrsam zur Sicherstellung von Vor- oder Zuführungen» bis jetzt nur im ausländer-, asyl- oder strafrechtlichen Bereich vor.

Illegal sind die bisherigen Zuführungen trotzdem nicht gewesen, wie JSD-Sprecher Erwin Rast betont. Denn sie würden sich direkt auf das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs stützen, wonach das Betreibungsamt den Schuldner oder die Schuldnerin durch die Polizei vorführen lassen kann. Die Art und Weise der Zuführung und ob zur Sicherstellung der Zuführung eine Person in den Polizeigewahrsam genommen werden muss, sei Sache der zuständigen Polizei.

«Neu wird im Polizeigesetz ausdrücklich geregelt, dass eine Person zu diesem Zweck in Polizeigewahrsam genommen werden kann.»

Die Revision des Polizeigesetzes befindet sich bis am 27. August dieses Jahres in Vernehmlassung und dürfte frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2022 vom Kantonsrat beraten werden.