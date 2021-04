Gesundheit

Matthias Müller, leitet bei Santésuisse, dem Verband mehrerer Schweizer Krankenversicherer, die Abteilung Politik und Kommunikation. Er zeigt sich überzeugt davon, «dass die Groupe Mutuel eine Lösung findet, die für den Versicherten keine Nachteile bringt». Es komme ab und zu vor, dass mit einem Spital in den Tarifverhandlungen keine Einigkeit erzielt werden könne. «Die Krankenversicherer setzen sich für die Interessen der Prämienzahler ein.» Dazu gehöre, dass die Krankenversicherer mit den Spitälern faire Preise aushandeln können.

Auch die CSS hat zu Beginn des Jahres Verträge mit 120 Kliniken gekündigt. «In der Folge müssen alle Verträge neu verhandelt werden. Einen Teil der Verhandlungen konnten wir erfolgreich abschliessen», sagt Christina Wettstein, Mediensprecherin der CSS. «Mit dem Luzerner Kantonsspital konnten wir eine Regelung bis Ende 2021 vereinbaren.» Die CSS hat laut Christina Wettstein vor drei Jahren begonnen, ältere Zusatzversicherungsverträge zu kündigen. Seither werde über eine neue Generation von Verträgen verhandelt. «Die Spitäler müssen künftig genauer und transparenter ausweisen, was zur Grundversicherung und was zur Zusatzversicherung gehört.» Auch die Concordia verhandelt jedes Jahr neue Verträge mit Leistungserbringern, wie Astrid Brändlin sagt: «Wir prüfen aktuell, ob und welche Verträge in der kommenden Periode zu Gunsten unserer Prämienzahlerinnen und Prämienzahler angepasst werden müssen.» Mit dem Grossteil aller Spitäler in der Schweiz gebe es allerdings laufende Verträge.