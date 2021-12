Pocken-Impfobligatorium 1924 in Luzern wurde heftig bekämpft

Gesundheit Impfobligatorium gegen Pocken vor hundert Jahren in Luzern: Auch damals gab es heftigen Widerstand Millionen Menschen starben an Pocken, auch in Luzern gab es grössere Ausbrüche. Heute ist die Krankheit ausgerottet – vor allem auch dank verbreitetem Impfen. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 27.12.2021, 16.00 Uhr

Innenansicht des Absonderungshauses für die Behandlung von Pockenkranken im Hinter-Gopplismoos in Luzern. Bild: Stadtarchiv Luzern

Die Pocken, auch Blattern oder Variola genannt, zirkulierten in Europa während Jahrhunderten. Die Infektionskrankheit hatte eine Sterberate von 10 bis 30 Prozent. Millionen Menschen starben weltweit daran. Im 19. Jahrhundert gab es mehrere Pocken-Ausbrüche auch in Luzern. Pia Gemperle, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs Luzern, beleuchtet das Thema in ihrem Artikel «Vom Pockenspital zum Impfobligatorium» im neuen Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Luzern auf spannende Weise. Obwohl das Wort Covid darin nie vorkommt, sind die Parallelen zu heute frappant.

Die zahlreichen Pockenepidemien hatten ab 1800 flächendeckende Impfkampagnen in ganz Europa zur Folge. Der Kanton Luzern führte 1845 gar ein Impfobligatorium ein. Die Impfpflicht wurde aber heftig bekämpft. Als das erste schweizerische Epidemiegesetz 1882 zur Abstimmung kam, verwarfen es die Stimmbürger gerade auch wegen des darin vorgesehenen Impfzwangs. In der Stadt Luzern votierten von 3634 stimmfähigen Bürgern 269 für und 943 dagegen. Dabei waren vom Juli 1879 bis zum Februar 1880 in der Stadt Luzern gerade wieder 141 Blatternfälle konstatiert worden, weitere 77 in der benachbarten Gemeinde Littau.

Letzter Fall von Pocken 1977 Das Pockenvirus verbreitet sich direkt von Person zu Person und ist durch das Einatmen von mit Feuchtigkeitströpfchen verseuchter Luft, die von einer infizierten Person ausgeatmet oder ausgehustet wird, übertragbar. Erkrankte litten an Fieber sowie einem Ausschlag mit Bläschen, der bleibende Narben hinterliess. Zur Bekämpfung der Pocken wurde vor gut 200 Jahren erstmals in der Medizingeschichte ein Impfstoff entwickelt. Dieser erwies sich als sehr wirksam und wurde weltweit verwendet. Der letzte Fall von Pocken wurde im Jahre 1977 gemeldet. 1980 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Krankheit für ausgerottet und empfahl die Einstellung der Impfung. In einer nicht geimpften Bevölkerung würden zwischen 30 bis 50 Prozent der Bevölkerung daran erkranken, heisst es in einem Informationsblatt des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).

Während die Kantone Freiburg, Neuenburg, Waadt, Tessin und Graubünden an ihrem kantonalen Impfobligatorium auch nach 1882 festhielten, sah der Kanton Luzern zunächst von einer allgemeinen Impfpflicht ab. Stattdessen setzten die Behörden darauf, beim Auftreten von Pockenfällen alle Bewohner eines betroffenen Gebäudes zu erfassen. Wer nicht oder ohne Erfolg geimpft war, sollte geimpft werden. Für die Behandlung der an Blattern Erkrankten errichtete die Stadt Luzern im Hinter-Gopplismoos am nördlichen Rand des Rotsees in genügender Distanz zu den nächsten Wohnhäusern ein sogenanntes «Absonderungshaus».

Erkrankte wurden mit Pferdekutschen ins Spital oder in ein Absonderungshaus transportiert. Bild: Stadtarchiv Luzern

Bei der Pockenepidemie von 1893 wurde der Impfstatus der Bevölkerung mitsamt Anzahl und Form der typischen Narben der Pockenimpfung erfasst. Damit versuchten die Behörden Rückschlüsse auf den Erfolg der Impfkampagnen zu ziehen. Auch ohne Obligatorium sollte die Quote der geimpften Bevölkerung durch jährlich durchgeführte öffentliche Impfungen erhöht werden.

Die Sterberate und die Verbreitung der Pocken konnten mit den ergriffenen Massnahmen gegenüber dem 19. Jahrhundert merklich gesenkt werden. Gleichwohl hielt sich Kritik in Teilen der Bevölkerung, die sich vor Nebenwirkungen der Impfung fürchtete. Um Infektionen der Einstichstelle zu reduzieren, veröffentlichte die Impfabteilung des Schweizerischen Serologischen Institutes daraufhin detaillierte Anweisungen an die Hausärzte zur sterilen Impfung.

Das Impfobligatorium in Luzern

Die jüngste und letzte Epidemiewelle begann vor rund 100 Jahren. 1922 erkrankten im Kanton Luzern 14 Personen an den Pocken, 1923 waren es bereits 145 Patienten. Die steigenden Zahlen weckten Ängste. Das 1921 revidierte Epidemiegesetz ermächtigte den Bundesrat, besondere Massnahmen zu treffen, um Epidemien im Inland zu verhindern, «wenn ausserordentliche Umstände es erfordern». Am 23. April 1923 erliess die Bundesregierung einen Beschluss zur obligatorischen Impfung in Gemeinden, in denen Einwohner mit Pocken infiziert waren.

