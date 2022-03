Gesundheit Die Stadt Luzern erhält ein Geburts- und ein Wochenbetthaus Die Zahl der Geburten im Haus Terra Alta Oberkirch hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Nun expandiert die Institution nach Luzern. Dafür braucht es aber noch einen finanziellen Zustupf. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Seit 17 Jahren gibt es das Geburtshaus Terra Alta in Oberkirch. Seither ist das Angebot immer beliebter geworden. «Zu Beginn waren es 100 Geburten pro Jahr, 2021 erblickten fast 300 Kinder im Geburtshaus das Licht der Welt», sagt Geschäftsführerin Renate Ruckstuhl. Hinzu kamen letztes Jahr zusätzlich gut 250 Begleitungen von Familien während der Schwangerschaft und im Wochenbett. Der Bedarf sei trotz eines Ausbaus vor fünf Jahren grösser als das Angebot. «Wir müssen auch Familien bereits in der Schwangerschaft abweisen.»

Darum baut Terra Alta nun ein zusätzliches Angebot in Luzern auf: ein Geburtshaus an der St. Karlistrasse 37 in unmittelbarer Nähe des Kantonsspitals sowie ein Wochenbetthaus an der Reckenbühlstrasse 14. Die Bewilligung des Kantons liegt vor.

Was ist ein Geburtshaus? Geburtshäuser sind auf die Begleitung von gesunden Frauen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett spezialisiert. In der Regel bieten die Institutionen die Wochenbettbetreuung vor Ort an. Es werden keine medizinischen Eingriffe wie Kaiserschnitt oder Periduralanästhesie (PDA) durchgeführt, darum sei es wichtig, optimal mit den Spitälern zusammenzuarbeiten, sagt Renate Ruckstuhl, Geschäftsführerin des Geburtshauses Terra Alta. «Die Sicherheit für Mutter und Kind im Geburtshaus hat selbstverständlich oberste Priorität.» Die Frauen werden kontinuierlich durch eine Hebamme betreut – wenn Komplikationen auftauchen, können die Frauen rasch ins Spital verlegt werden. In der Zentralschweiz gibt es Geburtshäuser in Oberkirch, Stans und künftig in Luzern.

«Ein zweites Standbein in Luzern war für Terra Alta schon mehrere Jahre ein Thema, da ein weiterer Ausbau in Oberkirch keine Option ist», sagt Ruckstuhl und fügt an:

«Terra Alta ist bereits jetzt in der Schweiz das Geburtshaus mit den meisten betreuten Familien. Wir wollen es nicht weiter vergrössern, um zwingend die persönliche Betreuung und Atmosphäre beizubehalten.»

Zudem habe man regelmässig Rückmeldungen von Frauen aus der Stadt und Agglomeration Luzern erhalten, die sich ein Geburtshaus möglichst in der Nähe wünschen. Ein solches existiert seit der Schliessung des Geburtshauses Adligenswil 2006 nicht mehr. Einzig in Stans befindet sich noch ein Geburtshaus.

Investition von 500'000 Franken ist nötig

Das Wochenbetthaus an der Reckenbühlstrasse wird in den nächsten Monaten den Betrieb schrittweise aufnehmen. Für das neue Geburtshaus an der St. Karlistrasse kann Ruckstuhl noch keinen Termin nennen, da dieses noch umgebaut und eingerichtet werden muss. «Zur Finanzierung suchen wir aktuell Stiftungen, Gönnerinnen und Gönner und Privatpersonen, die uns unterstützen möchten.» Gerechnet wird mit Investitionen von 500’000 Franken. «Bisher haben wir die grossen Investitionen für den Anbau in Oberkirch und den Ausbau im Reckenbühl selbst getragen», sagt Ruckstuhl. Doch mit dem neuen Projekt eines zweiten Geburtshauses werde das ein grosser Kraftakt.

