Gesundheitswesen Gegen den Hausärztemangel: In Willisau hat eine neue Gemeinschaftspraxis eröffnet Seit dem 4. Januar gibt es in Willisau eine neue Gruppenpraxis. Damit soll die Hausarztversorgung in der Region gewährleistet werden. Fabienne Mühlemann 09.01.2021, 05.00 Uhr

Der Hausärztemangel ist derzeit in vielen Gemeinden ein Problem. Er zwingt diverse Hausarztpraxen zum Zusammenschluss. So entstand kürzlich zum Beispiel eine Gemeinschaftspraxis in Weggis oder das Medizin-Zentrum in Hochdorf. In Hildisrieden befindet sich ein solches in der Entstehung. Auch in Willisau kam es zum Zusammenschluss: Am Montag hat die neue Gemeinschaftspraxis der beiden Hausärzte Manfred Wicki und Alexander von Kiparski, welche bereits seit 25 Jahren in Willisau tätig sind, eröffnet.

Alexander von Kiparski (links) und Manfred Wicki. Bild: Agentur Frontal AG

Die Entscheidung, zusammen eine Praxis zu eröffnen, hatten die beiden bereits vor rund zwei Jahren gefällt. «Der Hausärztemangel auf dem Land ist allgemein bekannt. Für junge Ärztinnen und Ärzte ist das Führen einer Einzelpraxis oftmals unattraktiv, sie wollen die unternehmerische Verantwortung immer weniger übernehmen», sagt Alexander von Kiparski. «Wir haben daher überlegt, wie es mit der Hausarztversorgung in der Region weitergehen soll, da Manfred Wicki und ich in ein paar Jahren pensioniert werden.» Hinzu komme, dass viele junge Ärztinnen und Ärzte gerne Teilzeit arbeiten möchten. «Daher werden Gemeinschaftspraxen immer beliebter», sagt von Kiparski.

Von Anfragen überschwemmt

Ein weiterer Grund für die Zusammenlegung sei die zuvor grosse Auslastung gewesen. «Nach der Schliessung einiger Praxen in der Region, wie zum Beispiel jener von Franz Wicki in Willisau, nach der Pensionierung des Hausarztes Hanspeter Rölli in Hergiswil oder nach dem Tod von André Terrier in Menznau, wurden wir von Anfragen überschwemmt. Wir konnten nicht mehr alle Patienten aufnehmen», erklärt von Kiparski. Sie hätten daher eine Gemeinschaftspraxis als beste Lösung angesehen.

Alexander von Kiparski mit einer Mitarbeiterin in der neuen Praxis. Bild: Agentur Frontal AG

Neben Alexander von Kiparski und Manfred Wicki werden die Hausärztinnen Katrin Bächler, Simone Burch und Luzia Kurmann sowie Hausarzt Lukas Brander teilweise in Teilpensen in der Praxis arbeiten. Die beiden Letzteren sind neu dazugestossen. «Wir haben grosses Glück, dass wir mit Luzia Kurmann und Lukas Brander zwei Schweizer Ärzte aus der Region dazugewinnen konnten», sagt von Kiparski. Durch Beate Warth kann die Praxis auch Naturheilverfahren und Akupunktur anbieten. Weiter sind zwölf langjährige und erfahrene medizinische Praxisassistentinnen angestellt.

Weitere Praxis in Menznau Auch in Menznau ist eine neue Gemeinschaftspraxis mit drei Hausärzten geplant, wie Gemeindepräsident Adrian Duss auf Anfrage bestätigt. Diese wird voraussichtlich am 1. Oktober 2021 in einem Neubau an der Unterdorfstrasse eröffnen. Weitere Infos dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen, so Duss.

Durch die Zusammenarbeit würden sich auch viele Vorteile ergeben. «Man kann sich austauschen und vernetzt arbeiten, da die angestellten Ärzte in verschiedenen medizinischen Fachgebieten tätig sind», sagt von Kiparski. So beinhaltet das Angebot neben Notfallbehandlungen, Impfungen oder Haus- und Altersheimbesuchen auch Ernährungsberatung oder Palliativmedizin. Ausserdem könne eine moderne Infrastruktur aufgebaut und die medizinischen Geräte gemeinsam genutzt werden. «Und wir können den Angestellten einen attraktiven Arbeitsplatz bieten.»

Intensive Vorbereitungszeit

Die neue Praxis befindet sich in einem Neubau an der Menzbergstrasse, in welchem sich auch eine Physiotherapie und neun Mietwohnungen befinden. Sie bietet einen grossen Eingangsbereich, ein Labor sowie Sprech-, Röntgen- und Ultraschallzimmer. «Hier haben wir viel mehr Platz. In den alten Räumlichkeiten herrschten in letzter Zeit schon enge Verhältnisse», so der Hausarzt, der eine Praxis im Willisauer Städtli geführt hat.

Innenansicht der neuen Praxis. Bild: Agentur Frontal AG

Von Kiparski räumt ein, dass die letzten Monate sehr intensiv gewesen seien. «Es war ein grosser organisatorischer Aufwand, neben einer vollen Praxis die Vorbereitungen für den neuen Standort zu treffen. Unsere Familien mussten uns viel Verständnis entgegenbringen.» Die Hausärzte werden alle ihre Patienten behalten, die beiden Neuen seien aber noch nicht voll ausgelastet, da sie ihren Patientenstamm erst noch aufbauen müssen. Der Start am Montag sei jedenfalls vielversprechend gewesen: «Fast alles hat geklappt, nur das Programm zur Datenerfassung ist für rund eine Stunde ausgefallen», sagt von Kiparski schmunzelnd.