Beim Auftreten eines Pockenfalls in einer Gemeinde seien «die Hausgenossen des Kranken sowie alle mit dem Kranken in Berührung gekommenen Personen (…) sofort zu impfen oder wiederzuimpfen», hiess es darin. Und: «Treten binnen 14 Tagen nach Feststellung eines ersten Pockenfalls in der gleichen oder einer benachbarten Gemeinde weitere Pockenerkrankungen auf (…), so haben die kantonalen Behörden die sofortige Durchimpfung der gefährdeten Bevölkerungskreise (Schulen, Anstalten, Betriebe, Quartiere oder ganze Gemeinden) anzuordnen oder durchzuführen.»

Desinfektor für die Desinfizierung von Kleidern von erkrankten Personen oder von der Spitalperson, die mit Pockenkranken in Kontakt kam. Bild: Stadtarchiv Luzern

Im Februar 1924 meldete die Polizeidirektion der Stadt Luzern sechs aufgetretene Pockenfälle innerhalb von zehn Tagen. Die Ansteckungen schienen allesamt im Warenhaus Nordmann an der Weggisgasse stattgefunden zu haben. Die Polizeidirektion stellte den Antrag, sämtliche Anwohner und mit den Erkrankten in Kontakt gestandene Personen dem Impfobligatorium zu unterwerfen. Schliesslich ordnetet der Stadtrat sogar die obligatorische Durchimpfung aller Einwohner der Stadt Luzern an.

Aufruf der Stadt vom März 1924. Bild: Stadtarchiv Luzern

Am 29. März sowie am 3. und 5. April stellten die Behörden acht Impfärzte in den verschiedenen Quartieren zur öffentlichen und unentgeltlichen Impfung auf. In einem Schreiben appellierte die Stadtgemeinde an die Einsicht des noch nicht geimpften Teils der Bevölkerung, sich impfen zu lassen, «bevor zu weiteren Massnahmen geschritten werden soll».

Von der Impfung ausgenommen waren Kinder unter einem Jahr und «wer sich durch ärztliches Zeugnis darüber ausweist, dass aus Gesundheits- oder Altersrücksichten eine Impfung nicht vorgenommen werden kann». Wer sich der Impfung entzog, verlor im Falle einer Pockenerkrankung jeglichen Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung.

Impfzwanggegner mit monatlicher Zeitschrift

Das Obligatorium löste kontroverse Diskussionen aus, und der «Schweizerische Impfzwanggegner Verband» bildete eine Sektion in Luzern. Mittels Flugblatt riefen die Impfgegner die Bevölkerung auf, sich gegen den Impfzwang zu wehren. Sie beriefen sich auf die Volksabstimmung von 1882 und unterstellten, dem Impfzwang fehle die gesetzliche Grundlage. Um auf die «Nutzlosigkeit der Impfung» hinzuweisen, wurden Ärzte aus der Schweiz und Deutschland zitiert.

Vereinsorgan 1924 der Vereinigung Schweizerischer Impfzwanggegner. Bild: Stadtarchiv Luzern

Ab 1924 veröffentlichte die Vereinigung Schweizerischer Impfzwanggegner monatlich eine Zeitschrift. Diese publizierte Berichte über Impfschäden sowie kritische Abhandlungen zur Pockenimpfung aus rechtlicher und medizinischer Sicht. Viele Berichte erwähnten Infektionen, Pockenerkrankungen und gar Todesfälle, die mit der Impfung in Zusammenhang gebracht wurden. Da der Bundesratsbeschluss zur Pockenimpfung von 1923 grosszügige Entschädigungen für Impfschäden vorsah, sei es im Interesse der Bevölkerung gelegen, «nach der Impfung aufgetretene Krankheiten mit dieser in Verbindung zu bringen», schreibt dazu Pia Gemperle.

1924 prüfte die Impfkontrolle der Stadt Luzern den Fall einer Frau, die sich im März gegen Pocken hatte impfen lassen. Die Impfung habe eine krankhafte Drüsenbildung ausgelöst, die zur Vereiterung kam und eine Arbeitsunfähigkeit bewirkte, argumentierten ihre Angehörigen. Der herbeigezogene Kantonsarzt diagnostizierte jedoch eine Entzündung der Mandeln, die tuberkulöser Natur sei und keinen Zusammenhang mit der Pockenimpfung habe. Für den Lohnausfall mussten deshalb die Familie und der Arbeitgeber der erkrankten Frau aufkommen. Die Arztkosten, inklusive einer vom Arzt dringend angeordneten Höhenkur, übernahm die Krankenkasse Concordia.

Das Fazit von Pia Gemperle lautet so:

«Trotz kritischer Stimmen und vereinzelt auftretender Nebenwirkungen konnte die grosse Mehrheit der Luzerner Bevölkerung vom Nutzen der Impfung überzeugt werden.»

Die getroffenen Massnahmen hätten den gewünschten Erfolg erzielt: «Seit den 1920er-Jahren waren die Stadt Luzern und die Schweiz von keiner Pockenepidemie mehr betroffen; die Krankheit gilt seit 1980 weltweit als ausgestorben.»

Das Jahrbuch kostet 35 Franken. Zu bestellen via E-Mail: info@historische-gesellschaft.ch oder vor Ort zu beziehen bei der Historischen Gesellschaft c/o Staatsarchiv Luzern, Schützenstrasse 9, Luzern (bis 3. Januar geschlossen).

