Hof Rickenbach eröffnet Angebot für Junge mit Demenz

Gesundheit Ein Zuhause für junge Demenzbetroffene: Hof Obergrüt erweitert am neuen Standort in Rickenbach das Angebot Der Hof Rickenbach eröffnet im Oktober im ehemaligen Kloster den Betrieb. Das Angebot richtet sich vor allem an junge Menschen unter 65 Jahren mit Demenz. Fabienne Mühlemann 20.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

16 Jahre lang wurden im Hof Obergrüt, einem Bauernhaus in Ruswil, Demenzbetroffene betreut. Da die Nachfrage nach den neun Ferien- und vier Tagesplätzen in den letzten Jahren stark gestiegen ist und eine Vergrösserung des Hofs nicht möglich war, suchte ein Projektteam nach einem neuen Standort. Im ehemaligen Dominikanerinnen-Kloster in Rickenbach wurde es fündig, eine dafür nötige Umzonung wurde letztes Jahr von der Stimmbevölkerung angenommen. Hof Obergrüt wird also zu Hof Rickenbach.

Das ehemalige Kloster Rickenbach.

Bild: Dominik Wunderli (25. November 2016)

Nun beginnen die Umzugsvorbereitungen für das Team. Noch bis Ende August wird der Betrieb in Ruswil weitergeführt, im September wird gezügelt und der neue Standort eingerichtet. Bevor der Betriebsstart erfolgt, öffnet der Hof Rickenbach am Wochenende vom 25. bis 26. September für alle Interessierten die Türen. Am 4. Oktober findet dann die Betriebseröffnung statt. «In den letzten Monaten wurden die Konzepte finalisiert. Hof Rickenbach ist im Schlussspurt, die Umsetzung und die Bewilligungsprozesse sind auf gutem Weg. Die Freude über den baldigen Start in den neuen Räumlichkeiten ist riesig», sagt Edith Kaufmann, eine der drei Co-Geschäftsleiterinnen.

Betreuungsangebot kann erweitert werden

Der neue Standort bietet viel mehr Platz und mehr Möglichkeiten als das Bauernhaus in Ruswil. So gibt es in Rickenbach 22 grosse Zimmer mit Nasszellen plus acht Zimmer mit Lavabo, mehrere Gruppenräume, ein Fitnessstudio, Büro- und Lagerräume sowie grosse Wirtschaftsräume. Kaufmann zählt weitere Vorteile auf: «Wir haben neu auch einen ÖV-Anschluss, ein Hof-Kafi mit Selbstbedienung und einen Raum für Podologie, Massagen und Haarpflege, welcher sowohl intern wie auch extern genutzt werden kann. Dank des grossen Gartens können wir täglich frisches Gemüse und Obst in der Küche zubereiten.»

Ein Hochbeet aus dem Garten des Hofs Rickenbach. Bild: PD

Mit dem neuen Standort kann auch das Betreuungsangebot erweitert werden. Der Hof Rickenbach unterscheidet hier zwischen Tagesangeboten und Ferienangeboten, die für Betroffene aller Altersgruppen gedacht sind. Tagesgäste befinden sich jeweils ein bis drei Tage pro Woche vor Ort. Die Ferienaufenthalte hingegen sind unterschiedlich lang und dauern maximal sechs Wochen am Stück. Die Ein- und Austritte werden in Absprache mit den Angehörigen flexibel geplant. Ab sofort können sich interessierte Personen für die verschiedenen Angebote melden.

Neu gibt es zwei Wohngruppen explizit für unter 65-jährige Jungbetroffene: eine für Menschen im Anfang- oder mittleren Stadium der Demenz und eine für Menschen im fortgeschrittenen Stadium. «Mit den verschiedenen Wohngruppen können wir noch spezifischer auf die Bedürfnisse und die Begleitung der Bewohnenden eingehen», sagt Kaufmann. Schweizweit gäbe es noch keine spezialisierten Wohnformen für junge Menschen mit Demenz, weswegen sie dieses Angebot schaffen wollten.

Ein Zimmer der Wohngruppe «Langzeitbereich Jungbetroffene». Bild: PD

«Jungbetroffene befinden sich in einer ganz anderen Lebenssituation als ältere Menschen. Bei Diagnosestellung arbeiten sie meist noch und sind körperlich fit. Da die geforderten Leistungen nicht mehr erbracht werden können, wird das Arbeitsverhältnis oftmals abrupt aufgelöst.» Weiter würden sie sich noch mitten im Familienleben befinden, haben beispielsweise kleine Kinder, einen berufstätigen Lebenspartner und würden ein selbstbestimmtes Leben führen. «Plötzlich benötigen die Betroffenen im Alltag in vielen Bereichen Unterstützung. Dies fordert von den Angehörigen und dem Umfeld enorme Präsenz.»

Integration in den Alltag ist sehr wichtig

Das wirke sich auf das Betreuungsangebot aus. «Wir möchten den Leuten wieder eine Aufgabe und einen Sinn im Leben geben. Dabei ist die Integration in den Alltag sehr wichtig.» So können die Bewohnenden kochen, Hausarbeiten erledigen, im Garten arbeiten, die Tiere auf dem Hof pflegen oder auch Sport machen – dies mit der benötigten Betreuung. «Und schliesslich können wir so auch die Angehörigen entlasten, welchen wir beratend und begleitend zur Seite stehen», sagt Kaufmann.

Die Geschäftsleitung: Edith Kaufmann, Isabelle Merz, Luzia Hafner. Bild: PD

Der Kauf und Umbau des Hofs Rickenbach wird durch Spenden und kurzfristiges Fremdkapital finanziert – ein über Zehn-Millionen-Franken-Projekt. «Es sind schon sehr viele Spenden eingegangen, worüber wir uns sehr freuen. Wir sind zuversichtlich, dass auch noch die restlichen Finanzen gedeckt werden können», sagt Kaufmann.

Hinweis: Weitere Infos unter www.projekt-hofrickenbach.ch