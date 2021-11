Gesetzesrevision Luzerner Zivilschützer sollen höhere Entschädigungen erhalten Die Luzerner Regierung revidiert das Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzrecht. Neben den Entschädigungen werden auch die Zuständigkeiten angepasst. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 16.11.2021, 00.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Angehörige des Zivilschutzes standen in der Coronakrise im Dauereinsatz – wie hier beim Drive-In-Testcenter auf der Luzerner Allmend.

Bild: Eveline Beerkircher (22. Oktober 2020)

Weil der Bund das Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz revidiert hat, muss Luzern sein kantonales Recht ebenfalls ändern. Nun hat die Regierung ihren Vorschlag, der eine Vernehmlassung durchlaufen hat, veröffentlicht. So wird beispielsweise die kantonale Reserve durch einen gesamtschweizerischen Personalpool ersetzt. Damit sollen Über- oder Unterbestände zwischen den Kantonen besser ausgeglichen werden können.

Eine Änderung gibt es auch bei den Entschädigungen für die rund 2800 Angehörigen der Luzerner Zivilschutzorganisationen. Und zwar für Einsätze bei Katastrophen, Notlagen und Grossereignissen ausserhalb des Gebiets einer Zivilschutzregion genauso wie für nationale und kantonale Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft. Mit «zu Gunsten der Gemeinschaft» sind auf nationaler Ebene etwa Einsätze am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest oder am Meeting Spitzenleichtathletik Luzern gemeint. Auf kantonaler Stufe geht es um das Jodlerfest oder um die Slow-ups am Sempachersee und im Seetal.

Gutachten führte zu höheren Abgeltungen



Die Regierung will mit kantonsweit einheitlich festgelegten Ansätzen den gemäss ihrer Botschaft «unerwünschten Wettbewerb zwischen den Zivilschutzorganisationen unterbinden» und aufwendige Kostenverhandlungen verhindern. Die Entschädigungen für regionale und kommunale Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft sollen weiterhin von den regionalen Zivilschutzorganisationen festgesetzt werden.

Demnach soll es für Katastropheneinsätze künftig 50 Franken pro Tag geben. Der in der Vernehmlassung vorgeschlagene Betrag von 40 Franken wurde aufgrund eines externen Gutachtens aufgestockt. Das gilt auch für Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft, die mit 90 statt den in der Vernehmlassung genannten 70 Franken abgegolten werden sollen. Mit ein Grund für die Differenz zwischen den beiden Kategorien ist die Verpflegung, die bei gemeinnützigen Einsätzen nicht durch eigene Zivilschutzküchen angeboten wird.

Gemeinden werden entlastet, Bund und Kanton belastet



Auch bei der Kontrolle der Schutzräume schlägt die Regierung eine Vereinheitlichung vor: Sie sollen künftig vom Kanton und nicht mehr von den Gemeinden durchgeführt werden. Das führt beim Kanton zu jährlichen Mehrkosten von 150'000 Franken. Entlastet werden die Gemeinden auch dadurch, dass der Bund die Ausgaben für das Personalinformationssystem Pisa und die Sirenen im Umfang von knapp 130'000 Franken übernimmt. Weitere 125'000 Franken sparen die Gemeinden, weil die persönliche Ausrüstung vom Kanton abgegeben wird. Total werden die Kommunen pro Jahr um etwas mehr als 400'000 Franken entlastet.

Abstand nimmt die Regierung von einer Kantonalisierung des Zivilschutzes, wie sie von der Mehrheit der Parteien begrüsst würde. Eine deutliche Verbesserung gegenüber der heutigen Situation werde auch mit Zusammenschlüssen von regionalen Organisationen erreicht, findet die Regierung. Ein Zusammenschluss ist bereits spruchreif: Aus den Organisationen Entlebuch, Napf, Sursee und Wiggertal wird die Zivilschutzorganisation Nord-West. Sie soll ab 2023 einsatzbereit sein.

Der Kantonsrat berät die Gesetzesänderungen in den Sessionen vom März und Mai. Kritisch äussern wird sich die SP, für die eine Reorganisation der Strukturen laut Communiqué «unerlässlich» ist. Ausserdem müsse der Zivilschutz langfristig attraktiver gemacht werden, namentlich bei der Vereinbarkeit von Zivilschutzdienst und Familie.

Notverordnung federt Nachwuchsmangel ab Dem Kanton Luzern gehen die Zivilschützer aus. Statt der jährlich benötigten 220 Personen können nur etwa 100 rekrutiert werden. Die Regierung federt diesen Zustand ab, indem sie von der Möglichkeit einer auf zwei Jahre befristeten Einführungsverordnung Gebrauch macht. In dieser verlängert die Regierung die Dienstdauer von Zivilschützern bis zum Erreichen des 40. Altersjahres. Ohne diese Übergangsregelung würden Zivilschutzangehörige grundsätzlich nach zwölf Dienstjahren oder 245 Diensttagen entlassen, was im Kanton Luzern zu einem Unterbestand geführt hätte. (nus)