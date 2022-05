Gesetzesanpassungen Luzerner Parteien kritisieren neue Regeln im Kantonsrat teils massiv Die Mitte ist gegen den Einsitz aller Fraktionen in allen Kommission, die SVP wehrt sich gegen Beiträge an die Betreuung von Kindern, und die Grünen sind gar grundsätzlich gegen das revidierte Luzerner Parlamentsrecht. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Am 16. Mai tagt das Luzerner Kantonsparlament nach zweijähriger Coronapause erstmals wieder im Kantonsratssaal im Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse in Luzern. Bild: Corinne Glanzmann (2. Dezember 2019)

Die Minirevision des Luzerner Parlamentsrechts bereitet den sechs im Kantonsrat vertretenen Parteien Bauchweh. Fast alle Vorschläge, die eine Projektgruppe zusammen mit der Stabsgruppe der Geschäftsleitung des Kantonsrats macht, werden kritisiert. Die Grünen sprechen sich gar grundsätzlich gegen die Änderungen im Kantonsratsgesetz und der Geschäftsordnung des Parlaments aus, weil sie vier der sieben Detailfragen mit Nein beantworten.

Einer der Kernpunkte der Revision, die Einbindung aller Fraktionen in sämtliche Kommissionen, dürfte aber eine Mehrheit finden. Ausser der Mitte, der mit 34 Mitgliedern grössten Fraktion im 120-köpfigen Rat, wehrt sich niemand dagegen. In der von Parteipräsident Christian Ineichen und Parteisekretär Rico De Bona unterzeichneten Stellungnahme heisst es, die Einbindung aller Fraktionen gehe «klar zu Lasten der Mehrheiten», die ebenfalls demokratisch gewählt seien. Als Alternative schlägt die Partei vor, allenfalls die Mitgliederzahl in einzelnen Kommissionen zu erhöhen.

Mitte, Grüne und GLP gegen Änderungen bei Dringlichen Vorstössen

Ebenfalls ein Nein aus der Mitte gibt es zum Vorschlag, die Frist für die Einreichung von Dringlichen Vorstössen vor den am Montag beginnenden Sessionen vom Freitag auf den Donnerstagmittag vorzulegen. Das sei «nicht einzusehen», denn ein Dringlicher Vorstoss sei ein starkes Instrument des Parlaments, das nicht noch mehr formalisiert werden solle.

Grüne und GLP möchten ebenfalls am geltenden Zeitpunkt von Freitagmorgen um 6 Uhr festhalten. Wenn Vorstösse nach Fraktionssitzungen, die oft am Mittwochnachmittag stattfinden, bis am Donnerstag um 14 Uhr eingereicht werden müssen, sei das zu knapp für eine seriöse Ausarbeitung, finden die Grünliberalen. Damit steht dieser Revisionspunkt auf der Kippe, denn Mitte, Grüne und GLP halten zusammen 57 Mandate.

Eine klare Mehrheit dürfte es hingegen zu einem Vorschlag geben, der auf einen FDP-Vorstoss zurückgeht: die Abgabe von Betreuungsgutscheinen an Parlamentsmitglieder analog den Angestellten des Kantons. Das soll im Kantonsratsgesetz verankert werden – und passt nur der SVP nicht. Schliesslich sei das Amt des Kantonsrats ein politisches Mandat im Milizsystem, weshalb es keine Angleichung der Bedingungen von Parlamentsmitgliedern an Kantonsangestellte brauche.

Verkürzte Mittagspause wird nicht von allen goutiert

Wiederum breiter ist das Meinungsspektrum zu einer rein organisatorischen Frage: Wie oft und von wann bis wann soll der Kantonsrat mit welcher Mittagspause tagen? Die Grünen etwa melden Bedenken zur vorgesehenen Kürzung der Mittagspause von zwei auf eineinhalb Stunden. Das könnte ihrer Ansicht nach dazu führen, dass bis anhin über den Mittag durchgeführte Sitzungen in den Abend verschoben werden, was die zeitliche Belastung der Ratsmitglieder weiter erhöhe.

Die FDP möchte an den Sitzungszeiten von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr festhalten, will es aber der Geschäftsleitung des Parlaments ermöglichen, die Sitzungen bei hoher Geschäftslast innerhalb des Zeitraums von 8 bis 21 Uhr auszuweiten. Eine Verlängerung müsse jedoch spätestens acht Wochen im Voraus angekündigt werden.

Während die Mitte keine Bemerkungen zu weiterem Revisionsbedarf macht, wird diese Gelegenheit von FDP und SP ausführlich wahrgenommen. Auch GLP und Grüne äussern sich und regen etwa die Möglichkeit der digitalen Teilnahme an Sessionen an. Nur eine, auf mehr Effizienz zielende Bemerkung, hat die SVP: Sie schlägt das Instrument der Einfachen Anfrage vor. Ein solcher Vorstoss müsste von der Regierung in der kurzen Frist von 30 Tagen beantwortet werden, dafür würde die Diskussion im Parlament entfallen. Heute hat die Exekutive sechs Monate Zeit, Anfragen zu beantworten. Ist der Autor oder die Autorin mit der Replik nicht einverstanden, kommt es im Plenum zu einer Debatte.

