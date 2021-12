Gesetzesrevision Luzerner Mitte-Kantonsräte wollen Firmensteuern senken – und ernten Unverständnis Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) des Kantons Luzern plant eine Steuersenkung für Unternehmen. Eine entsprechende Motion, die von zwei zur AWG gehörenden Mitte-Kantonsräten eingereicht wird, sorgt selbst in den eigenen Reihen für Stirnrunzeln. Lukas Nussbaumer 02.12.2021, 05.00 Uhr

Das Kantonsratsgebäude in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. August 2021)

Die Luzerner Unternehmen brauchen tiefere Steuern. Davon ist die der Mitte nahestehende Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) überzeugt. Deshalb verlangt sie eine Revision des Steuergesetzes, initiiert durch eine von Präsident Josef Wyss und Vorstandsmitglied Inge Lichtsteiner eingereichte Motion. Beide politisieren für die Mitte im Kantonsrat.

Für die rund 500 Mitglieder zählende Organisation muss an drei Punkten angesetzt werden: bei der Patentbox, beim Abzug für Forschung und Entwicklung (siehe Kasten) und bei der Kapitalsteuer, wo Luzern in der Zentralschweiz die mit Abstand höchste Belastung aufweist. In Obwalden und Uri ist diese Steuer beinahe abgeschafft, Nidwaldner und Schwyzer Firmen zahlen fast 20-mal weniger als solche in Luzern, und in Zug ist die Abgabe in diesem Bereich etwa zweieinhalb Mal tiefer als in Luzern.

Luzern in der Zentralschweiz im Hintertreffen Mit dem Ja des Schweizer Volks zur Steuervorlage des Bundes im Mai 2019 werden Instrumente eingeführt, mit denen die Kantone Steuererleichterungen für Firmen vorsehen können. Patentbox: Einkünfte aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die auf Forschungs- und Entwicklungskosten basieren, können mit einer Entlastung von 90 Prozent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns einbezogen werden. Die Kantone können geringere Ermässigungen vorsehen. Davon machen in der Zentralschweiz Luzern und Uri mit 10 beziehungsweise 30 Prozent Gebrauch. Die anderen Zentralschweizer Kantone entlasten um 90 Prozent. Forschungs- und Entwicklungsabzug: Zusätzlich zur Patentbox können die Kantone einen Abzug von maximal 50 Prozent des Aufwands für Forschung und Entwicklung einführen. Die Nidwaldner Regierung etwa kann den festgelegten Satz von derzeit 0 Prozent via Verordnung jederzeit in Eigenkompetenz auf 50 Prozent erhöhen. Luzern und Uri verzichten auf einen Abzug. In Zug, Obwalden und Schwyz beträgt er 50 Prozent. (nus)

Für SVP, FDP und Mitte kommt der Vorstoss zu früh

Wie die Umfrage unserer Zeitung zeigt, wird das Kernanliegen im bürgerlichen Lager unterstützt. Trotzdem halten SVP, FDP und die Mitte nichts vom Vorstoss. Der Zeitpunkt sei falsch, monieren die Fraktionschefs. Erstens gelte es, die Entwicklungen um die globale Mindestbesteuerung für Firmen abzuwarten, sagen Armin Hartmann und Adrian Nussbaum, die Präsidenten der SVP- und Mitte-Fraktion. Zweitens brauche es eine Gesamtstrategie und nicht Einzelmassnahmen. Grundlage für eine allfällige Steuergesetzrevision soll gemäss Nussbaum die von der Regierung unterstützte und für die nächste Session traktandierte Motion von Mitte-Kantonsrätin Yvonne Hunkeler sein. Sie fordert eine neue Finanzstrategie und eine Definition, wie sich Luzern steuerpolitisch positionieren soll. Für Hartmann müssen auch die natürlichen Personen entlastet werden.

FDP-Fraktionschef Georg Dubach möchte ebenfalls eine Gesamtstrategie. Und auch er bezieht sich auf die Motion von Hunkeler. «Erstaunt» ist er über die Mitte: «Die Partei verlangt von der Regierung eine Überprüfung der finanz- und steuerpolitischen Ausrichtung. Und bevor der Vorstoss von Hunkeler überwiesen ist, torpediert sie sich mit der jetzigen Forderung nach tieferen Steuern für Firmen selber.»

SP und Grüne dagegen, GLP kann sich Unterstützung vorstellen

SP und Grüne lehnen die Motion der AWG erwartungsgemäss ab. Wenn Handlungsbedarf bei den Steuern bestehe, dann beim Mittelstand und den Familien, sagt SP-Fraktionschef Marcel Budmiger. Zudem könne sich Luzern eine Entlastung der Firmen gar nicht leisten. Die Grüne Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch sieht eine reine Steuersenkung für Firmen nicht. Es sei aber richtig, den Innovations- und Forschungsstandort zu stärken. Ihre Fraktion werde einen entsprechenden Vorstoss für ein Gesamtmassnahmenpaket einreichen. GLP-Fraktionschefin Claudia Huser wird die Motion «voraussichtlich unterstützen». Sie werde bei der Umsetzung aber «sehr genau darauf achten, wie und in welchem Masse die geforderten Instrumente angewendet werden».

Inhaltlich voll hinter den Motionären stehen Gaudenz Zemp, Direktor des kantonalen KMU- und Gewerbeverbands, und Bruno Käch, Leiter der Gewerbe-Treuhand AG und Präsident der Zentralschweizer Vereinigung diplomierter Steuerexperten. Käch sagt, Luzern habe die Steuervorlage des Bundes «so antiwirtschaftsfreundlich wie kein anderer Kanton umgesetzt». Entlastungen für Firmen seien zwingend.

Kommission ist vom jetzigen Zeitpunkt überzeugt

Auch für Zemp hat Luzern das Bundessteuerrecht «nicht konkurrenzfähig und unvollständig umgesetzt». Der für die FDP im Kantonsrat Politisierende hält den Zeitpunkt des Vorstosses aber für genauso falsch wie die bürgerlichen Fraktionschefs. Und auch er plädiert für ein Gesamtsteuerpaket: «Mehrheiten sind heute nur zu finden, wenn alle etwas von einer Vorlage haben.»

Mitmotionärin Inge Lichtsteiner sagt zum Zeitpunkt des Vorstosses, eine Gesetzesrevision brauche zwei bis vier Jahre Zeit. Es gehe also «nicht um sofortige Steuerkorrekturen für Firmen, sondern um eine seriöse Aufgleisung der Gesetzesanpassung, die alle Aspekte einbezieht». Schliesslich liege die letzte grössere Revision zehn Jahre zurück. Auch für Josef Wyss ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das Gesetz zu überarbeiten: «Luzern ist trotz tiefer Unternehmenssteuern im interkantonalen Vergleich ins Hintertreffen geraten.»