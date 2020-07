Gestürzt nach einem Ausweichmanöver: Velofahrer verletzt sich in Horw erheblich – Polizei sucht beteiligten Radfahrer Bei einem Unfall zwischen zwei Velofahrern in Horw hat sich einer der beiden Lenker erheblich verletzt. Der andere fuhr nach einem kurzen Wortwechsel weiter, ohne seine Angaben zu hinterlassen. 07.07.2020, 16.00 Uhr

(zim) Am späten Samstagabend fuhr ein Velofahrer um etwa 23 Uhr in Horw auf dem Radweg bei der Ringstrasse in Richtung Kreisverkehrsplatz Steinibach. Auf der Höhe der Bushaltestelle Steinibach sei ihm gemäss seinen Aussagen ein unbekannter Radfahrer entgegengekommen. Er sei diesem ausgewichen und dabei zu Fall gekommen, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.