Renate Ruckstuhl (rechts) und Dorothea Zünd im Innern des neuen Wochenbetthauses an der Reckenbühlstrasse. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. März 2022)

Wieso werden Geburts- und Wochenbetthaus in Luzern nicht am selben Standort angeboten? «Zunächst planten wir nur mit der Reckenbühlstrasse, doch dann zeigte sich, dass in der Stadt Luzern für die Geburtsbegleitung eine kürzere Distanz zum Spital wichtig ist», sagt Ruckstuhl. Bei komplexen Geburtsbegleitungen werden Gebärende vom Geburtshaus zeitnah ins Spital verlegt.

«Dies soll ruhig, ohne Stress und Hektik und im Transportauto vom Geburtshaus geschehen. Da ist es angenehmer, in der Rushhour nicht im Stau zu stehen.»

In Spitalnähe eine Liegenschaft zu finden, die gross genug für beide Angebote ist, war nicht möglich.

Für das Wochenbett werden Frau und Kind einige Stunden nach der Geburt vom Geburtshaus oder Spital ins Wochenbetthaus zur Erholung und Unterstützung transportiert. Ist dies vom Komfort her nicht ein Nachteil gegenüber Oberkirch, wo alles am selben Standort angeboten wird? Ruckstuhl: «Das sehen wir nicht als grosses Problem. Die Fahrt dauert nur einige Minuten und wird von uns durchgeführt, die Eltern können sich währenddessen ganz auf den Nachwuchs konzentrieren und sind anschliessend in einer ruhigen Oase.»

Szene aus dem Geburtshaus in Oberkirch. Bild: PD

Im Geburtshaus gibt es auch eine Elternschule und ein Elterncafé

In den beiden Häusern in Luzern soll eine identische Anzahl von Begleitungen ermöglicht werden wie in Oberkirch. «Wir planen im Endausbau sieben Familienzimmer an der Reckenbühlstrasse und zwei Geburtszimmer an der St. Karlistrasse», sagt Ruckstuhl. Weiter ist am letztgenannten Standort ein grosser Schulungsraum und ein «Elterncafé» geplant. «Wir legen künftig grossen Wert auf mehr Schulung von werdenden Eltern und Familien, um die Frauen und Paare noch optimaler in dieser vulnerablen Zeit unterstützen und begleiten zu können.» Vorgesehen sind Informationsveranstaltungen, Vorträge, Schulungen, Kurse sowie Eltern- oder Familientreffs.

Aufgrund des Ausbaus ist auch neues Personal nötig. In Oberkirch arbeiten rund 55 Personen, in Luzern werden es nach der Aufbauphase etwa gleich viele Angestellte sein. Wird das angesichts des Personalmangels im Gesundheitsbereich ein Problem? «Wir müssen sicher Zeit einberechnen, aber ich mache mir keine grossen Sorgen», sagt Ruckstuhl. «Wir bieten sehr gute Arbeitsbedingungen und haben in den letzten Jahren neue Stellen gut besetzen können.»

Geburtshaus in Stans sieht Eröffnung entspannt

Könnte sich das neue Angebot in Luzern auf das Geburtshaus in Stans auswirken? «Das wissen wir noch nicht, doch wir sehen dem entspannt entgegen», sagt Leiterin Susanne Leu. «Wir haben ein grosses Einzugsgebiet und konnten uns in den letzten Jahren einen guten Ruf aufbauen.» Es sei denkbar, dass einige Frauen aus Luzern nun im neuen Geburtshaus gebären würden statt in Stans. Doch möglich sei auch, dass mit dem neuen Angebot Frauen ins Geburtshaus gehen, die sonst ins Spital gegangen wären. «Wir machen uns keine Sorgen. Es ist zudem nicht unser Ziel, zu wachsen. Wir haben mit 80 bis 100 Geburten pro Jahr eine gute, familiäre Grösse.» Das werde sich auch durch den Umzug in die Neubausiedlung Stans Nord per Ende Jahr nicht ändern.

